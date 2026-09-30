Одним из важнейших следствий продолжающейся специальной военной операции стало возвращение Донбасса и Новороссии в состав России. 30 сентября страна отмечает четвертую годовщину этого исторического события.

Александр Кряжев/РИА Новости

Впервые со времен Великой Отечественной войны государство расширило границы. В Россию вернулись ее исторические земли, и главное — с Родиной воссоединились миллионы людей, думающих и говорящих по-русски.

Возвращение четырех регионов Донбасса и Новороссии в состав России имеет огромное символическое значение, подчеркнул кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, член Общественной палаты России, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, член правления Российской ассоциации политической науки.

«Это русская земля, которая на протяжении всей истории нашей страны была овеяна славой и доблестью русских воинов — начиная с битвы на Калке и заканчивая победами русского оружия в XVIII веке, в результате которых в состав России окончательно вошли эти территории», — отметил Шаповалов.

Он также подчеркнул: донецкий промышленный регион ассоциируется с трудовыми подвигами — именно в «индустриальном сердце страны» возникло стахановское движение. «С этой землей связан и подвиг героев Великой Отечественной войны, подпольщиков, ставших символом несгибаемой силы воли, бесстрашия и сопротивления оккупантам. Этот подвиг воспет в книге «Молодая гвардия», — напомнил историк.

То, что Донбасс, Приазовье и Северная Таврия с сентября 2022 года вновь находятся в составе России, стало восстановлением исторической справедливости, указал Шаповалов.

Родные гавани Азовского моря

«Защита и возвращение наших людей и исторических земель стали возможными только благодаря политике Владимира Путина, который не позволил киевскому режиму реализовывать политику террора, совершать геноцид народа Донбасса и Новороссии», — подчеркнул эксперт.

Президент России ранее указывал, что жители Донбасса не хотели жить под давлением украинских националистов.

Фундаментальное событие, изменившее историю, возвращение миллионов людей под защиту и покровительство российского государства стало возможным благодаря специальной военной операции. На это указал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Действия российской армии позволили людям реализовать законное право. Шаповалов напомнил:

«Это воссоединение с Родиной людей, которые на протяжении всех постсоветских лет стремились быть вместе с Россией. Неслучайно здесь, на земле Донбасса, первые референдумы проходили еще в 90-е. В 2014-м народ восстал против преступного киевского режима за свою свободу и независимость».

Воля народа Донбасса и Новороссии была выражена законно и открыто на демократическом референдуме, подчеркнул кандидат политических наук Василий Зорин, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета.

«Да» вхождению в состав России сказало абсолютное большинство жителей четырех регионов: свыше 99% участников референдума в Донецкой Народной Республике, более 98% — в Луганской. Похожим был результат и в Новороссии: 93% — в Запорожской области, 87% — в Херсонской.

Эксперты напоминают, что голосование шло в том числе и в прифронтовых, совсем недавно освобожденных регионах, в условиях, приближенных к боевым. Но угрозы со стороны ВСУ не испугали людей.

К этим плебисцитам уместно применить метафору о возвращении в родную гавань, возникшую при воссоединении с Россией Крыма и Севастополя, отметил Мартынов.

Речь идет и о конкретной реальности. «Для Крыма и Севастополя море рядом. Для Донбасса море тоже не чужое, потому что благодаря воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Азовское море стало внутренним морем России», — указал Мартынов.

К мирной жизни

«Завораживают темпы развития территорий. Буквально на глазах возникают новые инфраструктурные объекты: дороги, предприятия, мосты, школы, детские сады, жилье, — сказал Мартынов. — Особенно впечатляет, например, Мариуполь — что там было и что там стало».

Город после боев 2022 года во многом пришлось отстраивать заново: там появились новые кварталы, были отремонтированы школы, поликлиники — и многое другое.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на жилой многоквартирный дом в микрорайоне «Невский». Мариуполь. ДНР

«Многое уже сделано, конечно, есть куда стремиться и многое предстоит сделать, — указывает Мартынов.– Но еще раз подчеркну: качество и темпы, с которыми идет этот процесс, вселяют оптимизм и уверенность в том, что в самой краткосрочной перспективе это будут опорные регионы России».

С коллегой согласен и Зорин. «Следующий логичный шаг — обеспечить мир и процветание на этой земле», — подчеркнул эксперт.

«И перейти к этому этапу нужно как можно скорее. А значит, как и в годы Великой Отечественной войны, нам нужна одна победа, и за ценой мы не постоим. И с Божьей помощью — победим!» — заключил он.