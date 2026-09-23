Одновременно с регулярными и чувствительными ударами с воздуха по глубоким тылам ВСУ, украинской «оборонке» и логистике армия России продолжает методично «сдвигать» линию фронта сразу на нескольких направлениях.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным с мест, российские войска заняли южную часть стратегически важного города Орехов в Запорожской области. Развивается наступление в центральных кварталах. Штурмовые группы рассекают городскую застройку на несколько частей, чтобы изолировать очаги сопротивления ВСУ.

Северо-западнее города бойцы группировки войск «Днепр» вышли к трассе Орехов — Запорожье Н-08 и контролируют село Новопавловка, через которое проходит эта дорога.

Так под нашим огневым контролем оказалась основная магистраль, по которой до этого шло снабжение украинских подразделений в Орехове. После того как ВС России «накрыли» переправы через реку Конка, прервалась связь между городом и позициями ВСУ в селе Преображенка.

Не имея достаточных резервов для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, украинское командование попыталось перебросить под Орехов операторов БПЛА. Но ВКС и войска беспилотных систем выявляют пункты базирования вражеских дроноводов, по которым методично наносятся удары.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Опасная для врага ситуация складывается и в окрестностях города. Ранее ВСУ лишились позиций в Новоданиловке (южнее Орехова) и отступили в район Новоандреевки. Однако российские войска взяли и этот населенный пункт. После этого враг оказался в полуокружении в районе ореховского песчаного карьера.

Восточнее Орехова бойцы «Днепра» выбили ВСУ из нескольких «опорников» в районе Егоровки и Червоной Криницы, развивая наступление в направлении на Омельник.

Открывается возможность для того, чтобы наши военные, наступающие восточнее Орехова и западнее (в районе Новоандреевки), могли встретиться в районе Новопавловки. В этом случае группировка ВСУ окажется в котле.

Волчанский котел накрепко закрыт

Одновременно группировка войск «Север» продолжает операцию по ликвидации уже сформировавшегося котла в приграничье Харьковской области, восточнее Волчанска.

Еще в начале сентября здесь заперли подразделения нескольких бригад ВСУ. Всю прошедшую неделю котел активно «доваривали».

Врага выбили из сел Широкое, Малая Волчья, Лошаково и Комиссарово. Одновременно продолжается и «сжатие стенок» самого котла — армия России заняла Шевченково, Ольховатку, Новоалександровку и Польную.

23 сентября появилась информация о взятии населенных пунктов Потихоново на северо-восточном краю котла и Красный Яр на юго-восточном фланге. Это изменение фронта открывает возможность для того, чтобы рассечь окруженную группировку на две части, превратив один большой котел в два поменьше.

Сейчас бои продолжаются в районе населенных пунктов Ольховатка, Курганное, Гогино и Лозовая. Также подразделения ПВО уничтожают дроны, которые ВСУ пытаются использовать для снабжения окруженных сил.

Положение для ВСУ в «углу» восточнее Волчанска продолжает стремительно ухудшаться. При этом украинское командование не спешит помогать своим заблокированным частям.

Активное «сжатие» волчанского котла уже позволило армии России существенно расширить зону безопасности приграничья Белгородской области.

В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило, что с начала сентября потери противника на этом участке фронта составили 675 человек.

ДНР: бои за Алексеево-Дружковку и Доброполье

Третий участок фронта, с которого приходят сообщения о серьезных переменах, — северо-запад ДНР.

Здесь армия России успешно продолжает операцию с целью овладеть южной частью Славянско-Краматорского укрепрайона.

Бои идут в районе крупного поселка Алексеево-Дружковка между ранее освобожденной Константиновкой и городом Дружковка, который пока удерживают ВСУ.

Продвигаясь вдоль трассы Н-20, наши военные заняли южные окраины поселка и вышли к центру Алексеево-Дружковки. Бои продолжаются в районе железнодорожной станции Кондратьевка.

ВКС активно работают по логистике и ключевой инфраструктуре врага в этом районе.

За последние несколько дней авиация нанесла серию ударов по целям в Алексеево-Дружковке, севернее — собственно в Дружковке и в тылах славянско-краматорской группировки ВСУ. В районе Краматорска ударом бомбы полностью разрушен мост через реку Казенный Торец, через который снабжался украинский гарнизон.

Неприятель на этом участке фронта делает ставку на массированное применение дронов, но это существенно не сказывается на продвижении армии России.

В городе Доброполье в ДНР операция перешла в стадию уличных боев. Подразделения группировки войск «Центр» выбивают ВСУ из центра города, сообщили в Минобороны России.

Украинские военные здесь попали в кольцо — в нем блокированы подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала».

Предпосылки для такого развития событий складывались постепенно. Командиры ВСУ и нацгвардейцы ранее жаловались иностранным журналистам на ухудшающуюся ситуацию вокруг города: они признали, что ВС России регулярно «накрывали» их дронами. Это сразу сделало невозможным полноценное снабжение гарнизона. По украинским «укрепам» в городе постоянно наносились авиаудары.

За последние несколько дней северо-западнее города были освобождены населенные пункты Золотой Колодезь и Марьевка, а южнее — Гулево.

Севернее российская армия ведет наступление на Александровку через Белозерское, стремясь занять ключевые узлы дорог, через которые осуществляется снабжение украинской группировки в Донбассе с территории Харьковской области.