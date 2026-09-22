Новый учебный год на Украине начался не только с рекордно низкого количества первоклассников, но и с громких скандалов, связанных со школьным питанием.

ИА Регнум

Своеобразный флешмоб про страшную еду начался 3 сентября, когда отец одного из учеников лицея № 9 города Черновцы выложил в соцсети фото школьного обеда: ломоть хлеба, кусочки сырной запеканки, почищенная целая морковь, а рядом — полиэтиленовый стаканчик чая. Блюдо выглядело и непитательно, и неэстетично, и довольно странно.

«Еще рядом положить два кубика сахара и вместо стаканчика — алюминиевую кружку, и будет как в тюряге», — прокомментировал фото один из пользователей.

Разгорелся скандал, и глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко приказал создать рабочую группу для расследования инцидента. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлениям.

А дальше пошла настоящая цепная реакция.

Родители учеников лицея № 13 тех же Черновцов выложили фото помидоров с плесенью. У учеников львовского лицея № 66 плесень была уже на хлебе, а в львовской школе № 29 в тарелке одного из учеников обнаружили якобы опарыша, хотя, по заявлению дирекции учебного заведения, это просто «фрагмент еды непонятной формы».

Следом в соцсети появились фотографии из столовой львовской школы № 32, где ученики получили на тарелках отвратительное месиво серо-зеленого оттенка с пятнами, в которых обнаружили плесень. Местные власти организовали проверку учебного заведения, к которой подключился директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.

По результатам проверки дирекция учебного заведения разорвала договор с компанией, которая занималась школьным питанием.

Пищеблок СШ № 32 закрыли на 10 дней. В Сети показали ужасные условия, в которых готовили и хранили пищу — грязь, немытые, подгоревшие кастрюли, рядом с которыми разные тряпки и много чего другого прочего негигиеничного. Сотрудники столовой даже не удосужились попросту хорошо прибраться в помещении.

Казалось бы, самые громкие скандалы уже произошли, но все антирекорды побила новость из Березовской гимназии Ивано-Франковской области — 15 сентября ученики выложили фото паука на вилке, который, по их заявлению, был в котлете.

Дирекция учебного заведения стала тотчас же всё опровергать, заявила, что дети попросту нашли насекомое и положили его на вилку. «Действительно, сегодня во время обеда ребенок заметил возле котлеты паучка. Она взяла его на вилку, а дети отреагировали фотографированием», — утверждала директор гимназии Оксана Вара.

После этого уже по всей Украине начались масштабные проверки школьных пищеблоков.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проанализировала организацию питания в 924 школах и по меньшей мере в 487 из них выявила нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов. Было установлено, что из 11 834 учебных заведений только у пары тысяч (17%) модернизированы пищеблоки и еще в 272 модернизация продолжается.

В 8644 пищеблоки какие были — такие и остались, а в 896 школах столовых вообще нет. В Львовской области из 111 учебных заведений в 70 обнаружили нарушения — неправильное хранение продуктов, антисанитария, отсутствие ремонта в помещениях и много прочего.

Во многих заведениях сотрудников принимали на работу без прохождения обязательного медосмотра, работники нарушали требования личной гигиены.

Но уже никто не вспоминает, что насекомые, плесень и прочие находки в еде, ее ужасный внешний вид и общая антисанитария стали результатом масштабной реформы школьного питания, которая стартовала в 2020 году под руководством «первой леди страны» Елены Зеленской.

В состав команды реформаторов тогда вошли эксперты министерства науки и образования, министерства здравоохранения, шеф-повара, а главную роль сыграл победитель кулинарного шоу «Мастер-шеф» 2015 года шеф-повар Евгений Клопотенко, известный по перформансу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Известный своим казацким чубом и фирменным безумием, он искренне желал убрать из школьного питания «всё советское», с ужасом вспоминая «бледные макароны и твердую печенку» из своей школы.

Хотел изменить менталитет учащихся.

«Шесть лет назад стал менять школьное питание, это всё делаю бесплатно. Я не получил ни копейки за то, что меняю школьное питание. Моя цель — я не хочу жить в стране с детьми, которые едят советскую еду. Детям сейчас 12, через 10 лет им будет 22, мне будет 47 лет, я буду общаться с людьми, которым 22 года, а они будут современными украинцами», — говорил Клопотенко в 2023 году в интервью проекту телеканала 1+1 «Наедине».

Именно он создал сборник рецептов из более 600 блюд, куда вместо советских сосисок, котлет и гречки вошли плов из булгура, паэлья, бигос, фалафель, мусака…

Сам Клопотенко постоянно акцентировал внимание общественности на том, что добавил школьникам как можно больше европейского, блюд украинской региональной кухни, которые были якобы очень популярны до прихода советской власти. Например, шпундру — свиную грудинку, тушеную в свекольном квасе, которую и дома-то делать хлопотно, не то что в школьной столовой.

Авторы реформы хвастались тем, что из школьного меню удалось практически убрать соль и сахар, полуфабрикаты, насытить рацион школьников свежими овощами и фруктами, специями, заменить жарку на варение и тушение.

На новые правила тут же перевели более 600 украинских школ, только в 2023 году свыше 3 тыс. школьных поваров прошли курсы повышения квалификации — учились готовить шпундру.

Украинские власти утверждают, что большую помощь в реформировании системы школьного питания оказал ЕС, в 2025 году Европа выделила на обеды украинским школьникам более 200 млн евро.

В сентябре 2026 года стартовал новый этап реформы — бесплатными стали обеды для всех без исключения школьников.

Казалось бы, получив такой подарок и изысканные блюда в придачу, школьники будут сытыми, довольными, перестанут носить в рюкзаках бутерброды или покупать в киосках чипсы. Но, как оказалось, всё красиво вышло только на бумаге и в интервью СМИ, а на практике из всех щелей полезли кучи проблем и недостатков.

Первый из них — авторы реформы не предусмотрели то, что школьные столовые попросту не выдержат нагрузки, не смогут накормить бесплатными обедами громадное количество учеников.

Здесь права оказалась даже скандальный депутат от соросовского «Голоса» Наталья Пипа: «Столовая, рассчитанная на 100 детей, физически не может за одну ночь начать качественно кормить школу на 600–1000. В Черновцах 2 сентября в столовых приняли более 26 тысяч детей. В прошлом году — 8–10 тысяч. Ни одна кухня не масштабируется за одну ночь».

А чтобы громадное количество школьников получили на своих тарелках привлекательные блюда, требуется целая армия поваров и их помощников, и тут возникает еще одна проблема реформы — катастрофическая нехватка персонала, ведь школьный повар может рассчитывать на зарплату всего в 7–15 тыс. гривен, а его помощник и того меньше.

Вот из-за этого в тарелках школьников потом оказываются куски неочищенных огурцов, целые морковки и многое прочее, совершенно не похожее на посконно украинские фалафель или паэлью — повара попросту не успевают, хотя и во многих случаях начинают трудиться в четыре-пять утра.

Несмотря на то что на бесплатное питание школьников в 2026 году выделили более 14,4 млрд гривен, эксперты утверждают, что этого хватит до декабря, а что делать дальше — неизвестно.

В среднем на день на ученика младшей школы приходится 50 гривен, старшей — 60. Это не так уж мало, поскольку в соседней Польше школьные обеды обходятся родителям в 110 злотых в месяц (более 1300 гривен).

Кроме того, на сентябрь–ноябрь общины получили дополнительно 7,4 млрд гривен — на выделенные деньги закупают преимущественно продукты, а оплату поваров, электроэнергии, обслуживание пищеблоков и доставку общины покрывают самостоятельно.

«Директор столовой имеет знакомых на оптовом рынке «Шувар» и там закупает овощи и фрукты оптом, выходит дешевле, к тому же часть продукции — отходы. Потом отрезают гниль, там, где испорченное, и дают детям. Никто ведь из родителей не может проконтролировать процесс закупок», — жалуется ИА Регнум мать ученика одного из львовских лицеев.

Клопотенко и прочие борцы с советской системой школьного питания молчат о том, что именно в то время удалось создать мегасистему, которая позволяла накормить громадное количество школьников по мизерной цене (школьный обед стоил 10–20 копеек), обеспечить учащихся горячей пищей.

Качество сырья и процесс приготовления жестко контролировались санитарными службами, в блюдах практически не использовались искусственные красители, консерванты и усилители вкуса. Меню формировалось с учетом возрастных потребностей в калориях, белках, жирах и углеводах. Обязательный комплексный обед включал первое (суп), второе (мясо/рыба с гарниром) и напиток (компот, кисель). Конечно, не было разных экзотических блюд, но школьники были сыты и не отравлены.

Гречневая каша с молоком, над которой сегодня смеются, была кладезем аминокислот.

«Помню, утром нам давали граненный стакан кипяченого молока. На обед — суп, котлета с гречкой или макароны с сосиской, чай и печенье. Я наедался и дома уже не хотел кушать. А сейчас? Сын поел в столовой, два раза понос получил. Я запретил туда ходить», — рассказывает ИА Регнум Сергей из Житомира.

В погоне за «аутентичностью» и «национальной кухней» все забыли и о системе диет, разработанной еще в 1920-х годах советским терапевтом и диетологом Мануилом Певзнером, которая десятилетиями использовалась в больницах и других учреждениях и доказала свою эффективность.

В итоге родители, чьи дети обучаются за границей, утверждают, что система школьного питания в других странах и на Украине — это небо и земля.

Например, в обычной школе польского города Быдгощ дети могут отведать огуречный суп, блины с сыром и черникой, бананы, запеченное куриное бедро, суп из цветной капусты.

В финских школах детей кормят салатами из свежих овощей, рисом, картошкой с котлетами или отбивными.

В Германии нет бесплатного школьного питания, все родители платят от 70 до 90 евро в месяц, но, учитывая уровень местных зарплат и ассортимент продуктов в школьных столовых, это оправдывает ожидания.

В итоге всё больше родителей стараются дать своим детям образование за границей, поскольку на Украине благодаря целому набору «реформ» 45% подростков не имеют базового уровня читательской грамотности, а в столовых в качестве биодобавок дают плесень и пауков.

Зато пан Клопотенко может быть спокоен — украинские дети точно не вырастут «москалями».