В вечер выборов в ландтаг германской земли Мекленбург — Передняя Померания и в палату представителей Берлина федеральный канцлер Германии и председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц неожиданно заявил о намерении выступить перед прессой и объявить о чем-то важном.

ИА Регнум

Для выборов в земельные парламенты вечернее выступление канцлера очень нехарактерно. Поэтому неудивительно, что и представители СМИ, и многие однопартийцы вчера замерли в предвкушении: неужели у ХДС скоро появится новый партийный вождь, а у всей Германии — новый глава правительства?

Вскоре после появления первых прогнозов Мерц предстал перед камерами со своим фирменным выражением лица, демонстрирующим смесь скорби, недовольства и высокомерия. «Результат в Мекленбурге — Передней Померании — это катастрофа», — заявил он.

И здесь с канцлером вполне можно согласиться, ведь ХДС вылетел из земельного парламента, не пройдя пятипроцентный барьер — впервые в своей истории.

Немногим лучше оказался результат христианских демократов и в столичном регионе. Там ХДС получил второе место, потеряв в сравнении с выборами 2021 года «всего» 9,4% голосов, однако совершенно точно лишился кресла бургомистра, которое теперь наверняка займет Элиф Эральп из партии Die Linke, победившей с феноменальным результатом 25,7%.

Канцлер предчувствовал, что вечер выборов будет тяжелым. А потому пригласил в воскресенье в Берлин министров-президентов федеральных земель и членов партийного президиума, чтобы совместно обсудить будущее — его собственное, партии, правительства и программы реформ, которые за полтора года пребывания Мерца в должности так толком и не заработали.

О том, как проходил неформальный партийный съезд, пока известно лишь по анонимным комментариям инсайдеров. По словам одного из участников, Мерц косвенно предложил сложить полномочия председателя партии. Этот вопрос обсуждался, но сценарий был быстро отвергнут однопартийцами с оценкой «безответственно».

Если бы должности председателя партии и канцлера были разделены, это вызвало бы, как и в последние три года правления Ангелы Меркель, «абсолютную нестабильность» в партии. И действительно — через некоторое время Мерц завершил свое выступление именно таким посланием.

«То, что нужно сделать сейчас, требует твердости, стойкости и терпения, — сказал он. — Я проявлю их в качестве председателя партии ХДС и прежде всего — в качестве федерального канцлера нашей страны».

Таким образом Мерц, до сих пор глубоко убежденный, что все проблемы Германии порождены кознями геополитических противников и «внутренних смутьянов» из «партий-маргиналов», захотел пресечь в зародыше любую дискуссию о кадровых вопросах.

Хотя после фиаско в Саксонии-Анхальт многие считали, что дни канцлера сочтены, Мерц получил письмо с заверением поддержки от восьми министров-президентов федеральных земель.

А в воскресенье глава влиятельной парламентской группы малого и среднего бизнеса Кристиан фон Штеттен разослал своим однопартийцам верноподданническое письмо о том, что «Фридрих Мерц способен довести реформы до успеха».

Штеттен выражает недовольство партнером по коалиции — Социал-демократической партией (СДПГ). И подчеркивает необходимость реформ в Германии: «Федеральный канцлер Фридрих Мерц просто создан для этой работы, но ему нужна поддержка со стороны министров СДПГ».

Несмотря на всё недовольство, экономическое крыло фракции ХДС заявило, что по-прежнему поддерживает канцлера. А тот, вдохновленный, в прошлый вечер блистал красноречием. «Реформы должны состояться. Я беру на себя эту ответственность. Ведь я хочу двигать нашу страну вперед. Германия способна к реформам. Реформы — это средство против яда авторитаризма», — заявил Мерц.

Теоретически его сменщиком мог бы стать Хендрик Вюст, министр-президент Северного Рейна — Вестфалии. Однако Вюст небезосновательно колеблется по поводу переезда в Берлин. В апреле 2027 года самой густонаселенной федеральной земле ФРГ предстоят выборы в ландтаг. И пока что Вюст и ХДС там лидируют в опросах.

Даже если партийные выборы пройдут гладко, канцлер Вюст будет вынужден править в сложных условиях — с незначительным большинством в бундестаге, со взбалмошным партнером по коалиции и огромными дырами в бюджете. Поэтому популярный политик вполне резонно предпочитает дюссельдорфскую синицу берлинскому журавлю.

Теперь уже очевидно: традиционный консервативный политический лагерь лежит в руинах. На долю ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) приходилось более 50% голосов на выборах в период с 1953 по 1990 год. С 1994 по 2017 год их доля всё же составляла от 40% до 50%.

С тех пор дела консерваторов и либералов стремительно катятся по наклонной: согласно последним опросам, старый буржуазный лагерь набирает в среднем около 25% голосов, причем с явной тенденцией к дальнейшему снижению.

Умеренные левые не могут извлечь выгоду из этого фиаско. Напротив — СДПГ, за исключением таких случаев, как в Мекленбурге — Передней Померании (где она выиграла с 39,6%), также находится в состоянии стремительного спада.

Для партий, которые на протяжении десятилетий определяли облик Федеративной Республики, сейчас встал вопрос о самом их существовании. Они напоминают некогда уважаемые бренды, которые давно утратили свою репутацию.

Христианско-демократический союз, СвДП и СДПГ объединяет серьезная утрата влияния, прежде всего среди активного населения — как наемных работников, так и самозанятых. Их значительная часть переходит на сторону правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), недавно ставшей триумфатором в Саксонии-Анхальт и теперь получившей 16,7% в Мекленбурге — Передней Померании.

Доля пенсионеров среди избирателей ХДС/ХСС и СДПГ растет, что показывает: политика блока всё чаще воспринимается как оторванная от экономики. Но тот, кто теряет поддержку работающих людей, в долгосрочной перспективе теряет страну даже в условиях стареющего населения.

Подобную бедственную ситуацию можно наблюдать и в других странах: избиратели упрекают представителей истеблишмента в том, что те не справляются с основными задачами государства, такими как внутренняя безопасность и образование, и преследуют узкие интересы своей оставшейся, в основном не имеющей отношения к экономике клиентуры с помощью экономической и финансовой политики, лишенной концепции и принципов.

Распространенная среди приверженцев системных партий надежда на то, что они каким-то образом вернутся, — следствие недооценки динамики перемен в наше время и переоценки готовности этих структур к изменениям.

Позиции СДПГ, второй силы политического центра, в Мекленбурге — Передней Померании удалось сохранить только благодаря феноменальному сверхусилию популярного министра-президента Мануэлы Швезиг, а также целому спектру грязных избирательных технологий, активно практикуемых партией в некоторых избирательных округах региона.

Например, в Ростоке, Висмаре, Штральзунде и других портовых городах, где благодаря профсоюзам докеров и судостроителей были исторически сильны позиции СДПГ, на улицах вообще не было видно предвыборных плакатов АдГ. Просто потому, что «красные» радикалы срывали их за несколько минут. Даже несмотря на то, что это уголовное преступление.

А министр-президент, явно злоупотребляя административными полномочиями, рассылала избирателями письма с призывом «поддержать демократию» и не допустить «правых экстремистов» к власти.

Как итог — за СДПГ в Мекленбурге — Передней Померании проголосовали города, за АдГ — сельская местность, где ее преимущество было подавляющим. Кстати, «Альтернатива» победила даже в избирательном округе Грайфсвальд, откуда получила свою путевку в большую политику Меркель. Что уже стало предметом жесткого политического троллинга.

Несмотря на впечатляющую победу АдГ уже на вторых региональных выборах, системный курс на маргинализацию этой политической силы будет, по-видимому, продолжен. Политический центр не услышал или не захотел услышать сигнал снизу, косвенным подтверждением чему является вчерашнее выступление Мерца.

Какую цену придется заплатить системным политическим партиям Германии за нежелание слышать народ, станет ясно в следующем году, когда пройдут выборы в ландтаги еще пяти федеральных земель.