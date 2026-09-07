Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт набрала 43,8% голосов, даже немного превысив прогнозы ведущих социологических агентств ФРГ и улучшив результат выборов 2021 года на 23%.

ИА Регнум

В то же время правящая в регионе партия Христианско-демократический союз (ХДС), в 2021-м получившая 37,1%, вчера потерпела одно из самых тяжелых поражений в своей истории, показав результат 17,2%.

Успех АдГ связан, в частности, с широкой мобилизацией тех, кто обычно не участвует в выборах. В воскресенье проголосовали около 80% всех имеющих право голоса. По данным исследовательской группы Wahlen, около 42% избирателей «Альтернативы» не участвовали в прошлых выборах в земельный парламент.

По осунувшимся лицам политических комментаторов и кислой физиономии министра-президента Саксонии-Анхальт от ХДС Свена Шульце, вынужденного дрожащим голосом бормотать слова поздравления в адрес АдГ, подчеркивая, что демократический выбор граждан необходимо уважать, каким бы он ни был, можно было подумать, что Германию сотряс политический катаклизм невиданного масштаба.

Сродни тому, что парализовал США десять лет назад после первой победы на президентских выборах Дональда Трампа. С воплями либеральной молодежи на Таймс-сквер, демонстрациями протеста в университетах Лиги плюща и показательными отъездами голливудских звезд на ПМЖ в Канаду.

Действительно — можно говорить о деморализующем проигрыше старых политических партий ФРГ. Народ в регионе действительно сказал громкое «нет!» курсу политического мейнстрима, в первую очередь — партии федерального канцлера, находящейся у власти и в Берлине, и в Магдебурге.

Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд накануне выборов, опьяненный оптимистичными прогнозами, и слышать ничего не хотел ни о чем, кроме как о создании однопартийного правительства абсолютного большинства, которое он получит возможность сформировать после оглушительной победы. Хотя и подчеркивал в телеэфирах, что «как демократ всегда будет протягивать руку всем силам, которые хотят добиться коренного поворота в этой стране».

Между тем запущенная в системных медиа кампания по «тактическому голосованию» дала свой результат. Суть подобной технологии заключается в следующем: голос на выборах отдается за любую «демократическую» партию, балансирующую в регионе на грани пятипроцентного барьера — например, за «Зеленых» или СДПГ.

Если бы они не набрали 5% голосов, голоса неудачников были бы распределены между победителям — и АдГ в таком случае получила бы достаточное количество мандатов, чтобы править в одиночку.

СДПГ, однако, получили 9,3%, а «зеленые» — 8,9%, таким образом лишив «Альтернативу для Германии» шансов на однопартийное правительство. Зато неожиданно успешно на выборах выступил «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) — формально левая партия, многие пункты политической программы которой, однако, пересекаются с программой правых победителей.

Партийная коалиция АдГ + BSW набирает достаточно голосов для создания правящей коалиции. BSW уже официально объявила о том, что не исключает такого сотрудничества, однако иезуитски добавила, что отдает предпочтение в качестве министра-президента во главе земельного правительства надпартийному кандидату «из церкви или гражданского общества».

Делиться с кем-то властью в магдебургском ландтаге означает для АдГ невозможность полноценной реализации собственной предвыборной программы. Для амбициозного Зигмунда подобный вариант, скорее всего, будет неприемлемым, однако решение будет принимать не только и не столько он, сколько федеральное руководство партии.

Возможно, он рассчитывает, что найдутся несколько депутатов из рядов ХДС, которые индивидуально перейдут к нему. Однако, чтобы осуществить подобную комбинацию, Зигмунду нужно время, которого руководство не дает.

Алиса Вайдель и Тино Хрупалла, по информации партийных инсайдеров, настаивают на том, чтобы лидер отделения в Саксонии-Анхальт потребовал для АдГ прав на формирование правительства и выдвинул свою кандидатуру на выборах.

Еще одна возможная стратегия Зигмунда для прихода к власти во главе правительства большинства — распустить с помощью BSW ландтаг после второго тура неудачных выборов министра-президента (так можно сделать в Саксонии-Анхальт по конституции), тем самым попытавшись взять большинство на новых выборах. Однако далеко не факт, что подобная стратегия найдет поддержку у высшего партийного руководства.

АдГ добилась успеха не только в большинстве избирательных округов Саксонии-Анхальт, но и среди всех социальных групп: правда, она по-прежнему пользуется большей популярностью у мужчин, чем у женщин, и среди рабочих, чем среди людей с высшим образованием. Однако эти различия уменьшаются.

Кроме того, партии приписывают значительную компетентность в различных вопросах: по данным Wahlen, граждане больше всего доверяют ей в решении проблем Саксонии-Анхальт в таких сферах, как экономика и образование.

Отметим, что и в случае прихода АдГ к единоличной власти в регионе управлять Саксонией-Анхальт партии будет очень непросто. Казна одной из самых бедных федеральных земель Германии пуста. Долги региона составляют почти €25 млрд, порядка €11 500 на душу населения — один из самых высоких показателей в стране. Так что масштабы протестного голосования, с одной стороны, не удивляют.

С другой, несомненно и то, что федеральный центр, контролируемый противниками АдГ, продолжит политику стигматизации «правоэкстремистской партии» и будет активно вставлять ей палки в колеса, чтобы продемонстрировать электорату несостоятельность «праворадикальных» идей.

Хотя партийный лидер Хрупалла уже поспешил заявить, что «Альтернатива для Германии» после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиваться восстановления отношений с Россией, практических рычагов влияния на внешнюю политику ФРГ у земельного правительства в Магдебурге нет.

Принимать законы и подзаконные акты, прямо противоречащие федеральному законодательству, правительства земель не имеют права. Если АдГ и суждено сформировать правящую коалицию, она будет способна внести изменения в школьную политику и немного приструнить чрезмерно ретивое региональное отделение Ведомства по защите конституции, с которым у партии давно отношения не складываются.

Словом, закатывать истерики немецким адептам либеральной демократии пока рано (что их, впрочем, редко останавливало). Непопулярный, но честолюбивый федеральный канцлер в отставку не уйдет.

И «брандмауэр», запрещающий сотрудничество с АдГ системным политическим силам, на федеральном уровне никто снимать не собирается. А перспективы за пределами Саксонии-Анхальт у правой партии куда скромнее.

Но и символичность публичного унижения ХДС, а вместе с ним и всего политического центра Германии с Фридрихом Мерцем во главе, игнорировать не стоит.

К тому же его признает и сам канцлер, который 7 сентября заявил, что его союз «потерпел драматичное поражение на выборах, что знаменует собой глубинный переломный момент для партии».