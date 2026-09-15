* Признан в России нежелательной организацией

Вот уже ровно 55 лет существует международная НПО «Гринпис»* — днем ее основания считается 15 сентября 1971 года. Существует для того, чтобы охранять природу от неблагоприятных воздействий со стороны человека, бороться за сохранение на планете биологического разнообразия, протестовать против разрушения экосистем и так далее в том же духе. Такие, по крайней мере, у них заявленные цели.

ИА Регнум

Меж тем насколько их деятельность результативна или хотя бы целесообразна — вопрос как минимум дискуссионный. Казалось бы, биологическое разнообразие на планете до сих пор, как видим, сохраняется. Получается, не зря свой хлеб едят?

Не получается. В России, например, «Гринпис»* еще в 2023 году признан нежелательной организацией — и что? И ничего. Биологическое разнообразие сохраняется всё равно, и экосистем хватает. Никаких, словом, видимых изменений. Разве что дышать стало немножко спокойнее.

Впрочем, «Гринпис»* и в статусе нежелательной организации в покое Россию не оставляет. Так, два года назад, в апреле 2024 года, ее активисты провели целую серию скоординированных акций в Балтийском море. Как утверждалось — для привлечения внимания к экологическим рискам.

Суть акций состояла в том, чтобы на надувных лодках подплывать к танкерам, перевозящим, предположительно, российскую нефть, и писать на бортах большими буквами лозунги типа «Нефть — это война» и «Люди хотят мира». Что и было проделано, задокументировано и сопровождено официальными заявлениями.

Эрика Бьюреби, глава шведского отделения НПО, тогда заявила, что «танкеры российского «теневого флота» якобы «представляют серьезную угрозу для морей и береговой линии» скандинавского королевства.

Основная претензия заключалась в том, что, предположительно, российская нефть перевозится-де слишком уставшими и оттого опасными судами. А в комплекте как бы между прочим шли требования об ужесточении санкций в отношении России. И санкции действительно были ужесточены. Пусть и вряд ли благодаря «Гринпису»*.

Только перевозка российской нефти через Балтийское море всё еще продолжается. И через Чёрное море тоже. Но в Чёрном море активистов «Гринписа»* что-то не видно. Как не видно их в Ормузском проливе, где прямо сейчас разворачивается самая настоящая экологическая катастрофа.

Видимо, та нефть, которая разливается в акватории Персидского и Оманского заливов вследствие ударов вооруженных сил США по иранским объектам энергетической инфраструктуры, — чистая и совершенно безвредная. В отличие от российской. И она уж точно не «война». А люди на Ближнем Востоке мира не хотят.

Вообще удивительное дело: сколько бы активисты «Гринпис»* ни устраивали свои зачастую рискованные акции, какой-то ощутимой пользы от них никогда нет. Зато их самих постоянно арестовывают — но тоже, как правило, без серьезных последствий. Впрочем, эта тенденция, кажется, начинает меняться.

Буквально несколько дней назад в испанской Валенсии начался суд над 11 активистами из разных стран, которые в 2021 году оккупировали американский газовоз, груженный 138 тыс. кубометров газа, добытого при помощи вредной технологии гидроразрыва пласта. Один из них зацепился за якорь и висел так 12 часов, пока его не отцепили.

Теперь всем причастным грозит до пяти лет тюрьмы по обвинению в нарушении общественного порядка. Что для подобных дел неслыханно. Стало быть, даже в травоядной либеральной Европе «Гринпис»* умудрился так всех достать, что миндальничать с ним больше желания нет.

В США ему тоже дают отпор, но в своем стиле. В прошлом году суд Северной Дакоты обязал организацию выплатить $345 млн компании Energy Transfer — оператору трубопровода Dakota Access, строительство которого в 2016–2017 годах сопровождалось массовыми протестами и головной болью у властей.

Трубопровод, конечно, всё равно был построен. А зачинщиков протестов привлекли к ответу. Разбирательства, как это в Америке принято, были долгими и изнурительными и увенчались неутешительным для ответчиков приговором. Но что с ним теперь делать, непонятно, потому что таких денег у «Гринписа»* нет.

То есть они говорят, что нет. И что существуют якобы исключительно на частные пожертвования, поэтому бедные. Однако есть основания в том сомневаться. И некоторые из этих оснований представлены в книге французского журналиста Оливье Вермонта «Тайное лицо «Гринписа’»*, опубликованной в 1997 году.

Вермонт лично внедрился в организацию и в ходе работы там выяснил много интересного. Например, что лишь 6% бюджета тратится непосредственно на те экологические акции, тогда как 17% уходит на PR и «правильное» освещение в СМИ, а 11% — на судебные издержки.

Кроме того, если верить Вермонту, «Гринпис»* собирает компромат на бизнесменов и политиков с целью последующего шантажа, а еще не гнушается получать деньги через различные фонды от крупных корпораций, несмотря на заверения о своей прозрачности и независимости.

Американское отделение в прошлом году задекларировало выручку в размере около 40 миллионов долларов, 99,8% из которых были получены в виде пожертвований. При этом $15 млн (27% от означенной суммы) было потрачено на зарплаты и прочие выплаты сотрудникам, еще $8 млн — на сбор средств и рекламу.

ИА Регнум

Сюда еще необходимо приплюсовать юридические издержки (а «Гринпис»*, как уже можно понять, судится часто и много), а также прочие расходы вроде аренды офисов. Сколько остается на «борьбу за будущее планеты», доподлинно неизвестно, но очевидно, что почти все деньги уходят только на поддержание жизни организации.

Не лишним будет вспомнить в свете сказанного и тот факт, что один из ее основателей Патрик Мур ушел еще в 1986 году в связи с назревшими разногласиями и с тех пор нещадно критикует не только бывших коллег, но и всё движение защитников окружающей среды, сравнивая их с религиозными фанатиками.

В общем, сегодня «Гринпис»* напоминает скорее секту, лидеры которой заставляют рядовых адептов совершать бессмысленные и чреватые неприятными последствиями поступки во имя великой цели. Хотя избирательность в борьбе с нефтяными танкерами позволяет предположить, что не такие уж бессмысленные.

При этом адептов не смущает, что те суда, которые они сами используют для акций, включая знаменитый флагман Rainbow Warrior, оснащены дизельными двигателями. А на уборку мусора, оставшегося после тех самых массовых протестов против строительства трубопровода Dakota Access, пришлось потратить более $1 млн из госбюджета.

Не смущают их и такие сомнительные методы, как фальсификация и заведомо ложные обвинения. «Что сделал «Гринпис’»*? Взял космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовал желтое пятно и показал: смотрите, что делают русские», — обличал их в 2022 году Сергей Иванов.

По всему выходит, что практической пользы от «Гринписа»* вовсе никакой нет. Может, и была когда-то, да вся кончилась давно. Зато много шума, хлопот и судебных издержек.

Так что вызывает недоумение, почему только у нас эту организацию нежелательной признали. А где она и зачем желательна?

*Признан в России нежелательной организацией