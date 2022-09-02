Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Эффективность деятельности зарубежных природоохранных организаций в России вызывает сомнения.

Kremlin.ru Сергей Иванов

«Гринпис» занимается фальсификацией, а Всемирный фонд дикой природы (WWF) — излишним самопиаром, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Я весьма скептически отношусь к деятельности «Гринпис», и не потому, что эта организация не в России находится. Да, есть российский филиал «Гринпис», но этот филиал — это марионетка. Методы, которые использует «Гринпис», мне не нравятся. В пример та же Камчатка, помните, здесь недавно зацвели водоросли, это, как потом выяснилось, случалось и ранее. Но что сделал «Гринпис»? Взял космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовал желтое пятно и показал: смотрите, что делают русские», — цитирует слова Сергея Иванова на всероссийском молодежном экологического форума «Экосистема» «Независимая газета».