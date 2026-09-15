* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

В минувшие выходные в литовском Каунасе состоялось гей*-шествие. Мероприятие планировалось как парад победителей на завоеванной территории.

ИА Регнум

Литва стала одним из последних государств Евросоюза, которому всё еще окончательно не навязали официальное признание гей-браков. Литовцы пытаются сопротивляться ЛГБТ*-лобби, хотя полное и безоговорочное признание «прогрессивных ценностей» должно было стать их платой за вхождение в «семью западных народов».

«Прайд-реванш»

Руководство мирового ЛГБТ*-сообщества в последние годы уделяет Литве большое внимание, пытаясь поскорее утрамбовать ее в единое «ценностное пространство». С 2 по 6 июня в Вильнюсе прошел организованный «Лигой геев* Литвы» фестиваль Lithuanian Pride 2026. Он собрал активистов из многих стран мира.

Кульминацией вильнюсского прайда стало шествие «За равенство», которое попытались сорвать противники гей*-пропаганды. Тогда литовская полиция задержала восьмерых протестующих. Всего, по словам организаторов, в параде участвовали около 15 тысяч человек — это было подано как величайший триумф.

Вскоре было решено провести гей*-парад и в Каунасе, втором по величине и значению городе республики. Это старая столица Литвы, считающаяся средоточием национального духа.

Предыдущее аналогичное мероприятие состоялось там пять лет назад, но организация проходила с большими сложностями. Сначала городское самоуправление нашло в себе мужество отказать в его проведении. Оскорбленные активисты побежали в региональный окружной административный суд Литвы — и там каунасский муниципалитет обязали принять шествие.

4 сентября 2021 года геи* вышли на улицы Каунаса и подняли плакат «Мы — повсюду!», а свои лица закрыли розовыми масками. Их охраняла полиция, но без стычек не обошлось. Группа каунасцев напала на участников марша. Одного забросали яйцами, в капюшон другого бросили фейерверк, отобрали флаг. Как минимум двоим гомосексуалистам* потребовалась медицинская помощь.

Один раз колонне преградила дорогу группа людей, крепко взявшихся за руки, — их растащила полиция. 13 особенно активных протестующих оказались в участках. Марш дошагал до конечной точки — городского католического собора. Храм был выбран, чтобы лишний раз унизить верующих.

Литовская ЛГБТ*-группировка ничего не забыла и решила «проучить» непокорный город. Организаторы Kaunas Pride заявили, что подросло «новое поколение активистов», которое тоже желает самовыразиться.

Нынешний состав муниципалитета противиться уже не осмелился. Активистка Беата Стародубова самодовольно сообщила: «На этот раз муниципалитет был более готов к сотрудничеству. Мы не столкнулись с серьезными трудностями». Покладистость властей вызвала недовольство каунасцев.

Мэр Висвалдас Матийошайтис, который правит городом с 2015 года, всегда позиционировал себя как консерватора и пять лет назад пытался добиться отмены шествия. Но теперь конъюнктурщик счел, что выгоднее не ссориться с могущественным лобби. Жители ругают градоначальника за то, что он струсил и прогнулся.

Война лозунгов

Изначально геи* хвастались, что сумеют выставить на свое шествие 12 сентября не менее 5000 участников. Но явились только около полутора тысяч. Организаторы оправдывались: мол, их сторонники «запуганы» и «опасаются за свою жизнь», так что предпочли не светиться.

Демонстранты собрались у католической церкви Святого Михаила Архангела. По своему обыкновению, они требовали еще больше прав для геев* и лесбиянок* — в частности, «юридического признания гендерной идентичности».

Участники громко выражали свое недовольство тем, что, хотя Конституционный суд Литвы еще полтора года назад потребовал принятия закона, регламентирующего «гей*-браки», он до сих пор так и не принят.

Также демонстранты потребовали, чтобы под их запросы реформировали литовскую систему образования и здравоохранения. Они считают, что гей*-пропаганда в учебных заведениях ведется «слишком слабо». К тому же поликлиники и больницы не желают учитывать их особых запросов.

Любопытно, что также ЛГБТ*-активисты озвучили в Каунасе и внешнеполитические лозунги. Они хотят, чтобы Литва осудила Израиль за «геноцид, этнические чистки, апартеид и оккупацию».

И они же раскритиковали прошедший недавно в Вильнюсе Lithuanian Pride 2026 за то, что там допустили к участию представителей посольства еврейского государства. По иронии судьбы антиизраильские лозунги каунасских гомосексуалистов* полностью совпадают с позицией главного противника гей*-лобби в Литве — политика Ремигиюса Жемайтатиса, главы оппозиционной партии «Заря над Неманом»: он также всячески осуждает Израиль.

Противники гей*-пропаганды организовали в Каунасе две акции протеста — «Вернем католическое государство» и «Против ЛГБТ*-идеологии». Большинство протестующих выражали несогласие мирно — посредством молитв и религиозных песнопений.

Участники акций протеста громко скандировали лозунги в защиту католических и традиционных ценностей. Они заявили, что Литва должна сохранять свою самобытность и не перенимать чуждую идеологию.

Некоторые не довольствовались выражением своего мнения и порывались перейти к силовым разборкам. Одного мужчину задержали с ножом, другой использовал пиротехнику. Еще один метнул яйцо в полицейских, охранявших гей*-шествие, а потом оказал стражам порядка сопротивление при задержании. Но столкновение сторон удалось предотвратить.

Примечательно, что шествием в Каунасе оказались недовольны даже некоторые геи*. На сей счет высказался один из известнейших литовских гомосексуалистов* — режиссер Ромас Забараускас. По его мнению, организаторы прайда в Каунасе «нанесли вред ЛГБТ*-сообществу и стремлениям к равенству».

Забараускас недоволен тем, что руководство «Лигой геев* Литвы», устраивающей «прайды», монополизировал многолетний руководитель Владимир Симонко, которому «не хватает харизмы». А из-за этого, уверен Забараускас, на гей-парадах в Литве «четкие политические требования» оказались в тени «корпоративных лозунгов».

Режиссер полагает, что критика Израиля, не имеющая никакого отношения к проблемам литовских геев*, была лишней — ведь так можно оттолкнуть от себя влиятельных союзников.

«Народ должен сказать!»

В июне 2021 года в Литве имел место беспрецедентный по меркам нынешнего Евросоюза случай — президент Гитанас Науседа, занимающий этот пост и по сей день, отказался подписать письмо, в котором выражалась «поддержка прав гей*-сообщества».

А в мае того же года в Вильнюсе состоялся «Большой марш в защиту семьи», собравший 40 тысяч человек, которые шумно выразили поддержку традиционным ценностям.

И по сей день в Литве налицо факт сопротивления насаждению «прогрессивных ценностей». Конституционный суд страны весной 2025 года принял вердикт, признавший понимание брака как союза только мужчины и женщины «неконституционным». Однако фактически это решение пока так и осталось на бумаге.

КС тогда обязал Сейм (парламент) «в разумные сроки» принять закон, регулирующий регистрацию «гей*-партнерств». Но конкретный дедлайн не установил. В результате депутаты не приняли столь непопулярный закон — они прекрасно понимают, что избиратель обязательно припомнит это на будущих выборах.

А в марте 2026 года более полусотни парламентариев предложили провести консультативный референдум, в ходе которого народ Литвы попросят определиться с понятием «семья». Чтобы не влезать в лишние расходы, предлагается провести его в 2027 году, одновременно с муниципальными выборами.

Весенний опрос показал, что 76% литовцев проведение референдума одобряют. Исход заранее понятен. Ценители «нетрадиционных* ценностей» уже кричат, что решения Конституционного суда вполне достаточно и никакие всенародные голосования тут не нужны.

Противники инициативы пытаются ее заблокировать, но окончательно она еще не отвергнута. А поскольку специального закона о «гей*-браках» до сих пор нет, судья Дайва Петрилайте пояснила, что однополые* пары могут обращаться в суды для регистрации в индивидуальном порядке. Это временная мера, действующая до тех пор, пока парламент не примет соответствующее законодательство.

В качестве скрытого акта сопротивления можно рассматривать и вердикт Апелляционного суда Литвы, который в апреле нынешнего года оправдал евродепутата Пятраса Гражулиса по делу о «разжигании ненависти» к ЛГБТ*. Его обвиняли в том, что после пленарного заседания Сейма в 2022 году, где рассматривался проект закона о «гражданских союзах», он позволил себе фразы, которые можно было расценить как «унижение группы лиц из-за их сексуальной ориентации».

Суд в итоге оставил гражданские иски без рассмотрения и освободил Гражулиса от возмещения издержек. Хотя сам политик до оглашения приговора был уверен, что его признают виновным.

В рейтинге «обеспечения прав ЛГБТ*», составляемом грантовым НПО ILGA-Europe, Литва опустилась по сравнению с прошлым годом на одну позицию, заняв среди 49 стран Европы 37-е место. Страна набрала 24,09 балла — результат лишь незначительно превышает показатель прошлого года (24%).

Все последние годы позиции Литвы в этой сфере снижаются: в 2020 году она заняла на так называемой «Радужной карте» 32-е место. Рейтинг Литвы в этом году, как и в прошлом, оказался ниже, чем у Эстонии, которая сохранила 21-е место.

Показатели Литвы также ниже Латвии, занявшей 32-е место (подъем на две позиции за год).

Вопрос в том, прогнут ли Литву окончательно. И смогут ли заставить расплачиваться своими ценностями за право считаться «частью цивилизованного мира». Чего литовцы, как оказалось, почему-то не так уж хотят.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено