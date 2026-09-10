9 сентября Владимир Путин принял в Кремле президента Вьетнама То Лама, прибывшего с государственным визитом. Российский президент и его гость по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней.

Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам

Лаборатория была создана на базе совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое.

Вьетнам сегодня — страна с населением более 102 млн человек и одно из наиболее динамично развивающихся государств Юго-Восточной Азии с быстрорастущей экономикой.

Стратегические отношения Москвы и Ханоя приобретают особую значимость.

Энергетика и технологии

Товарооборот развивается устойчиво, темпы его роста в нынешнем году существенно ускорились, отметили лидеры двух стран.

За прошлый год он увеличился почти на 6% в сравнении с 2024-м, а за первые шесть месяцев 2026 года темпы роста фактически удвоились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Стороны развивают совместную разработку нефтегазовых месторождений, имеют заделы в гидроэнергетике и планируют строительство современной АЭС.

Россия продвигает идею формирования во Вьетнаме стратегических резервов энергоресурсов, что может усилить наше торговое присутствие в регионе.

Также Москва готова ввести ответный безвизовый режим для граждан Вьетнама, что должно способствовать увеличению туристического потока. Президент Путин отметил, что двусторонние связи развиваются по широкому спектру направлений — от культуры и образования до вопросов безопасности. Есть как проверенные временем проекты, так и новые начинания.

Важным направлением сотрудничества становится передача передовых технологий. Открытие лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое стало наглядным примером такого взаимодействия.

Объект оснащен оборудованием российского производства и является одним из самых современных медицинских учреждений во Вьетнаме. Проект охватывает генетические и молекулярные исследования, а также фармацевтические разработки.

Продолжается строительство совместного Центра ядерной науки и технологий. Такие международные проекты дают импульс высокотехнологичным отраслям российской экономики, расширяя возможности для роста и получения дополнительных ресурсов.

Президент России подчеркнул:

«Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта — это еще один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама и очевидное свидетельство успешного развития стратегического партнерства двух наших стран».

Партнерство и суверенитет

Визит президента То Лама в Москву стал наглядным подтверждением сложившейся тенденции: в странах Глобального Юга растет влияние России и ее лидера.

Государства Азии, Африки и Латинской Америки видят в Москве силу, способную обеспечить создание справедливого многополярного мира, защитить национальные суверенитеты от амбиций Запада, в том числе бывших колониальных держав. Отсюда и интерес быстро развивающихся и набирающих политический вес стран, таких как Вьетнам, к взаимовыгодному партнерству с Россией.

На переговорах в Москве То Лам подчеркнул: вьетнамская сторона высоко оценивает роль нашей страны и лично Владимира Путина в формировании многополярного миропорядка, а также в обеспечении глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

«Я очень рад вновь встретиться с Вами — [Вы] наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», — подчеркнул То Лам.

Дополнительным фактором для поддержания особых отношений с Вьетнамом является память о той поддержке, которую Москва оказала Ханою во второй половине XX века. В противостоянии вьетнамского народа сначала Франции, а затем США наша страна помогла отстоять право на самостоятельное развитие.

То Лам заметил, что и сейчас «некоторые страны» недовольны особыми отношениями между Вьетнамом и Россией. Но, подчеркнул он, Ханой верен дружбе, сложившейся за десятилетия.

Ведущее государство Юго-Восточной Азии выступает примером того, что в мире есть влиятельные силы, на которых Москва может рассчитывать, выстраивая независимую политику в мире.

«Россия и Вьетнам — стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки», — отметил Владимир Путин.

Эта историческая память сохраняется до сих пор и продолжает определять характер двусторонних отношений.

То Лам подтвердил, что развитие отношений с Россией остаётся приоритетом внешней политики Вьетнама и главным стратегическим выбором страны. Несмотря на реакцию некоторых государств, Ханой не проявил колебаний и четко продемонстрировал свою позицию. Россия, по его словам, занимает особое место в сердцах вьетнамского народа.