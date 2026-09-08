В ночь на 8 сентября армия России нанесла массированный удар по объектам украинских ВПК, логистики и портовой инфраструктуры.

ИА Регнум

Основными целями атаки наших военных были предприятия в Киеве и Киевской области, где производились беспилотники и крылатые ракеты, склады вооружений и боеприпасов и распределительные центры. Масштабные удары наблюдались в порту Черноморск (Ильичевск) Одесской области — «морских воротах», которые ВСУ используют для приема военных грузов.

Минобороны России проинформировало: в операции задействовали баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-101, авиабомбы с универсальными модулями планирования и ударные БПЛА «Герань-4».

Что было поражено

В Киеве мощные взрывы прогремели сразу в нескольких районах — Подольском (где атака накрыла несколько складов, что вызвало сильные пожары), Голосеевском, Соломенском, Дарницком и Днепровском.

Огонь охватил производственные цеха предприятий «оборонки». В частности, было поражено здание ракетного агрегатно-детального завода. Как сообщили в Минобороны России, здесь, на площадке АО «Киевский радиозавод», производили комплектующие для украинских разведывательных и ударных беспилотников, в том числе тех БПЛА большой дальности, которые враг использовал для ударов по гражданским целям в России.

На заводе железобетонных конструкций № 1, куда тоже пришелся удар, производили боевые части для крылатых ракет «Фламинго» и для тех же беспилотников большой дальности. Еще один атакованный завод — предприятие «Элемент ЮА» выпускал комплектующие для ударных дронов средней дальности «Хорнет».

Среди пораженных целей — территория Центральной базы ресурсного обеспечения МВД Украины, использовавшаяся для хранения вооружения и комплектующих для дронов. Сюда уже прилетало 20 августа.

Удар пришелся и по складским помещениям логистической компании «Імпорт-Офіс Логістик», где осуществлялось хранение и распределение иностранных товаров двойного назначения. Российские ракеты и беспилотники вынесли логистические центры «Новой почты», которые армия противника также использует для распределения своих грузов.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины признала: российские военные атаковали дронами объекты в двух районах Киевской области — Бориспольском и Фастовском. В Бориспольском районе сообщили о пожарах на промышленных предприятиях, на одном из которых огонь уничтожил 7 грузовиков. В самом Борисполе был поражен склад ГСМ.

Кроме того, по данным Минобороны России, в Киевской области армия России нанесла удар по авиабазе ВСУ «Васильков».

В городе Белая Церковь в 75 километрах от украинской столицы целью стал крупный логистический центр «Р-Пласт» — крупнейший хаб украинской компании «Умные боеприпасы». Здесь производились и хранились боеприпасы для БПЛА средней и большой дальности, пояснили в Минобороны России.

Здесь же, в Белой Церкви, удар был нанесен по цехам компании «Боевые птицы Украины». «На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км», — сообщили в нашем военном ведомстве.

В Одессе, помимо портовой инфраструктуры, атака ВС России выбила электроподстанцию «Днестровская», которая обеспечивала электричеством порты Украины. В самой Одессе уничтожены складские помещения промтоварного рынка «7-й километр», которые ВСУ использовали для хранения вооружения, военного имущества и комплектующих для дронов.

В акватории Чёрного моря остановлен танкер с горюче-смазочными материалами.

Удары также нанесены по объектам в Сумской, Харьковской, Ровненской областях. В Кривом Роге Днепропетровской области и городе Козелец (Черниговская область) была уничтожена техника противника и склады, где хранились военные грузы, в том числе те, что ВСУ получили из-за рубежа, сообщил военкор Евгений Поддубный.

По его же информации, в Харькове прилеты пришлись по объектам в промышленной зоне города. В Бориспольском районе Киевской области повреждены несколько промышленных предприятий и грузовая техника на их территории.

Разъяснение на языке силы

На минувших выходных глава киевского режима Владимир Зеленский в присутствии американских дипломатов говорил о предстоящей «зимней кампании» и планах продолжения войны. Свою позицию он подтвердил и ударами по жилым домам в России. Ночная огневая атака стала жестким ответом: вопрос стоит не в том, как Украине воевать зимой, а в том, удастся ли до нее дотянуть.

Практика показывает, что противник лучше всего понимает язык силы. Верховный главнокомандующий Владимир Путин дал армии соответствующие приказы по усилению атак. Чем сильнее давление на критическую инфраструктуру, тем громче звучат заявления украинской стороны. Огневое преимущество сохраняется на стороне российских войск. Системные удары лишают Украину экономики и логистики — без них западные поставки теряют эффективность.

Целями стали склады с беспилотниками и комплектующими к ним в Киеве и Одессе. Каждый уничтоженный военный склад сокращает возможности противника наносить удары по российским регионам.

Российские подразделения последовательно снижают то, что еще недавно считалось преимуществом украинской стороны в беспилотной войне. Удары постоянно сокращают логистические мощности. Армия противника вынуждена концентрировать оружие и снаряжение на новых складах, которые также поражаются. Чёрное море остается закрытым, а попытки перестроить логистику приводят лишь к новым потерям. Проблемы накапливаются и отражаются на общем состоянии вражеских войск.