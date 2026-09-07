Лето 2026 года стало для финского сельского хозяйства и логистики переломным. Приказ Федеральной антимонопольной службы России № 475/26, вступивший в силу в июле, повысил железнодорожные тарифы на грузовые перевозки в направлении Финляндии в восемь раз.

ИА Регнум

Результат оказался мгновенным и сокрушительным: поставки минеральных удобрений из России в Финляндию рухнули в 25 раз. Москва начала зеркально отвечать Хельсинки на недружественную политику.

Однако власти Суоми упорствуют, загоняя свое государство еще глубже в путы экономического кризиса: недавно стало известно, что границу в ближайшие годы они не откроют.

Увольнения в транспортной отрасли

Удобрения доставляли из России по железной дороге через погранпункт Вайниккала в Лаппенранту, затем отправляли морем из порта Хамина-Котка в Африку и Южную Америку. Однако теперь перевозки стали экономически невыгодными.

Эффект от восьмикратного увеличения тарифа не замедлил сказаться: если в первом полугодии 2026 года ежемесячный объем ввоза минеральных удобрений из России в Финляндию составлял порядка 250 тысяч тонн, то к 21 июля этот показатель рухнул до 10 тысяч тонн. В течение нескольких недель поставки были фактически остановлены.

Повышенные российские тарифы не распространяются на жидкий аммиак, который в Финляндии используют как азотное сырье для производства удобрений, и никелевый штейн. Эти грузы по-прежнему почти ежедневно ввозят через Вайниккала. И тем не менее потери оказались огромными.

Наиболее болезненный удар пришелся на финский портовый комплекс Хамина-Котка. В 2025 году через его терминал Муссало прошло почти 3 млн тонн удобрений, что обеспечило 23% всего грузооборота Хамины-Котки.

Быстро восполнить такие объемы оперативно невозможно, что признает и генеральный директор порта Эйя Росси. В качестве одного из вариантов замены он рассматривает экспорт продукции с заводов по выпуску аккумуляторных материалов, которые планируется построить в регионе Кюменлааксо.

Однако, во-первых, эти предприятия лишь в проекте. Во-вторых, для полноценной замены потребовалось бы около 20 таких заводов. В целом грузопоток из России, если брать не только удобрения, упал более чем в пять раз. Это особенно отразилось на работниках транспортной отрасли.

Мика Курттила, председатель профсоюза железнодорожников, еще в начале июня говорил: «Я боюсь массовых сокращений». По его прогнозам, работы для многих его коллег оставалось на пару недель, после чего должны последовать увольнения.

Опасения оправдались: 19 августа железнодорожный оператор North Rail (структура финской крупнейшей частной железнодорожной компании Nurminen Logistics) объявил о сокращении 25 сотрудников. Когда бизнес по перевозке удобрений из России стал убыточным, в North Rail сочли целесообразным уволить почти половину штата.

На российские удобрения приходилось около 2/3 грузооборота компании. Их утрата снизит оборот всей группы Nurminen Logistics не менее чем на 4–5 млн евро.

Вероятно, следующими под сокращение попадут сотрудники компании Fertilog, которая занималась складированием и отгрузкой удобрений. Под угрозой там оказались полсотни рабочих мест. Ожидаются увольнения и в порту Хамина-Котка.

Еще один удар получила финская таможня, которая в начале мая отправила в бессрочный отпуск сотню сотрудников — и теперь есть все основания полагать, что многие из них уже на службу не вернутся.

Как отмечает заместитель главного профсоюзного представителя Таможенного союза Финляндии Пекка Наски, сотрудники — как отправленные в отпуск, так и продолжающие работать — не зная пока своей дальнейшей судьбы, находятся в состоянии психологического напряжения.

Наски говорит, что выходом могло бы стать возобновление работы пограничных переходов на границе с РФ, закрытых Хельсинки еще в конце 2023 года. Впрочем, он признаёт: «Возврата к тем временам, когда на границе стояли километровые очереди из грузовиков, уже не будет».

Хотя даже ограниченное движение через КПП могло бы сохранить рабочие места многим финским таможенникам. Но финское правительство эти надежды разбило.

Крестьянин чешет в затылке

Постепенно исчезновение российских удобрений начинают ощущать и финские аграрии. Экономическое давление нарастает, заставляя фермеров пересматривать планы.

Главные последствия — рост цен и вызванное им сокращение закупок. По прогнозу финского экономического института Pellervo, за 2026 год удобрения подорожают в среднем на 30%. Пока многих спасает то, что они успели закупить основную часть удобрений еще прошлой осенью, то есть до остановки поставок из России.

Однако вскоре фермерам придется покупать их по новым, значительно более высоким ценам. Надвигается ситуация «идеального шторма», поскольку растут и цены на горючее.

В Центральном союзе сельхозпроизводителей (MTK) предупреждают, что ближневосточный кризис больно бьет по финскому сельскому хозяйству, а это основа национальной продовольственной безопасности.

Еще одной бедой финских аграриев стали хронически низкие закупочные цены на их продукцию. То есть фермеры не могут переложить возросшие издержки на потребителей.

Как отмечает крестьянин из коммуны Порвоо на востоке страны Никлас Юслин, за последние десять лет цены на нефть почти утроились, а вот цены на зерно практически не изменились. Из-за этого в текущем году посевные площади под зерновые уже уменьшились в Финляндии примерно на 7%. Фермер Юха Викстрём, живущий в окрестностях города Сало на юго-западе страны, также отмечает, что производственные затраты растут, а цены на продукцию — нет.

Министр сельского хозяйства Сари Эссайя говорит, что «ситуация серьезная, но пока для текущего сезона некритичная». Главная тревога связана с будущим: фермеры традиционно закупают 50–60% удобрений на следующий сезон до Нового года, и теперь неизвестно, по каким ценам это удастся сделать.

Согласно опросу MTK, две трети (66%) фермеров планируют сократить закупки и использование удобрений. Более половины заявили, что рост цен на ресурсы уже повлиял на их посевные планы, а почти 75% отметили ухудшение своего финансового положения. Около 20% фермеров намерены уменьшить посевные площади.

Особую тревогу у властей вызывает то, что теперь даже крупные хозяйства рассматривают возможность снижения производства из-за отсутствия рентабельности.

По оценкам MTK, уже в ближайшие месяцы дополнительные расходы сельскохозяйственной отрасли, связанные с ростом цен на удобрения и топливо, составят 50–60 млн евро. В более же отдаленной перспективе они могут исчисляться уже сотнями миллионов.

Экономист Пекка Киннунен из Pellervo предупреждает, что затягивание ситуации сделает влияние высоких цен на удобрения в следующем году еще более ощутимым. А это неизбежно приведет к подорожанию продовольствия.

MTK и другие отраслевые организации призывают правительство к оперативным мерам спасения сельскохозяйственной отрасли. В частности, предлагается подготовить для крестьян прямой пакет поддержки в 100 млн евро и увеличение возврата энергетических налогов на 40 млн.

Однако пока неясно, будут ли рекомендации услышаны — лишних денег в госбюджете нет. А если не удастся спасти крестьян от высоких затрат и низких цен на продукцию, начнутся массовые банкротства. Юслин жалуется: «Я беспокоюсь о том, как долго смогу продолжать, если всё пойдет так и дальше».

Политики «не подвели»

Сейчас экономика Финляндии давно уже находится ниже ватерлинии. И многое зависит от геополитической обстановки и решений властей.

Власти «не подвели»: 3 сентября в правительстве заявили, что отправят на утверждение в парламент решение о продлении срока действия закона о закрытии границы с Россией еще на два года. Первоначально он вступил в силу 22 июля 2024 года. В прошлом году его действие уже продлевали, сейчас он актуален до конца 2026-го.

Одновременно пришла еще одна новость: не исключено, что относительно скоро поезда технически не смогут свободно пересекать границу России и Финляндии.

Суоми унаследовала от царских времен российскую колею в 1524 мм. Но в сентябре в стране начали тестировать новый вид шпал, которые могут изменять ширину железнодорожной колеи с нынешнего «широкого» формата на европейский стандарт 1435 мм.

В скором времени между населенными пунктами Симо и Кеми появится 600-метровый испытательный участок с бетонными шпалами нового типа. Они имеют альтернативные отверстия для креплений, которые позволяют изменять ширину колеи путем переноса рельса. Руководитель работ Симо Тойкканен сообщил: аналогичные шпалы используются на железных дорогах Испании.

На данном этапе ширина колеи меняться не будет. Однако в дальнейшем не исключается перевод финской железнодорожной сети на европейскую колею.

Первым делом предполагается обеспечить возможность свободного хождения поездов их других стран НАТО до военного полигона Роваярви, крупнейшего в странах ЕС. Там, в сотне километров от российской границы, регулярно проходят учения НАТО.

В прошлом году министр транспорта и связи Лулу Ранне заявила о необходимости перехода Финляндии «на западноевропейский стандарт колеи для обеспечения военной мобильности», хотя еще в 2022-м в Хельсинки это считали экономически нецелесообразным. По предварительным оценкам экспертов, перевод всей сети Суоми на другую ширину колеи потребует десятков миллиардов евро.

Но многие финские «патриоты» полагают такие затраты оправданными, ведь они позволят еще надежнее отгородиться от России и от шансов на возобновление нормального экономического сотрудничества.