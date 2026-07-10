В июле вступило в силу введенное Москвой восьмикратное повышение железнодорожного тарифа на перевозку грузов в Финляндию. Устанавливается коэффициент 8,0 к тарифам на грузовые железнодорожные перевозки в направлении сухопутных пограничных переходов.

Global Look Press

Решение сделало импорт российских минеральных удобрений в Суоми экономически невыгодным и фактически остановило их поставки. Для финской сельскохозяйственной отрасли, которая и без того столкнулась с рекордными ценами на энергоносители и падением рентабельности, это решение стало тяжелым ударом. Последствия могут ощущаться еще долгие годы.

Отказаться от удобрений не смогли

Заниматься в Финляндии сельским хозяйством очень сложно, так как короткий вегетационный период и холодный климат создают особые вызовы.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Суоми составляет около 2,2 млн гектаров. Это не так уж много. Из этих 2,2 млн более трети занимают луга и пастбища.

В 2026 году площадь под зерновыми культурами сократилась примерно на 70 тыс. гектаров.

Это произошло из-за того, что фермеры перевели часть земель под зеленые удобрительные пары, а также под белковые и масличные культуры. Однако зерновые по-прежнему остаются основой финского земледелия.

Местная аграрная отрасль крайне нуждается в удобрениях, необходимых для повышения урожайности. Спрос на них в прошлом году достиг рекордно высокого уровня: в июне 2025-го финские аграрии за день скупили практически все запасы у местного производителя, так что компании Yara Finland пришлось даже приостановить продажи.

В конце 2025-го фермеры запасались удобрениями впрок на случай резкого повышения цен на фоне вступления в силу углеродного налога Евросоюза.

В рамках своих санкций ЕС не запрещал поставки удобрений из России — ради обеспечения «мировой продовольственной безопасности». Они шли через порт Хамина-Котка. Объемы не падали с 2020 года, а максимума достигли в 2023-м: 2,578 млн тонн.

Поставки осуществлялись более 10 лет. До недавнего времени основную массу российских удобрений, поставляемых в Финляндию, составляли азотные. Значительную долю занимали также сложные удобрения, содержащие нитраты и фосфаты.

Российские удобрения покрывали 10–15% всего финского импорта этой продукции. Поставлялись они для нужд не только местных фермеров: Финляндия выступала в роли крупного транзитного хаба. Грузы поступали по железной дороге, хранились и перегружались в порту, а затем отправлялись морем в другие государства.

Еще летом 2024-го финские фермеры выражали опасение, что ЕС введет санкции. Специалист по зерну Центрального союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и лесовладельцев Макс Шульман предупредил, что «это сразу станет довольно сильным ударом по рынку». «Его примем на себя мы, сельхозпроизводители», — подчеркнул он.

Антуан Ходжа, глава Fertilizers Europe (лоббистской организации, представляющей интересы крупнейших производителей удобрений в ЕС), заявил, что в случае введения санкций на удобрения цены поднимутся только в краткосрочной перспективе, а затем, мол, стабилизируются на «приемлемом уровне».

Эту точку зрения оспорили в финском Союзе сельскохозяйственных товаропроизводителей. Там считают, что европейские заводы в любом случае по-прежнему будут нуждаться в российском сырье — прежде всего в аммиаке, который необходим для производства азотных удобрений.

Без российского аммиака — никак

Норвежский промышленный гигант Yara, специализирующийся на азотных удобрениях и снабжающий ими Финляндию, сам аммиака в достаточном количестве не производит.

Два года назад финская компания Green North Energy решила ликвидировать эту уязвимость и объявила о планах строительства завода по производству «зеленого» аммиака. Его планировалось построить в промышленной зоне Луолала в городе Наантали. Все разрешения уже были получены, началась вырубка деревьев.

Однако в итоге решение об инвестициях пришлось отложить на неопределенный срок. Генеральный директор компании Green North Energy Юсси Юлинен пояснил, что проект, оцениваемый в 1 млрд долларов, требует заключения долгосрочных контрактов на сбыт продукции — как минимум на 10–15 лет.

Но из-за охвативших мир торговых войн и продолжающихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке никто не уверен в надежности таких инвестиций. «Проекты заводов экологически чистого аммиака сталкиваются с трудностями из-за большой неопределенности на рынке», — пожаловался Юлинен.

Предполагалось, что завод в Наантали будет производить 200 тысяч тонн аммиака в год. Это соответствовало объему импорта Yara из России — и в конечном итоге в компании сочли, что им выгоднее продолжать закупки в РФ, а не инвестировать в строительство.

Примечательно и то, что финские власти, закрывшие сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года, оставили работающим железнодорожный погранпереход Вайниккала — специально для того, чтобы поставки аммиака из России не прекращались.

По данным таможенной статистики, в 2022–2025 годах Финляндия ввезла российского аммиака на 434 млн евро, в том числе на 105,5 млн — в прошлом году. В 2024-м исполнительный директор Yara Свейн Торе Хольсетхер отмечал, что удобрения из РФ оказались «новым газом», так как Европа «неосознанно становится зависимой от российских удобрений».

И вот с 1 июля 2026 года на границе с Финляндией закрыт ряд железнодорожных пунктов пропуска. Они, впрочем, и так не использовались, так что решение всего лишь формально закрепило уже свершившийся факт. А вот что стало сильным ударом по экономике Финляндии, так это одновременное увеличение Россией таможенных пошлин на железнодорожные перевозки в Суоми в восемь раз.

Концерн Fertilog, занимающийся складированием и отгрузкой минеральных удобрений в Финляндии, заявил, что решение фактически останавливает импорт из России: поставки становятся убыточными. «Перевозки прекратятся максимум через одну-две недели», — говорит адвокат Пану Карху, представляющий интересы компании.

Гендиректор портовой компании «Хамина-Котка» Эйя Росси узнала о грядущем прекращении поставок российских удобрений утром 1 июля. Удобрения составляют большую часть грузооборота порта, потеря этих поставок — серьезный удар для предприятия. «На рынке ходили слухи, что Россия может остановить поставки. Если удобрения действительно прекратят поступать, придется пересматривать расходы», — растерянно прокомментировала ситуацию Росси.

Крестьяне жалуются, что повышение тарифов произошло в самый неподходящий момент, усугубив и без того тяжелую ситуацию в отрасли. Ведь основная часть удобрений на следующий сезон закупается фермерами в конце лета и осенью. Именно сейчас они должны будут принимать решения о покупках по новым, повышенным ценам.

Еще и молочный кризис

Зерновой агент Макс Шульман предупредил, что решение России «скажется на кошельках фермеров». Он полагает, что это ответ Москвы на аналогичные санкции ЕС и отказ Финляндии от безъядерного статуса.

Новые российские тарифы крайне усугубят проблемы финского сельского хозяйства, что особенно неприятно на фоне ситуации с Ормузским проливом. Ведь этот пролив — ключевой маршрут для поставок не только нефти, но и удобрений.

Шульман попытался «утешить» финских аграриев: по его словам, последствия от исчезновения российской продукции проявятся не сразу. Однако всё равно был вынужден признать, что в конечном итоге у крестьян возникнут серьезные проблемы.

Официальный Хельсинки запустил «антикриз»: прессе поручили разъяснить, что повышение пошлин на удобрения — не ответ России на западные санкции, а «вынужденная мера». Руководитель отдела исследований Исследовательского института развивающихся экономик Банка Финляндии Иикка Корхонен заявил, что Москва-де стремится сохранить удобрения для внутреннего рынка: на фоне атак украинских дронов.

Однако финских крестьян такие выверты как-то не особенно утешают. Многие ругают компанию Green North Energy за то, что она, отложив строительство аммиачного завода, теперь поставила местный аграрный сектор в тяжелейшее положение. Разнеслись слухи, что повышение ввозных пошлин касается и российского сжиженного аммиака. Однако затем руководство Yara сообщило, что на аммиак новые пошлины не распространяются.

В любом случае многие финские аграрии оказались под двойным ударом. Ведь, помимо лишения доступа к российским удобрениям, они столкнулись с молочным кризисом. С 1 июля концерн Valio снизил закупочную цену за молоко еще на три цента за литр. Это уже второе снижение такого рода с начала года: в апреле оно составило 3,5 цента, а стоимость литра молока, закупаемого у финских производителей, впервые за долгое время рухнула ниже отметки 50 центов.

Для средней финской фермы, которая производит около 1 млн литров молока в год, июльское снижение означает чистую потерю годовых доходов в размере порядка 30 тыс. евро — эквивалент зарплаты одного работника. От двух снижений подряд производители молока теряют до 10% дохода. Valio оправдывает свое решение переизбытком предложения сырого молока на мировых рынках и общемировым снижением цен на него.

Прекращение импорта удобрений из России ситуацию усугубляет. В компании признают, что теперь под угрозой находится выживание всей цепочки первичного производства. При этом ежегодно в Финляндии и так прекращают свою деятельность 7–8% производителей молока.

Ранее концерн объявил о закрытии своего завода в Оулу, где производит свежие молочные продукты, полуфабрикаты на растительной основе и мороженое. Здесь компания до 2014 года выпускала йогурты специально для российского рынка.

Производство прекратится к концу первого полугодия 2028 года, без работы останутся 140 человек из 300 сотрудников предприятия. Это стало еще одним из многочисленных симптомов охватившего Финляндию системного кризиса.