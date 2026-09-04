4 сентября 1918 года США вторглись в Россию. В этот день 339-й пехотный полк американской армии высадился в Архангельске и взял город под контроль. Командование экспедиционного корпуса заявило: речь идет о гуманитарной миссии по охране собственности США от захвата немцами. Миссия, говорили они, утверждена президентом Вудро Вильсоном. Уже на следующий день гуманитарной интервенции американцы участвовали в кровопролитных боях.

ИА Регнум

Президент Вильсон считал себя пацифистом. Если Дональд Трамп уверен, что остановил несколько локальных конфликтов, то его коллега столетней давности ставил себе в заслугу Версальский мир, завершивший Первую мировую войну. Вильсон добился того, о чем Трамп только мечтает — в 1919 году президент США получил Нобелевскую премию мира за миротворческие усилия. Начатую годом ранее интервенцию на Русском Севере и Дальнем Востоке демократическая администрация Вильсона не рассматривала как войну.

Так же считали и в Республиканской партии. 8 июня 1918 года сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер в статье, опубликованной The New York Times, заявил:

«Россия стала просто географическим понятием, и ничем более она никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…»

В этот же день, 8 июня, бронепалубный крейсер ВМФ США USS Olympia высадил в Мурманске первую группу американских военных — 108 человек. Так что военная акция на севере России — бывшего союзника Соединенных Штатов по Первой мировой — началась еще до официальной санкции Белого дома. Высадка сухопутного экспедиционного корпуса в Архангельске 4 сентября означала лишь расширение масштабов вторжения.

Вильсон пришел на готовое

В начале осени 1918-го Первая мировая война близилась к развязке, а в России, вышедшей из конфликта благодаря Брестскому миру, разгоралась война гражданская. По договору между Германской империей и РСФСР кайзеровские войска занимали огромные территории на западе бывшей Российской империи — от Прибалтики до Украины. На Волге и в Сибири разгоралось выступление Чехословацкого корпуса.

Экс-союзники России в Великой войне — Британия, Франция, США, Япония — оценивали «выбывшую из игры» страну как географическое понятие. Антанта не делала различий между Россией и, например, проигравшей войну Османской империей — делили новые владения и сферы влияния. Франция сочла своим юг России и черноморские морские «хабы», Япония — Дальний Восток, Британия — богатое нефтью Закавказье и порты Севера.

Через Архангельск и Мурманск в годы Первой мировой шли союзные поставки, в портах оставались военные грузы. Великобритания опасалась, что они достанутся Германии или большевикам, и весной расширяла присутствие «на Мурмане».

Вашингтон долго держался как бы на дистанции, пока только управляя действиями западных партнеров. 17 июля 1918 года Вильсон сформулировал условия участия в специальной памятной записке, Aide-Mémoire. Вашингтон обещал Лондону и Парижу «помощь» в охране военных складов, поддержку Чехословацкому корпусу и оказывать русским такую помощь в организации самообороны, которую они сами готовы принять. Белый дом называл эти планы «скромными и экспериментальными» и подчеркивал нежелание США участвовать в крупной организованной интервенции.

Вудро Вильсон

Более того, администрация Вильсона публично обещала уважать политический суверенитет и территориальную целостность России. Конечно, это была ложь.

Само решение отправить войска в полушарие уже есть вторжение. Но США подождали, пока союзники-британцы высадятся первыми и создадут необходимые условия.

2 августа в Архангельск вошла английская эскадра. Власть местного совета была свергнута, возникло Верховное управление Северной области, начавшее плодотворно сотрудничать с британскими партнерами. После месяца «черновой работы» к процессу подключились США.

Мистер Фрэнсис указывает на Москву

30 июля генерал Джон Першинг выделил для северной экспедиции части 85-й дивизии: 339-й пехотный полк, инженерный батальон и медицинские подразделения. Многие солдаты имели богатый боевой опыт и готовились к отправке на франко-германский фронт. Но ввиду новых перспектив для США их маршрут повернул через Англию к Белому морю.

Первоначально корпус насчитывал около 4,5 тысячи человек, позднее ряды пехотинцев получали значительное пополнение.

Командующий контингентом США Джордж Стюарт де-юре был под началом британского генерала Фредерика Катберта Пула — участника англо-бурской войны и покорителя туземцев Сомали и северной Нигерии.

Бронепоезд интервентов на севере России

Линию поведения сформулировал Дэвид Фрэнсис, посол США в России. Еще 27 августа 1918 года он писал в Госдепартамент, что намерен поощрять продвижение американских частей к Котласу, по Сухоне к Вологде, а также поддерживать действия генерала Пула ради соединения с Чехословацким корпусом. В письме упоминались даже Петроград и Москва как места, где находились перевезенные из Архангельска военные запасы.

Формально цель объяснялась так: Россия вышла из войны с Германией, легитимная власть в стране отсутствует, требуется охрана портовой инфраструктуры. Но защита складов ушла на второй план, когда англо-американцы поняли, что имеют возможность двигаться вглубь нашей территории.

После высадки британское командование разделило 339-й полк. Третий батальон пошел на юг по железной дороге к Обозерской, первый двинулся вверх по Северной Двине и Ваге, второй остался в Архангельске.

Неприятности на русском фронте

Уже 5 сентября 1918 года начались первые сложности: третий батальон попал под артиллерийский огонь красных. 16 сентября у Сельца на Северной Двине погибли первые американские солдаты.

Американские интервенты в Онеге. 1919 год

27 сентября у Селецкого роты I и K вступили в тяжелый бой: семеро были убиты, 25 ранены.

В течение первого месяца экспедиция потеряла 69 человек умершими и убитыми и около 150 ранеными. Существенную часть смертей давали болезни, однако боевые потери быстро росли. Это било по моральному состоянию.

Солдат, которому объясняли, что вместо отправки на германский фронт он за хорошее жалованье просто будет охранять склады, обнаруживал себя в русской деревне в сотне миль от Архангельска. Роптали и офицеры — жаловались на то, что пришлось всерьез вести бои с большевиками, и всё больше раздражались на союзников-англичан, которые стремились повоевать за счет американцев. Штаб не давал ясного ответа о конечной цели «гуманитарной кампании».

Если еще осенью 1918 года вторжение в Россию объяснялось продолжающейся Первой мировой войной, то после 11 ноября, когда Германия подписала Компьенское перемирие и артиллерия в Европе замолчала, пришлось искать новые версии.

Что можно было придумать? Германской угрозы вмиг не стало, склады охранять от немцев не надо, Чехословацкий корпус уже не может считаться стратегическим ресурсом, соответственно, нет необходимости восстанавливать Восточный фронт.

Военнопленные красноармейцы под охраной войск США в Архангельске. 1918 год

Американцы придумали с большим усердием применять артиллерию на Северной Двине.

У деревни Тулгас стояли американцы 339-го полка, британская рота, канадские артиллеристы и белые части — всего около 650 человек. Утром позиции атаковали примерно 2500 красноармейцев при поддержке артиллерии и канонерок. Союзники в первые часы еще ничего не знали о перемирии на Западе. Бой оказался одним из крупнейших столкновений американцев с Красной армией. Семь американцев погибли, 23 были ранены.

В тот самый день, когда исчезала главная официальная причина держать американскую армию на русской земле, американцы продолжали убивать и погибать на территории России.

После 11 ноября вопрос «зачем мы здесь?» звучал всё громче и среди солдат, и в США.

Тем не менее кампания продолжалась всю зиму. В январе 1919 года красные наступали на Шенкурск, американцы отходили десятки километров в мороз, вывозя раненых на санях. В марте и начале апреля они участвовали в боях у Больших Озёрок.

Северная Двина, Вага, Онега, Обозерская, Шенкурск, Тулгас, Большие Озёрки — американские части растянулись по фронту на сотни километров.

До Сайгона был Архангельск

В конце концов Вашингтону пришлось искать выход, так же как потом он будет искать выход из вьетнамской, афганской или иракской «миссий».

Причем вывод войск трудно объяснить внезапным прозрением Вудро Вильсона или возвращением американской политики к собственным обещаниям 1918 года. К февралю 1919-го северная экспедиция превращалась для США в дурную сделку.

Первая мировая закончилась. Красная армия становилась сильнее. Наступление вглубь России провалилось. Боевой дух падал настолько, что в американских частях появились петиции против продолжения кампании, а среди союзников происходили случаи прямого отказа выполнять приказы. Обещание эвакуации, по донесению американского представителя из Архангельска, сразу улучшило настроение 339-го полка. В самих США родственники солдат требовали вернуть их домой, тему подхватили газеты и конгрессмены.

19 февраля Вильсон писал из Парижа, что дальнейшее втягивание в «русский хаос», который США сами и разогрели, стало бы губительным, и выступал за скорейший практически осуществимый вывод войск. За несколько дней до этого администрация уже распорядилась готовить эвакуацию сразу после открытия навигации.

Основные американские сухопутные части покинули Архангельск в июне 1919 года. Они уходили из страны, которую девять месяцев назад обещали лишь немного «поддержать».

Взять «свое» напоследок

Другой важной причиной, по которой США стали искать выход, было понимание того, что возможности извлекать экономическую выгоду из присутствия на Русском Севере быстро сокращаются. Проще говоря, нужно было успеть вывезти доступные ресурсы, пока большевики не окрепли настолько, чтобы перекрыть эту возможность.

В Архангельске находилось около 20 тысяч тонн льна. Из этого объема 3 тысячи тонн были выделены для США, причем посол Фрэнсис прямо писал об отправке льна в Америку. В октябре 1918 года Совет по военной торговле сообщал уже примерно о 5 тысячах тонн русского льна на четырех судах — этого американской текстильной промышленности хватило на следующий год.

В публикациях Архангельской областной научной библиотеки (со ссылкой на британские данные) приводятся такие цифры: за время интервенции с Русского Севера было вывезено около 2 млн пудов льна, 98 тысяч пудов марганцевой руды, леса более чем на 1 млн фунтов стерлингов (около 160,5 млн в современной британской валюте, или 217 млн нынешних долларов США). Всего приблизительно 2 млн 686 тысяч пудов различных грузов общей стоимостью около 3,5 млн фунтов — 316,5 млн современных американских долларов.

За это время американские солдаты успели пройти сотни километров по русской земле, убить сотни русских солдат, потерять сотни своих людей и принять участие в установлении иностранного контроля над огромной частью Русского Севера.

США вторгались в Россию, обещая уважать российский суверенитет и вместе с английскими союзниками распространять демократию. Ушли, когда американские солдаты начали слишком часто погибать за русский лен.