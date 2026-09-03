* запрещенная в РФ террористическая организация

Прошел всего день после феерической перестрелки СБУ и ГУР из-за контроля над делишками членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, как все «официальные версии» посыпались окончательно.

ИА Регнум

Освобожденный из эсбэушных лап Степан Каплунов**, из-за которого всё и началось, дал интервью со своей трактовкой событий. Он заявляет, что его похитили более недели назад (в Сети уже оперативно появилось видео силового задержания) и требовали под угрозами признать связь с ФСБ. «Я был посажен в камеру, прикован наручниками, цепями. Глаза были всегда закрыты на протяжении всех этих суток», — рассказал он, и на видео с признанием стоит в темных очках.

Каплунов, как он теперь утверждает, под давлением оговорил себя.

После этого его задержание начали оформлять уже официально и поехали проводить обыск на некой квартире, где персонажа и пытались отбить гуровцы. То есть события разворачивались именно так, как и рассказывало вчера ИА Регнум, с той лишь поправкой, что это была не просто квартира, а помещение, входящее в сеть кол-центров.

«Находясь в своем незавидном положении, я полностью согласился с их версией о том, что у меня была коммуникация с ФСБ, я ее позже переключил на своего непосредственного командира Дмитрия. Хотя такого не было абсолютно. Это было ввиду моего положения и под психологическим давлением», — сказал похищенный, а ныне спасенный «борец за независимость Украины».

Нынешние публичные объяснения, конечно же, связаны с тем, что СБУ тоже «переобулось».

Первая версия, поданная с её стороны, гласила, что они спасают Каплунова от убийства злобным ФСБ, а «неизвестные» в киевских Березняках налетели на них совершенно необъяснимо, отчего были спутаны с российскими агентами. Теперь вдруг оказалось, что это прожженный негодяй из РДК был повязан с ФСБ и готовил заказное убийство «одного из лидеров российской оппозиции, приехавшего в Киев».

Анонимные источники добавляют, что целью был Ахмед Закаев**, лидер непризнанной «Чеченской республики Ичкерия».

В качестве доказательства были опубликованы скриншоты некой странной переписки. В ней один из собеседников предлагает «в Украине двухсотить кого-то» за сумму от 50 тысяч долларов за человека и подтверждает, что заказчики находятся в РФ. Но главное, официальный комментарий утверждает, что «данное лицо признало факт контактов с ФСБ РФ и предоставило СБУ соответствующую информацию. Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к запланированному преступлению».

Но самое главное, предотвращено это ужасное преступление было совместно с ГУР!

При этом в СБУ никак не объяснили, на каких основаниях Каплунова удерживали 10 дней без санкции суда, не вручили подозрения и его процессуальный статус неизвестен. По результатам обыска тоже ничего не изъяли (что и логично, поскольку в квартире уже была куча вооруженных людей).

Так что после случившегося (один погибший, трое раненых) в здании на Рыбальском острове не хотят дуть в одну дуду с обидчиками с Владимирской, 33. В военной разведке заявили о разворачивании против неё целенаправленной «кампании дезинформации» в целях дискредитации.

«Для реализации кампании ее организаторы планируют привлекать медиа, блогеров и Telegram-каналы с сомнительной репутацией, в частности, и за финансовое вознаграждение. Призываем доверять только проверенным официальным источникам информации», — указано в сообщении.

Только непонятно, о чем вообще идет речь, поскольку с версиями у всех сторон полный бардак. Офис Генпрокурора и ГБР уже взяли всё в свои руки и расследуют стычку двух силовых контор, однако они пока даже не сообщили, как квалифицировали этот инцидент.

3 сентября глава СБУ Александр Поклад и начальник ГУР Олег Иващенко приглашены на заседание профильного комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где должны рассказать свои версии событий.

Заседание будет закрытым, что и отвечает общему настроению: происшествие, зафиксированное уличными камерами (а момент «упаковки» Каплунова еще и сняли на телефон соседи), вызывало оторопь. Никто не понимает, как это комментировать и чью сторону принять.

Хотя если опираться на ту версию, которую дали собственные источники ИА Регнум, всё достаточно просто.

На фоне долгой войны и личной неприязни Поклада и нынешнего главы Офиса президента Кирилла Буданова**, вполне вероятно, что с личной санкции Зеленского, СБУ взяло в оборот кол-центры, работающие в интересах ГУР.

А поскольку занимались этим отвратительным делом никем не уважаемые предатели из РДК, относящиеся к одному из гуровских подразделений, то они и стали той ниточкой, за которую решили дергать. Граждане России, какие бы патриотические деяния во имя Украины им ни приписывались, всё равно остаются мусором, расходным материалом, и отношение к ним соответствующее.

Тем более, во время похищения Каплунов еще и кричал по-русски: «Помогите! Воруют человека, помогите!» То есть накричал себе еще и штраф от мовного омбудсмена — заодно со всеми участниками ночных «переговоров», закончившихся стрельбой.

Нынешняя версия о том, что он был завербован ФСБ и замышлял серию заказных убийств, вкупе с записанным признанием — это уже «тяжелая» статья. Теперь или Покладу устами каких-то подчиненных придется отказываться от этого обвинения (что очень вряд ли), или жизнь Каплунова, его непосредственных командиров Дмитрия Иванова** (заместитель руководителя спецподразделения ГУР МО Украины «Тимур») и руководителя РДК Дениса Капустина** теперь станет очень интересной.

К слову, последний тоже внезапно очутился в «нехорошей квартире» на Березняках и присутствовал при попытке обыска. Причем, что именно искали правоохранители, ему не известно.

И вокруг этого секрета Полишинеля — за что столько людей рубились насмерть во дворе задрипанной панельки в одном из самых непрестижных киевских спальных районов — будет разворачиваться основной сюжет. Поскольку в нем не просто какие-то предатели «на службе Вермахта», а деньги, власть и монополия на насилие, за которые идет настоящая борьба.

Пока в ней побеждает команда с улицы Владимирской. Как справедливо отмечает оппозиционный нардеп Артём Дмитрук, который тоже был выкраден и пытуем в печально известном «спортзале», «системным является факт того, что СБУ регулярно похищает, пытает и убивает сотрудников других силовых структур. И, как правило, это происходит очень цинично…

Ещё раз! Я не разбираю причину. Я говорю о системной неспособности ГУР, МВД, ВСУ защитить своих людей. И сегодня каждый сотрудник должен очень хорошо подумать о своей «службе». А каждый руководитель, действующий или бывший, силовой структуры должен помнить, что пуля в лоб от СБУ ему обеспечена».

Именно это обстоятельство и является главной составляющей новой интересной жизни «капустников». Им придется жить под круглосуточной охраной. А это означает, что для опекающей их военной разведки эти ребята становятся обузой. Единственная их ценность для СБУ — это информация о грязных делишках, которую можно использовать против Буданова.

Следовательно, самый простой способ её не дать — уничтожить носителей.

Так что нынешние интервью для прессы представителей РДК вполне могут оказаться последними: в этой ситуации за них заступиться больше некому, да и незачем.

**внесен Росфинмониторингом в официальный перечень террористов и экстремистов.