Основу подразделений в зоне СВО составляют молодые люди. Среди них — Герои России и кавалеры ордена Мужества, которым от 18 до 30 лет. Молодежь сражается наравне с бойцами — представителями других поколений.

ИА Регнум

Те, кому не исполнилось и 25 лет, работают на предприятиях оборонки и в прифронтовых госпиталях, участвуют в волонтерских инициативах по помощи бойцам на передовой.

38% Героев России, или 178 человек родились уже после распада СССР. В числе удостоенных высшего звания — 22 бойца, родившихся в XXI веке.

Среди них разведчик — оператор БПЛА Алексей Асылханов (на его счету 15 подбитых танков и полсотни бронемашин противника) и оператор беспилотников Марк Белопухов, который подбил два танка «Леопард» и большое количество другой боевой техники ВСУ.

Командир взвода Виталий Беликов во время боев на запорожском направлении спас жизни товарищей и выполнил поставленную задачу.

Гвардии рядовой Сергей Ярашев во время боев у поселка Гришино (Красноармейский район ДНР) 68 дней в одиночку удерживал позицию, передавал координаты вражеских позиций, отражал атаки и не допустил прорыва обороны на своем участке.

Самым молодым Героем стал 19-летний разведчик-снайпер Илья Каркавин. В бою 9 ноября 2022 года ефрейтор Каркавин прикрыл собой сослуживца при минометном обстреле.

Множество этих молодых людей сделало осознанный выбор в пользу участия в СВО. По данным Министерства науки и высшего образования России, более 18 тысяч российских студентов прервали учебу и отправились добровольцами в зону боевых действий.

Среди тех, кто сейчас учится в университетах, — десятки тысяч участников и ветеранов спецоперации из разных регионов России. Часть из них ушла на фронт прямо со студенческой скамьи, другие вернулись к учебе уже после службы, совмещая образование с общественной и патриотической работой. А кто-то после завершения контрактов воспользовался государственными льготами при поступлении в вузы.

Теперь молодые люди с боевым опытом считают своей задачей рассказать сверстникам о причинах принятого решения.

Голоса молодых защитников

«Я с самого начала видел, как гибли мирные жители. Я сам из Донецка, жил в районе аэропорта. Дети, с которыми я гулял, были ранены, а знакомые мне люди погибли от обстрелов «Градами». В 2022 году я увидел, что эта угроза возникает вновь и нужно собрать все силы, поддержать первые ряды фронта», — рассказывает 23-летний участник СВО Захар Корнев, сейчас — социальный координатор петербургского отделения фонда «Защитники Отечества», лектор общества «Знание».

Захар вырос в верующей семье, воспитан в духе уважения к православной традиции и любви к России.

«Для меня в первую очередь это означало идти на смерть во имя Христа, во имя Бога. Так было в истории нашего Отечества, так происходит и сегодня, поэтому для меня это принципиально важно, — говорит ветеран СВО. — А как в дальнейшем сложатся моя жизнь и судьба, как будет складываться мир — это уже другая история. Главное — принять решение в тот момент, когда нужно сказать «да» или «нет», как на экзамене. Ты идешь, не зная, что будет дальше, но всё равно идешь, потому что так надо».

Агрессия киевского режима против народа Донбасса, начавшаяся в 2014 году, была проявлением противостояния Запада и Русского мира, подчеркивает Корнев.

«Западные преступники финансировали и поддерживали бандитов с Майдана — радикалов, захвативших власть в Киеве и уничтожавших наших мирных жителей, детей, всех, кто связан с историей и культурой России. Для агрессоров это принципиальный момент — уничтожить нашу русскую культуру и Русский мир именно как цивилизацию», — говорит участник СВО.

В настоящее же время Захар видит свою задачу в участии в защите России как государства-цивилизации. Он уверен, что у любого человека могут быть свои страхи, переживания и опасения, но их нужно отодвинуть, когда страна важнее твоих личных, бытовых и жизненных интересов.

«Россия — самая верующая и самая крепкая держава. На протяжении всей своей истории, во многих победах она держалась именно на вере, на людях, которые верят. Особенно солдаты — люди с особой духовной закалкой. Вера в победу всегда их поддерживала», — уверен участник спецоперации.

Кроме того, участники СВО испытывают те же чувства, что когда-то испытывали наши предки-герои, отмечает Корнев.

«Поэтому, когда в жизни выпадает шанс стать таким же защитником, нужно им стать. Тем более мне — человеку, которого боевые действия и обстрелы коснулись еще в детстве, а затем в студенческие годы. Это касается моего родного дома, поэтому нужно исполнять свой долг», — рассказывает защитник Отечества.

Анатолию Юшко было 10 лет, когда в Донбасс пришла война.

Он рассказывает, что его дом находился в районе, который постоянно оказывался под ударами врага. Тогда парень не понимал, почему всё происходит именно так, зачем и почему по ним стреляют? «Но я научился прятаться в подвале, прислушиваться, следить за окружением и смотреть под ноги. Это было детство, которое очень быстро закончилось», — рассказывает Анатолий.

Сейчас ему 23 года. Ветеран СВО в мирной жизни — тоже сотрудник общества «Знание», инструктор-методист донецкого Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».

«В феврале 2022 года я задал себе вопрос: «Кто, если не я?» — и принял чёткое решение встать на защиту своей Родины. Передо мной был пример моего брата, который в 2014 году в возрасте 19 лет вступил в ряды ополчения», — вспоминает Юшко.

Для него участие в спецоперации означало защиту малой родины — Донбасса и общей Родины — России.

«Регион, который никогда не был украинским и общность которого определялась не происхождением, а коллективизмом и трудолюбием, не мог вписаться в ту страну и всегда тяготел к России. Итог вы знаете, — рассказывает участник СВО. — Правда в том, что, когда в мой дом пришла война, я был ребенком, который увидел боль, слезы, несправедливость и много ужаса. Именно тогда я осознал, кто мне друг, а кто враг».

25-летний ветеран специальной военной операции Виталий Дудаков — родом из Иркутской области. Сейчас молодой человек с боевым опытом возглавляет архивное агентство в своем регионе, участвует в проектах Российского общества «Знание».

Он — кадровый офицер, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, после чего был распределен в Смоленскую область. Но буквально через три дня молодые лейтенанты уже пересекли границу России для выполнения боевых задач.

Желание стать защитником Отечества возникло еще раньше, в детстве.

«Именно тогда появилось стремление защищать свою Родину и любить ее. Я участвовал в военно-патриотических школах, учился в профильных классах МЧС. Я пошел на СВО, потому что меня призывал долг», — поясняет Дудаков.

По его словам, воспитание в патриотическом духе помогло осознать характер конфликта на Украине: происходящее носит для России цивилизационный, жизненно важный характер, потому что в первую очередь касается ее суверенитета.

Цель спецоперации — остановить развязанный киевским режимом геноцид, подчеркивает участник СВО.

«Именно там, на Украине, русскому народу необходимо отстоять свои интересы и права, которые ущемляются властями и политиками Украины, — уверен Виталий Дудаков. — Победа в СВО имеет немаловажное значение для будущего России — это вопрос целостности нашего суверенитета и его безопасности.

В первую очередь — безопасности будущего поколения, которое сейчас подрастает. Поэтому победа в СВО имеет глобальное значение для будущего России. И победа будет за нами».