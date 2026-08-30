Незадолго до выборов в земельный парламент Саксонии-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует в опросах с внушительным результатом 41%.

ИА Регнум

В надежде предотвратить пугающий их сценарий немецкие селебрити запустили акцию «Настоящая любовь к Родине — это…», направленную против получения партией «правых экстремистов», как АдГ называют оппоненты, абсолютного большинства. Среди тех, кто решил присоединиться к проекту, деятели спорта, культуры, науки и экономики.

Следует отметить, что страх перед приходом к власти АдГ носит искусственный характер и усиленно нагнетается системными средствами массовой информации. На фоне череды долговых и миграционных кризисов в Европе, последствия которых пришлось разгребать в основном Германии, лозунги об отказе от евро и выходе из Шенгенской зоны, которые недавно вновь озвучила лидер «Альтернативы» Алис Вайдель, пользуются довольно широкой поддержкой. И это пугает оппонентов.

«Если на выборах в земельный парламент 6 сентября партия «Альтернатива для Германии» получит абсолютное большинство и выдвинет кандидата на пост министра-президента, это будет иметь серьезные социальные и экономические последствия — не только для Саксонии-Анхальт, но и далеко за ее пределами», — бьет тревогу ассоциация «Больше, чем нас разделяет», запустившая акцию.

По задумке организаторов, чтобы не допустить получения АдГ абсолютного большинства, «6 сентября граждане должны воспользоваться своим избирательным правом и своим голосом поддержать любую демократическую партию, взяв на себя ответственность за будущее Саксонии-Анхальт».

В регионе уже сформировалось несколько альянсов, предупреждающих об опасности избрания «экстремистов». Например, Немецкий союз профсоюзов поддерживает соответствующую кампанию «Мы — Саксония-Анхальт: активные и открытые миру!»

Кроме того, организация Campact намерена с помощью целенаправленной кампании предотвратить формирование однопартийного правительства «Альтернативы для Германии». Инициаторы кампании «Тактическое голосование — 2026» преследуют ту же цель.

Свою позицию заняли и представители церквей. Магдебургская епархия в рамках инициативы «Сознательный выбор» делает акцент на любви к ближнему и солидарности. Кроме того, альянс культурных учреждений запустил кампанию «Гордимся разнообразием».

На плакатах с контрпропагандой против АдГ, распространяемых в рамках акции, преобладают апокалиптические прогнозы, которые, по мнению организаторов, могут стать явью в случае ее победы. Например, в сфере культуры и ухода за пожилыми людьми.

Среди сторонников акции — масса узнаваемых в регионе и по всей Германии персон, в том числе самая успешная на данный момент немецкая актриса Сандра Хюллер, снявшаяся вместе с Райаном Гослингом в фильме «Проект «Конец света».

Помимо Хюллер, в акции против АдГ принимают участие актеры Кристиан Фридель, Анна Шудт, Билл и Том Каулиц, Макс Симонишек, вице-президент футбольного клуба «Магдебург» Рене Бетке, основатель компании Getec Карл Герхольд, археолог Харальд Меллер, бывший ректор Университета Магдебург-Штендаль Анне Лекви и руководитель команды BMW Motorsport Торстен Шуберт.

Председатель регионального отделения АдГ в Саксонии-Анхальт Мартин Райхардт заявил, что реакция немецкого бомонда воплощает «бездарное левацкое придворное искусство, пропитанное левацкой культурной шелухой великосветской тусовки, которое губит немецкую культуру». Тем не менее кампания против АдГ продолжает набирать обороты.

Интересно, что исследователи, анализировавшие ход предвыборной кампании в США, установили, что публичные заявления знаменитостей редко заставляют избирателей немедленно пересмотреть свое мнение.

Однако они могут мобилизовать единомышленников на политическую активность. Так возникает эффект домино — особенно среди молодых людей, которые в остальном мало интересуются политикой. Этот эффект важен и в Германии, если учесть, что в некоторых населенных пунктах за АдГ голосуют более 50% избирателей.

Критики, однако, говорят, что публичная поддержка со стороны знаменитостей не только не добавляет инициативе популярности, но и, наоборот, дает мощнейший пропагандистский инструмент в руки АдГ. Наподобие того как движение MAGA Дональда Трампа высмеивало голливудских звезд, выступавших в защиту нелегальной миграции, но отказавшихся приютить мигрантов в своих фешенебельных домах на побережье Калифорнии — например, Джулию Робертс.

Актеры Билл и Том Каулиц, ныне живущие в Лос-Анджелесе, призывают голосовать против АдГ, руководствуясь собственным жизненным опытом. Биллу, представителю запрещенного в России движения ЛГБТ*, в 1990-х годах не давали прохода скинхеды-неонацисты в родной деревне в Саксонии-Анхальт. Об этом актер даже написал целую книгу.

Однако Билл со своими оторванными от жизни пассажами против АдГ угодил ровно в ту же ловушку, что и его коллеги по Голливуду, выступавшие против MAGA. Благодарные соотечественники с исторической родины тут же решили поставить его на место.

«Билл Каулиц живет в отреставрированном бунгало, построенном архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом — младшим в Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Я был бы рад, если бы он переехал в Саксонию-Анхальт, скажем, в Мёкерн, и вступил в политическую борьбу там», — пишет немецкий читатель.

«Он живет на огромной вилле и даже постель себе не застилает, как сам говорит в своем сериале на Netflix. И такой человек хочет поучать немцев? Это абсолютная наглость», — вторит ему другой немец.

«Люди, которые делают подобные заявления, похоже, не осознают, насколько они тем самым выставляют себя высокомерными и наглыми…» — так звучит третье мнение из Германии.

«Вау, несколько знаменитостей, у которых есть квартиры в Пренцлауэр-Берге (престижный район Берлина. — Прим. ред.) и в Малибу, объясняют восточным немцам, которым не так повезло в жизни, за кого им голосовать, а потом снова уходят в свою уютную голливудскую жизнь», — соглашается с ними еще одна читательница.

«Нет ничего более несущественного, чем политическое мнение Билла Каулица», — подытоживает дискуссию пятый комментатор.

Судя по всему, критики, предостерегавшие противников АдГ от чрезмерной поддержки со стороны селебрити, оказались правы. Немецкий культурный бомонд своими оторванными от жизни высказываниями явно оказал избирателям немецкого политического мейнстрима медвежью услугу.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено