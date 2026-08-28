Виртуальный кокон, в который годами упаковывали западную молодёжь, по всей видимости, дал глубокую трещину. Об этом свидетельствует свежий доклад одного из крупнейших социологических центров США — Pew Research Center.

ИА Регнум

По его данным, впервые в истории так называемые «цифровые аборигены» — люди в возрасте до 30 лет — открыто признали, что стремительное развитие технологий вызывает у них не столько энтузиазм, сколько панику и сплин. Речь идёт главным образом об искусственном интеллекте: его считают реальной проблемой вот уже порядка 55% американских зумеров.

Можно подумать, налицо настоящий парадокс — ведь именно эта аудитория остаётся ключевой для разработчиков генеративных моделей. 66% пользуются нейросетями на регулярной основе, каждый третий и вовсе прибегает к ним каждый день.

Более того, как уточняет тот же PRC, молодые американцы совсем не прочь переложить на ИИ самые чувствительные вопросы, связанные с собственным бытием. 20% обращаются к алгоритмам за психологической поддержкой, поскольку базовые настройки практически любого чат-бота подразумевают одобрение практически любых действий живого собеседника. А 27% даже готовы получить от какого-нибудь ChatGPT заочный медицинский диагноз.

Короче говоря, уровень доверия объективно — чтобы не сказать пугающе — высок. Но почему ровно те же самые юноши и девушки (по крайней мере — значительная их часть) вдруг разглядели в машинном разуме экзистенциальную угрозу?

На ум приходят предупреждения Илона Маска, которые прозвучали задолго до нынешнего генеративного бума: «Искусственным интеллектом мы призываем демона. Все истории, где парень с пентаграммами и святой водой вроде бы контролирует нечисть, заканчиваются одинаково — потерей контроля».

И вот пожалуйста — то, что когда-то казалось яркой абстрактной метафорой, в наши дни отображают конкретные статистические показатели. Так, например, 73% опрошенных Pew боятся потерять или вовсе не получить работу: мол, из-за экспансии искусственного интеллекта предложений на рынке труда неизбежно станет гораздо меньше.

Буквально пару лет назад картина была противоположной. В 2024-м порядка половины американских граждан возрастной категории 18–30 выражали уверенность, что повсеместное внедрение ИИ, наоборот, позволит расширить занятость. И создать не просто тысячи новых рабочих мест, а целые перспективные отрасли.

В чём же причина столь радикальной перемены настроений? Ответ даёт Graduate Management Admission Council — специальный совет, который объединяет ведущие мировые бизнес-школы и отслеживает карьерные ожидания молодых специалистов.

Согласно актуальным исследованиям этой организации, около 30% работодателей в Соединённых Штатах за последнее время значительно сократили стартовые позиции в своих организациях — просто потому, что с задачами среднестатистического стажёра легко справляется тот же ИИ.

Логика цинична, но и понятна, если посмотреть на ситуацию через призму интересов крупного капитала. Зачем открывать вакансию для копирайтера, оператора клиентской поддержки или младшего аналитика, когда всё это по цене месячной подписки готов взять на себя безотказный инструмент?

Притом стандартная схема корпоративного найма и профессионального роста, конечно же, никуда не делась — только её нижняя ступень теперь всё чаще срезается. А прыжок из колледжа или вуза сразу в среднее звено, ясное дело, доступен далеко не всем.

Кое-кто не видит в подобных тенденциях ничего критически опасного. Взять хотя бы основателя OpenAI Сэма Альтмана, который будто бы только рад: «Многие профессии прошлого кажутся нам бессмысленными. Оглядываясь назад, никто не мечтает стать фонарщиком. Через сотню лет так же бессмысленно будут выглядеть многие из нынешних профессий».

Слова, безусловно, красивые. Однако утешат ли они тех, кто ищет работу на Западе здесь и сейчас? По мере всё более стремительной автоматизации базового интеллектуального труда перед выпускниками условной Лиги плюща вырисовывается мрачная перспектива — стать теми же «фонарщиками». Единственный выход — наличие не только дипломов, но и нужных связей, чтобы миновать захваченную ИИ стажёрскую рутину.

Вот так юные американцы обнаружили себя в технологической ловушке, где нейросети стали для многих одновременно и главным конфидентом, и главным конкурентом.

С другой стороны, могущество алгоритмов всё-таки не стоит переоценивать — как минимум потому, что сама западная ИИ-индустрия уже упёрлась в стену сырьевых ограничений.

Сколько бы глава Nvidia Дженсен Хуанг со товарищи ни говорили о «суперчипах» и «новой архитектуре цивилизации», у американской экономики пока банально недостаточно ресурсов, чтобы прокормить этого цифрового монстра.

По информации Bloomberg и аналитической компании Wood Mackenzie, строительство примерно 50% запланированных в США мегадата-центров серьёзно задерживается, а то и вовсе заморожено. Причина — банальная нехватка электроэнергии из-за дефицита генерирующих мощностей.

За минувший год уже построенные, действующие американские ЦОДы потребили баснословные 312,6 ТВтч (свыше трети мирового объёма). Ясное дело, такая нагрузка оказалась серьёзным испытанием для изношенной энергосистемы Соединённых Штатов. А если кремниевых гигантов станет больше? Выдержит ли их аппетиты пресловутая розетка?

Ответ аналитиков однозначен: нет, не выдержит. Согласно прогнозам издания Forbes, ссылающегося на S&P Global Energy, при сохранении текущих темпов экспансии ИИ дата-центры через каких-то пару-тройку лет начнут выкачивать до 20% всей доступной в США электроэнергии.

Значит, Вашингтону достаточно скоро придётся делать выбор между амбициями технокорпораций и потребностями обычных граждан.

Решится ли какая-либо американская администрация принести бытовой комфорт электората в жертву бигтеху? Скорее всего, нет. Кто бы ни занимал Овальный кабинет, веерные отключения света в Аризоне или Небраске ради нужд Кремниевой долины станут для него политическим самоубийством.

Не говоря уже о том, что Белый дом никогда и ни при каких обстоятельствах не допустит дефицита энергии на определённых промышленных объектах — включая, разумеется, оборонные заводы.

Следовательно, коллективного Альтмана-Хуанга — как бы пафосно он ни пророчествовал о глобальном цифровом Эдеме — рано или поздно ждут жёсткие функциональные рамки и принудительные квоты вкупе с драконовскими тарифами. Заодно они же, вероятно, несколько успокоят западную молодёжь, которая спустя время поймёт, что к тотальному господству искусственного интеллекта мир ещё физически не готов.

Хотя достичь такого понимания можно было гораздо раньше — не проходя через стадии депрессии, отрицания и торга. И тут бы американцам ознакомиться с результатами июльского опроса ВЦИОМ. Он зафиксировал: большинство россиян воспринимают цифровые новшества предельно прагматично — ни намёка на головокружение или ужас от перспектив.

Две трети наших граждан выступают за строго избирательный подход в использовании нейронок и обязательное государственное регулирование. Идею же абсолютной оцифровки всех жизненных сфер поддерживает лишь пятая часть населения страны. Ещё меньше — 6% — готовы делегировать машине «принятие решений в соответствии с этическими и моральными нормами».

Иными словами, мы с самого начала отнеслись — а главное, продолжаем относиться — к ИИ не как к новой религии, а как к удобному ассистенту, который должен послушно служить человеку, вместо того чтобы его заместить. То есть не очаровывались — и не будем разочарованы.