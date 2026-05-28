Западные СМИ взбудоражены новым примером так называемого «краха свободного рынка». На этот раз поводом для скорби стала статья Bloomberg, где пишут о якобы беспрецедентном давлении на ИИ-специалистов в Китае.

По данным американского информагентства, власти КНР фактически запретили ведущим нейроинженерам DeepSeek, Alibaba Group и других компаний-гигантов свободный выезд за рубеж. На смену которому, дескать, пришло обязательное согласование каждого пересечения границы с органами государственной безопасности.

Более того, как утверждают некие «осведомлённые источники», в Пекине даже составили отдельный список «невыездных» — то есть тех, кому никогда ни при каких обстоятельствах не будет позволено покинуть территорию страны.

Официальных комментариев на этот счёт от самого Китая пока не поступало: Поднебесная придерживается своей традиционной стратегии информационной тишины. Но если допустить, что такое решение действительно принято, то его предпосылки вполне очевидны.

Напомним: ещё в прошлом году на весь мир прогремел грандиозный скандал, связанный с китайским стартапом Butterfly Effect. Компания, основанная выходцем из города Ухань Сяо Хуном, провела презентацию прорывного AI-агента Manus. Он позиционировался как первый в мире полностью автономный искусственный интеллект, способный решать сложнейшие задачи — будь то управление бизнесом без участия человека или самостоятельное кодирование софта, не говоря уже о комплексном анализе «больших данных».

Успех этой разработки было сложно переоценить, а вот намерения её создателей никто, похоже, не предугадал. Ближе к концу 2025-го они провели тайную реструктуризацию активов, быстро перевели их в Сингапур и, наконец, объявили о продаже своего детища корпорации Meta* за два с половиной миллиарда долларов.

Таким образом уникальный продукт китайского происхождения мог в одночасье стать собственностью Соединённых Штатов. Впрочем, в итоге сделка всё-таки не состоялась. Запустив масштабное расследование, государственные институты КНР сумели доказать, что и продавцом, и покупателем были серьёзно нарушены положения законодательства в области экспортного контроля. Но сам по себе прецедент, разумеется, не мог не предоставить Китаю пищи для размышлений на перспективу.

Отдельный вопрос: насколько эта перспектива мрачна — и мрачна ли вообще? Вышеупомянутая либеральная пресса даёт типичный для себя утвердительный ответ: мол, такими темпами китайцы запрут своих айтишников в «шарашках» и «ящиках», копируя практики СССР времён холодной войны. Хотя за кулисами натужного сарказма нетрудно разглядеть сразу несколько объективных нюансов.

Во-первых, никто в здравом уме уже не станет отрицать, что вокруг искусственного интеллекта происходит не просто борьба, а настоящая «гонка вооружений». Причём бескомпромиссная, ведь ИИ невероятно быстрыми темпами превращается из «послушного ассистента» в полноценный инструмент реального сектора — от автоматизации промышленности до руководства вооружёнными силами. Чего стоит вездесущий Palantir Алекса Карпа, глубоко интегрированный в оборонный заказ Пентагона и, разумеется, весьма заинтересованный в привлечении лучших кадров из-за рубежа.

Во-вторых, сами Соединённые Штаты, столь бурно критикующие Китай за излишнюю «технологическую закрытость», мало чем от него отличаются — разве что чуть иначе расставляют акценты. Достаточно иметь в виду, что Белый дом на законодательном уровне строжайше запретил американским венчурным компаниям проводить прямые инвестиции в китайскую ИИ-индустрию.

«Администрация стремится обеспечить безопасность Америки, препятствуя развитию ключевых технологий КНР, которые могут иметь решающее значение для модернизации китайской оборонной промышленности», — гласит приказ министерства финансов США, опубликованный ещё два года назад.

Помимо этого, американский минюст и спецслужбы не особо скрывают, что ведут постоянную слежку за сотрудниками с китайскими корнями в Кремниевой долине. Методы воздействия общеизвестны: тут и обещание баснословных доходов, и агрессивный хантинг, и вербовка под угрозой компрометации.

Всё перечисленное неизбежно создаёт риск «утечки мозгов», который, в свою очередь, чреват рисками потери или по меньшей мере — подрыва цифрового суверенитета. Следовательно, нейроинженеры, будучи носителями важнейших знаний, требуют не менее тщательного присмотра, чем, скажем, учёные-ядерщики или военные конструкторы.

Понимают ли это в Пекине? Разумеется, да — равно как понимают и другое. А именно — необходимость компенсировать определённые ограничения комфортными условиями работы. И здесь на передний план выходят опережающие темпы развития соответствующей инфраструктуры.

За последние годы правительство Китая сделало очень многое для бесперебойного энергоснабжения своих ИИ-кластеров. Так, например, в мае 2026 года Госсовет республики официально закрепил за вычислительными сетями стратегический статус — наравне с электро — и водоснабжением населения. Вдобавок практически каждая крупная китайская лаборатория искусственного интеллекта уже сейчас подключена к ветропаркам, солнечным станциям и другим возобновляемым источникам.

Подобные решения позволяют КНР, с одной стороны, сделать гигантское энергопотребление дата-центров экономически терпимым. С другой — обеспечивать персонал качественной, защищённой от сбоев материально-технической базой, о которой их американские коллеги пока могут только мечтать.

Дело в том, что из-за хронического дефицита электричества и непомерной нагрузки на изношенные распределительные сети часть так называемых вычислительных мегаобъектов, построенных в США, просто простаивает. И вместе с тем — большинство запущенных в эксплуатацию, по оценкам Института исследований электроэнергетики, загружено максимум на 18-20%. То есть выжимает от силы пятую часть проектных мощностей.

Найдётся ли у Вашингтона способ исправить ситуацию? Теоретически им может стать расконсервация старых атомных электростанций, на которой периодически настаивают Microsoft, Amazon и Google, чтобы запитать свои прожорливые системы в обход общей генерации. Но до этого, как говорится, ещё надо дожить — в то время как здесь и сейчас американцы, издавна одержимые битвой за умы, однозначно проиграли «битву за розетку».

А вот Россия имеет все шансы её выиграть. С дешёвой и стабильной электроэнергией у нас полный порядок, да и география как нельзя лучше располагает к размещению дата-центров мирового уровня. Осталось только зафиксировать, что искусственный интеллект, когда-то наивно считавшийся спутником глобализации, оказался, строго наоборот, фактором жёсткой кадровой и инфраструктурной национализации.

Которой необходим ответственный контроль, поскольку иллюзия «трансграничной свободы» в сфере искусственного интеллекта критически опасна. История китайского Manus AI не даст соврать.

*Корпорация Meta признана в России экстремистской