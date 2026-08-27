На днях на Прибалтику обрушился циклон «Приска» — с силой, которой метеорологи не наблюдали там уже два с лишним десятилетия.

ИА Регнум

Погибли люди, остались без электричества более полумиллиона домохозяйств, парализовано движение поездов, экономике нанесен многомиллионный ущерб.

В Литве, Латвии и Эстонии продолжают устранять последствия стихии, а власти признают: они оказались к удару не готовы. У жителей республик к их руководству есть вопросы: даже в условиях катастрофы госчиновники продолжают считать главным приоритетом помощь Украине.

«Это кошмар»

Циклон начал свой путь по Прибалтике в субботу, 22 августа, и бушевал до утра 23-го. Его мощь оказалась беспрецедентной для региона за последние годы.

Сильнее всех пострадала Латвия: специалисты назвали бурю самой разрушительной со времен январского шторма 2005 года. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в некоторых районах за сутки выпала половина месячной нормы осадков, а порывы ветра в столице превышали 30 м/с (108 км/ч).

Последствия оказались катастрофическими. В воскресенье спасатели получили более тысячи вызовов. Без света остались около 277 тыс. домохозяйств. Это самые масштабные перебои с электроснабжением в стране за 20 с лишним лет.

Аэропорт Риги предупредил о многочисленных задержках и перенаправлении рейсов. Поваленные деревья блокировали железнодорожные пути во многих местах. В городе Елгаве обрушилась часть здания: один человек погиб, двое ранены.

Всего за медицинской помощью обратились 14 латвийцев, некоторые получили серьезные травмы от падения деревьев и веток.

В Риге ураган повалил сотни деревьев, повредил заборы, светофоры и контактные сети общественного транспорта. Оказались затоплены подвалы, дворы и улицы. Муниципальные власти призвали жителей сдавать поваленные ветки в специальный пункт приема.

В Юрмале, где находится вилла Аллы Пугачёвой, ураган обрушил деревья, загородив въезд на ее территорию. Соседка певицы сняла происходящее на видео, назвав кошмаром.

Ущерб лесам в Латвии оказался огромным: объем поврежденной древесины может превысить 100 тыс. кубометров. Расчистка лесных дорог началась в воскресенье, но продолжается до сих пор.

Кроме того, стало известно, что шторм повредил забор, выстроенный латышами на границе с Россией и Белоруссией, зафиксировано 124 случая падения деревьев на него. На ряде участков границы не работали камеры и связь.

В некоторых районах Литвы за 12 часов выпала почти месячная норма осадков. Без света остались 268 тыс. потребителей, а спустя несколько дней без электричества всё еще сидели около 93 тыс. литовцев.

В районах городов Аникщяй и Казлу-Руда объявили чрезвычайное положение — жители оставались без электричества, связи и воды в течение нескольких суток.

В наиболее пострадавших регионах, прилегающих к городам Утяны и Каунас, ликвидацию последствий аварии пообещали завершить только к 29 августа.

Непогода серьезно нарушила работу Литовских железных дорог — пострадали более 400 километров путей. Четыре пассажирских состава пришлось вывести из эксплуатации. Фиксировались сбои в системах сигнализации. Всего с перебоями в движении поездов столкнулись более 1600 пассажиров.

В Аникщяйском районе рухнувшее дерево убило мужчину. Страховые компании оценили общий ущерб более чем в 2 млн евро, и он продолжает расти — обращения поступили из всех 60 самоуправлений страны. Среди особенно сильно пострадавших регионов — столичный. Один только ущерб автомобилям от деревьев превысил 100 тыс. евро.

В Эстонии за сутки выпало 50–70 мм дождя, в некоторых районах — до 90 мм. Сильно поднялся уровень воды в реках. Без света остались более 3400 домохозяйств.

Порывы ветра на побережье достигали 22 м/с, было нарушено паромное сообщение континентальной части страны с Моонзундскими островами. Поезда из Латвии прибывали с большими задержками.

Никто не был готов

Жизнь в пострадавших регионах до сих пор не вернулась в нормальное русло. Картина повсеместно одинаковая: поваленные деревья, перекрытые улицы, обесточенные дома и раздраженные жители, которые не могут понять, почему они до сих пор сидят без света.

В Литве к работам пришлось привлекать армию. Восстановление подачи электричества на линию Вильнюс — Каунас выполнили сами железнодорожники, а не специалисты государственной энергокомпании ESO.

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Миндаугас Синкявичюс подвергли ее критике за слишком медленное восстановление инфраструктуры. Это единственный в Литве оператор распределительной сети — и сейчас многие литовцы оказались в заложниках у его нерасторопности. Обсуждается возможность потребовать от ESO возмещения убытков бизнесу.

В среду, когда в Литве оставались без света 74 тыс. потребителей, правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. По словам отраслевого министра Кястутиса Мажейки, наибольший ущерб нанесен западу страны, где пострадало до 60% посевов. Убытки только производителей бобовых могут достичь 150 тыс. евро.

Самый большой урон потерпело животноводство. На одной ферме из-за отключения электроэнергии погибли 30 тыс. бройлеров, убытки составили около 400 тыс. евро. Пострадали производители грибов, потерявшие весь урожай из-за отсутствия света.

На многих фермах оказалось повреждено водоснабжение, вентиляция, система хранения и охлаждения кормов. В Паневежском районе повреждено и уничтожено не менее 100 гектаров садов.

Мажейка подчеркнул, что оценка масштабов ущерба осложняется перебоями со связью и интернетом. Пытаясь сгладить горечь ситуации, министр говорит, что ЧС позволит Литве обратиться в Еврокомиссию за финансовой помощью.

В Латвии масштаб отключений стал неожиданностью для руководства страны. Как признал министр регионального развития Эдгар Таварс, они делали акцент на вопросах обустройства бомбоубежищ, а не на повышении устойчивости энергосетей.

Много жалоб поступило от пассажиров железных дорог. Из-за повреждений инфраструктуры остановились поезда, следовавшие по маршруту Вильнюс — Рига — Таллин. Людей пришлось развозить автобусами.

Политический активист Алексей Шарипов («Русский союз Латвии») ехал на поезде из Риги в Даугавпилс, в Саласпилсе поезд остановился и простоял несколько часов.

«Интернета не было. Связи на железной дороге — тоже. Цивилизация была выбита точным и хлестким ударом урагана. «Нам еще повезло, — вещала проводница, — вечерний из Даугавпилса потерялся в пути. От станции вышел, а вот в Ригу попал только с рассветом». Пассажиры вместо сна принялись митинговать», — рассказал Шарипов.

26 августа многие жители Латвии всё еще сидели без электричества. Власти предупредили, что восстановление может затянуться до 29 августа.

В городе Прейли самоуправление обустроило пункты зарядки телефонов, сообщает журналист государственного портала LSM Алексей Дунда. В пунктах — длинные очереди. «Очень плохо, что холодильники тают, там запасы…» — жалуются горожане.

Президент Эдгарс Ринкевичс встретился с ответственными службами и был неприятно удивлен: магазины и автозаправочные станции не обеспечены генераторами.

Разбирайтесь сами

Хуже всего пришлось сельским жителям. Те, кто живет в удаленных местах, подолгу не выходят на связь.

«За интернетом бегать приходится на горку. Но я очень оценила преимущество жизни в частном доме, когда и поесть можно на огне приготовить, и в туалет на улицу сбегать», — рассказала 26 августа жительница Латгалии.

Латвийцы считают, что государственный оператор распределительной системы электроснабжения Sadales tīkls исполняет обязанности спустя рукава, иначе последствия урагана не были бы столь тяжкими. «Куда девается прибыль Sadales tīkls? Почему она не вкладывается в реконструкцию ЛЭП?» — возмущаются они.

Многие вспомнили, как в начале прошлого года страны Прибалтики триумфально выходили из общей с Россией и Белоруссией энергораспределительной системы, как раз таки и рассчитанной на скорейшую минимизацию последствий стихийных бедствий.

«Подавали нам это как «освобождение от оккупантов». Люди, сидящие в нашем правительстве, ничего не делают для развития Латвии — они Латвию разрушают», — говорит оппозиционный политик Валерий Ощенков.

Энергетическая инфраструктура республик, десятилетиями не подвергавшаяся таким испытаниям, оказалась крайне хрупкой. И пока одни жители ждут возвращения света, другие подсчитывают убытки.

Люди с горечью напоминают, что власти требуют от них «готовиться к агрессии России». Даугавпилсская правозащитница Ольга Петкевич замечает: «Я всё время думаю: какая еще война? Когда у нас сильный ветер выключил целые города…»

Немного подняло настроение людям разве что видео из соцсетей, где два БТР «готовящейся воевать» латвийской армии на учениях съехали с размокшей лесной дороги в канаву и их пытаются вытащить на буксире. «Защитники прибыли в леса Латгалии», — иронично прокомментировали местные жители.

Но больше всего многих возмутило то, что премьер Латвии Андрис Кулбергс, вместо того чтобы инспектировать пострадавшие регионы, 24 августа находился в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским.

Кулбергс спихнул всю вину на аварийные службы и предложил отправить работников на стажировку на Украину для «обмена опытом». Латвийцы считают, что глава правительства мог бы оказать им более существенную помощь.

«Какая помощь? Премьеру некогда, он с Зеленским. А что вы тут все разнылись? Кого вы выбрали? Ну так теперь какие вопросы?» — спрашивает жительница Даугавпилса.

Блогер Дэги Караев обратил внимание, что Рига продолжает поставлять киевскому режиму генераторы.

«Отсутствие электричества у собственных жителей вовсе не означает, что у государства нет лишних генераторов. Генераторы есть. Просто они нужнее в другом месте — Латвия продолжает передавать их Украине. И это, конечно, прекрасно характеризует расстановку государственных приоритетов», — отмечает он.