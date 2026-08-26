Главное бюро расследований Украины (ГБР) начало очередную масштабную кампанию проверок воинских частей — и это событие добавляет новых красок в уже завязшую в зубах тему с украинской бесчеловечной мобилизацией.

ИА Регнум

Поскольку расследование дало старт фактической отмене всех броней, оплаченных отсрочек и фиктивной службы, кормившей огромную вертикаль — но и позволявшей людям избежать смерти. Мобресурс в каком-то смысле стал власти важнее денег: момент в войне критический, пополнения для ВСУ нет даже при непрекращающейся дикой ловле на улицах.

Которую уже открыто показывает в эфире иностранная пресса, включая и знаменитого Такера Карлсона.

ГБР анонсировало 72 проверки в рамках 21 уголовного производства. Сотрудники ведомства намерены проверить воинские части в Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Формальный повод — наличие «мертвых душ»: в воинских частях числятся какие-то непонятные люди, офицеры используют мобилизованных как бесплатную рабочую силу вместо отправки в окопы. Но это лишь вторая итерация, поскольку началось всё с системы ТЦК, которая напрямую ведет торговлю «черным деревом», не особо переживая про комплектование армии.

Еще 18 августа американский журнал The Nation опубликовал материал о внутренней кухне комплектования ВСУ. Герой репортажа — украинский рекрут, попавший в ТЦК осенью 2025 года. Процедуру распределения после медкомиссии он описал одной фразой:

«Нас начали продавать».

По его словам, командиры подразделений подходили к полковнику-военкому с конвертами наличных и торговались за отобранных мужчин. Тот, кто пытался выбить себе условия получше, достался штурмовому полку «Скеля», служба в котором, как правило, для рядовых является дорогой в один конец.

Два офицера-«покупателя» из этой печально известной части принялись избивать героя репортажа прямо в коридоре, чтобы сразу и доходчиво объяснить, что он теперь их раб.

О том, что бывает в этом полку дальше, можно судить по делу рядового Александра Семенова. В январе 2026 года он попал в кировоградскую больницу и рассказал, что его избивали, привязали к квадроциклу и тащили несколько километров по земле. Через несколько дней он умер. Официальной причиной смерти записали пневмонию.

С остальными же есть целая экономика обращения с человеком как с товаром, когда его можно «продать» несколько раз.

Сначала в ТЦК с него требуют плату за временную свободу — отсрочку от призыва. Могут «обилетить» и дополнительно, если он попался ловцам, курсирующим по населенным пунктам в микроавтобусах. Далее можно откупиться более длинными решениями. Они-то и находятся в центре внимания кампании «Честный призыв».

Поэтому ГБР проверяет обстоятельства незаконного бронирования около 2,5 тысячи военнообязанных и принятия 6,5 тысячи незаконных решений военно-врачебных комиссий. О подозрении сообщено 76 руководителям разного уровня. У сотрудников военкоматов проведено больше сотни обысков.

Глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что из 30 тысяч мобилизуемых в месяц в Украине в боевые части попадает когда треть, когда две трети. Остальные отсеиваются якобы по состоянию здоровья, законным отсрочкам и другим причинам — вот их и предстоит выловить.

Следующий участник этой системы — армейский командир. Попадая в воинскую часть, вчерашний «свободный украинский гражданин» превращается в военнослужащего, распоряжаться которым командование может практически по своему усмотрению.

Поэтому 20 августа анонсирована операция «Справедливость для бойцов», ГБР объявила о масштабном рейде по воинским частям различных регионов Украины. Его цель — разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают в частных интересах командиров.

Большинство производств касается незаконного начисления и получения выплат.

Офицеры ВСУ шантажируют подчиненных отправкой на передовую, получая за них денежное довольствие. Взамен рекрута удерживают в тылу и используют как рабочую силу, получая двойной навар. Зато он остается живым и относительно здоровым.

Всё вместе как относительно сложившийся баланс, в котором есть возможность «отпетлять» и остаться дома, явно подлежит ревизии, и наличие каких-либо отсрочек, таким образом, вообще теряет смысл.

Особенно показателен в этом отношении случай, произошедший в середине августа в Одессе.

Сотрудники ТЦК выволокли из грузовика водителя, не дав ему даже одеться. На мужчине оставалось только нижнее белье. Он утверждал, что у него есть документы об отсрочке от мобилизации, однако документы никого не заинтересовали, заодно обчистили и кабину, забрав оттуда 800 долларов.

То есть, пройдемся ещё раз по списку, бумажные документы (за которые уже заплачено) — не аргумент, отметка в электронной системе «Резерв+» может внезапно перестать работать (хотя она тоже не аргумент). Но когда «обилеченный» второй раз человек выходит на свободу — врывается ГБР и «наводит порядок», отбирая у ТЦК деньги, а у бедняги — возможность еще немного пожить спокойно.

Расценки военкомов 17 августа озвучил депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Выйти из ТЦК, по его словам, стоит 10–15 тысяч долларов в зависимости от района и региона. Зайти на должность руководителя районного ТЦК — 50 тысяч, областного — 150 тысяч.

Качура делает из этого вполне радикальный вывод:

«Однозначно: полная ликвидация, аудит этого… И после этого, после того, когда их ликвидируют, надо полностью поменять подход и сделать рекрутинг».

Но если проблема действительно настолько системна, возникает вопрос: почему государство продолжает одновременно расширять возможности принудительного комплектования и сужать круг тех, кто законным образом может из него выйти?

Ведь и пересмотр статусов критически важных предприятий, работа на которых обеспечивает бронирование работников, правительство назначило еще в конце мая, уточнив порядок в июле.

Оборонные предприятия, получившие статус до 7 июля, должны были подтвердить его до 10 августа. Подавшие документы вовремя сохраняют бронь работников, не подавшие — теряют ее с 1 сентября. Для тех, кто работает на нескольких предприятиях, бронь оставили только по месту с наибольшим стажем.

Все действующие решения о критичности велено пересмотреть именно к 1 сентября, когда опять «начнется». И сколько людей не пройдет через новый фильтр, будут выяснять даже не они, а их работодатели, которых государство подозревает в продаже брони.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил в интервью «Цензор. нет», что с начала 2026 года расследуется более 20 тысяч уголовных дел об уклонении, а всего ТЦК подали в розыск свыше полутора миллионов украинцев, уклоняющихся от мобилизации.

Так что цель всех благородных расследований понятна: с осени обеспечить любыми средствами принудительное комплектование ВСУ. Которое и так составляет в системе мобилизации более 90% (о чём, например, говорил еще зимой тогда ещё главнокомандующий ВСУ Александр Сырский).

Отсюда становится понятнее, почему реформа ТЦК, которую обещают с 2023 года, никак не наступает. Она может изменить не функцию машины, а только её КПД.

Для повышения этого КПД уже сейчас негласно увеличивается штат ТЦК, они получают новую технику и средства связи. Режим Зеленского заботится о своих «псах»: им разрешают маскировать автомобили и себя, можно не носить бодикамеры или демонстративно их снимать — как раз сейчас в Верховной раде происходят слушания по поводу всяких злоупотреблений.

Тем не менее — это картинка, а уголовные дела за беспредел разваливаются на корню — тела умерших после избиений или в результате стресса, усугубляющего хронические болезни, просто выбрасывают на улицу, как это на днях случилось во Львове. С 2022 года на Украине открыто более 1400 уголовных производств о пытках в ТЦК. Приговорами закончились только 20.

В этом плане есть и еще один показательный индикатор — кого именно наказывают. По словам Цуцкиридзе, около 80% тех, кому объявлены подозрения — рядовые исполнители.

Общество отвечает насилием: 22 августа во Львове мужчина зарезал военкома во время проверки документов. После массовых беспорядков во львовском районе Сихов тоже самое повторилось вечером 25 августа в Тернополе — быстро собравшаяся толпа разбила машину и отлупила военкомов. По всей стране «проверка документов» всё чаще заканчивается стрельбой, как того же числа в Харькове.

С одной стороны, имеется попытка очистить и перенастроить механизм, который должен продолжать добывать для фронта человеческий ресурс. С другой — всё больше отчаянной борьбы, когда обычные способы уклонения перестают работать. А главное, власть будет дальше искать людей среди тех, кто не смог купить отсрочку, не имеет достаточных связей, беден или просто оказался не в том месте в неудачный день.

В то самое время, когда особый творческий класс «профессиональных патриотов», сформированный западной грантовой инфраструктурой, и дальше считается на Западе считается единственным легитимным голосом Украины. Транслируя через информационную монополию тезис о «готовности украинцев сражаться до победы».