То, что заместителя офиса президента Украины Ирину Мудрую отправили под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн гривен — цветочки по сравнению с другими персонажами длинного и интересного коррупционного скандала.

ИА Регнум

Экс-министру энергетики Герману Галущенко залог был назначен в 150 млн — и именно процесс сбора этой суммы с участием нынешней обвиняемой и был задокументирован детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), став следующим этапом атаки на власть.

«У меня есть частично свои деньги и есть деньги знакомых лиц. Попробую найти такую сумму. У меня есть много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня достаточно контактов собралось»,— сказала Мудрая журналистам и заодно пожаловалась, как её использует российская пропаганда, показывая европейцам на примере уже бывшей чиновницы, на что Украина постоянно клянчит деньги.

Ну а вокруг Владимира Зеленского, аккурат на фоне пышного празднования 35-летия независимости страны, разгорается самый серьезный за все годы его правления коррупционный скандал.

Происходит это в процессе вполне традиционной для украинской конфигурации «парного катания». Противостояние Зеленский — Фёдоров, который представляется как «хорошее», повторяет такие же проекты «ужасный коммунист» Симоненко — «хозяйственник» Кучма, потом «преступник» Янукович — «патриот» Ющенко, и, наконец, «барыга» Порошенко* с самим Зеленским, обещавшим наказать всех негодяев.

Вот и Фёдоров, закрепляя свой новый статус и как бы сводя в один сценарий два сюжета — политический и коррупционный, накануне потребовал провести выборы, предложив президенту ответить, знал ли тот о коррупции собственного окружения.

«Это его ответственность», — заявил мятежный министр, однако тут же сделал принципиальную оговорку, мол, лично ему Зеленский никогда не давал противоправных поручений. Здесь явно джентльменский реверанс, но новое дело НАБУ «Форрест Гамп», в котором фигурируют ближний круг главы киевского режима, сотрудники его офиса и крупные спонсоры режима — это уже прямая работа по «первому лицу».

Кстати, намек в названии дела от антизеленской коалиции недвусмысленный: «Беги, Форрест, беги!» И всем понятно, кто этот «Форрест».

Сам Зеленский пока предпочитает привычную тактику обороны.

Комментируя дело уже бывшей заместительницы главы своего офиса, он заявил, что узнал о содержании её разговоров фактически вместе с обществом, а руководители НАБУ и САП имеют к нему «ноль вопросов». При этом, мол, услышанного оказалось достаточно, чтобы немедленно уволить Мудрую.

Президентский указ появился 19 августа, в первый день публичного скандала. После «Миндичгейта» Зеленский так же дистанцировался от действий собственного окружения. Просто тогда не очень убедительно, но на кого-то, пусть отчасти эта версия хотя бы теоретически работала.

Гипотетически Тимур Миндич и Александр Цукерман являются частными лицами и могли использовать близость к власти и доступ к чиновникам для собственного обогащения, не посвящая руководителя государства в каждую операцию.

Но в центре нынешнего расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры находится не аферист Миндич, а сотрудник Зеленского, человек на госслужбе. Который, по версии следствия, в составе преступной организации с участием политиков, чиновников и государственного Sense Bank организовал легализацию 150 миллионов гривен для внесения залога за Галущенко.

Которому теперь, вероятно, придется вернуться в СИЗО и пойти на сделку, сдав всех оптом.

При этом речь идет о вмешательстве сотрудников Sense Bank в автоматизированную систему финансового мониторинга. Естественно, по команде от Мудрой с Банковой. Но есть еще более пикантный момент: как заместитель руководителя ОП она тоже выполняла поставленную задачу.

А значит, неизбежно возникает вопрос, кто эту задачу поставил?

Народный депутат и главный «соросёнок» Верховной рады Ярослав Железняк допускает, что поручение могло исходить от руководителя ОП Кирилла Буданова*. Глава грантового Центра противодействия коррупции (играющего в команде НАБУ и САП) Виталий Шабунин же убежден в получении Мудрой указаний непосредственно от «первого».

А чтобы поверить в формулу Зеленского «я не знал», теперь необходимо предположить, что не только друзья президента самостоятельно торговали близостью к власти, но и заместитель руководителя его собственного офиса могла задействовать госбанк и финмониторинг для операции на 150 миллионов гривен без ведома своего начальства.

А здесь еще нужно пояснить, что это за финучреждение.

Бывший «Альфа Банк Украина» государство национализировало в июле 2023 года, поскольку его собственники имели российское гражданство и попали под санкции. Формально получился государственный банк под контролем министерства финансов.

Однако опубликованные в 2026 году «пленки Миндича» позволяют рассматривать версию, что реальные механизмы влияния на банк могли находиться совсем не там, где были записаны на бумаге.

Ключевой эпизод датирован 9 мая 2025 года. Александр Цукерман разговаривает с Василием Весёлым, которого называют неформальным «смотрящим» за Sense Bank от власти. Они обсуждают будущий наблюдательный совет банка и называют шесть фамилий. Через сорок дней, 18 июня, кабмин назначает именно этих людей.

В разговоре обсуждалось и желательное соотношение сил, при котором пять или шесть членов совета должны быть «своими».

На других пленках Миндич, обсуждая с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым финансовый вопрос, интересуется главой нацбанка Украины Андреем Пышным, а узнав, что его нет в стране, предлагает вызвать представителей Sense Bank, добавляя: «Там можно кабмином».

Согласно документам, опубликованным всё тем же депутатом Железняком (который работает «сливным бачком» для НАБУ), содержание наблюдательного совета Sense Bank за 2025 год обошлось примерно в 58 млн гривен.

Сам депутат пояснял контролируемое назначение этих людей с тем, что контроль над банком позволял решать вопросы от легализации выручки с игорного бизнеса до инкассации и кредитования оборонной промышленности.

Отдельная линия связана с гемблингом.

После национализации Sense Bank стал одним из важнейших расчетных центров. По опубликованным украинскими авторами данным, через него могло проходить 80–85% оборота игорного рынка, а само направление обеспечивало около 73% комиссионных доходов. А занимается им куда менее известный человек из окружения Зеленского, Максим Криппа.

В августе текущего года НАБУ заявило, что банк находился под контролем преступной группы и через все наработанные схемы и были легализованы средства на залог фигуранту дела «Мидас». При этом оказалось, что Мудрая — фактическая протеже главы нацбанка, по слухам, даже бывшая любовница, которую он в память о старой любви двигал по хлебным должностям.

И логично, что без согласований на уровне НБУ «решать вопросы» по госбанку было бы затруднительно.

Чтобы провести большие суммы, требовалось решить вопросы происхождения средств и финансового мониторинга. Именно этим на опубликованных записях и занималась заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая.

В частности, преодолевая препятствия в виде сотрудников финмона, которые отказывались пропускать операцию и отключать автоматизированную систему. На пленках обсуждается возможность отключить автоматическую проверку платежа. После чего на «пленках» появляется очень интересная цитата: «Она не хотела проводить [залог] Ермака, и президент орал — не кричал — ее уволить».

То есть таким же мутным способом собирался и залог на экс-руководителя ОП Андрея Ермака, и Зеленский был в курсе всех событий.

Там же имеются и «прекрасные» философствования от Мудрой, которая говорит о необходимости не столько искоренять коррупцию, сколько ее «систематизировать и контролировать». Даже британский The Economist обращает внимание именно на эту уникальную атмосферу, в которой коррупционные практики выглядят частью обычного рабочего процесса.

Кроме того, Мудрая на записи рассказывает о звонке высокопоставленному представителю ОП (вероятно, Буданову) от находившегося в Израиле «Тимура» — ясно, что Тимура Миндича. Разговор касается Sense Bank и контроля над его денежными потоками.

Так что на эпизоде со 150 миллионами заканчивается удобная история о предприимчивых друзьях президента и начинается гораздо более опасная история о вовлеченности в коррупцию целой вертикали власти. И возможном кризисе личной власти Зеленского.

Именно поэтому западные медиа увидели в требовании выборов, которое озвучил Фёдоров, нарушение прежнего политического табу и признак ощущения приближающейся расплаты за «пир во время чумы» внутри украинской элиты.

Причем кризис развивается сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, остается президентская вертикаль. С другой, сформировалась антикоррупционная — НАБУ, САП и ВАКС, которую в украинской политической тусовке уже называют «параллельным правительством», — и их партнеры в политике, олигархи Виктор Пинчук, Томаш Фиала и «соросята».

С «принцем Уэльским» Фёдоровым на белом коне.

Между этими двумя группировками уже искрит. И громы, и молнии обязательно будут. Потому что очень уж большие деньги и почти не ограниченная власть на кону. С учетом того факта, что за «антизеленской» коалицией стоят практически те же люди, которые являются главными политическими союзниками Зеленского в Евро-Атлантике (и от которых он всецело зависит в ресурсном и политическом плане), спустить на тормозах ничего не выйдет.

Он прижат к стенке и раньше или позже вынужден будет выполнить все их требования, для начала как минимум лишившись влияния и полномочий. Ну, а там и финал его кровавой политической карьеры не за горами — и что символично, под тяжестью упавшего на голову бывшего российского банка, отобранного на волне «патриотизма».

*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов