На фоне больших потерь вооруженных сил, толп дезертиров и слухов о возможной мобилизации в России на Украине вновь заговорили о мобилизации женщин.

ИА Регнум

Тон дискуссии задал экс-министр обороны Алексей Резников, который в интервью 20 августа заявил, что военная обязанность на Украине должна распространяться не только на мужчин.

«Верховная рада должна определиться и внести изменение в законодательство, что общая военная повинность защищать страну принадлежит всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Тогда можно ясно понимать, что есть военные должности и специальности, которые абсолютно легко могут быть постигнуты женщинами, и им не нужно идти на поле боя. Они закрывают много позиций в тылу, по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций ближе к фронту», — заявил Резников, запомнившийся украинскому обществу по коррупционному скандалу с «яйцами по 17 гривен».

Теперь он уже не говорит о яйцах, а приводит в пример Израиль, где женщины служат наравне с мужчинами. И не только там, «большой друг Украины», бывший спецпредставитель США Кит Келлог тоже настаивает, что украинским женщинам нужно быть, как его жена и дочь: вот, мол, одна служила в Гренаде, а другая — в Афганистане. Правда, добровольно и на тыловых должностях.

А украинская дискуссия имеет одну существенную особенность: речь идет не столько о расширении возможностей женщин служить в армии как идее, сколько о необходимости компенсировать ими нарастающий дефицит личного состава.

Согласно различным подсчетам, с начала СВО общие потери ВСУ превысили 2 млн военнослужащих. Данные о дезертирах вообще запретили публиковать, поскольку статистика удручающая. Наемники разрывают контракты, а 1–1,5 млн мужчин призывного возраста попросту скрываются. ТЦК и полиция отловом не могут перекрыть дефицит живой силы на фронте.

Именно поэтому не за горами снижение призывного возраста до 20–23 лет (что тоже начало активно обсуждать в инфополе) и мобилизация женщин, о которой регулярно вспоминают с 2023 года.

На данный момент законодательство для них не предусматривает принудительную мобилизацию, формально те служат по контракту, добровольно. Впрочем, женщины с медицинским образованием — фармацевты, медсестры, врачи, реабилитологи, биоинженеры и прочие — обязаны стать на воинский учет, и в случае нарушения этой нормы будут обязаны платить штрафы от 17 тыс. гривен.

В Минобороны пытаются привлечь представительниц слабого пола к службе выгодными условиями контракта, обещают не отправлять в штурмовые части и ставят в пример отличившихся на войне. Среди таких — пулеметчица батальона «Свобода» 4-й бригады национальной гвардии «Рубеж» Александра Денисенко Вырва, которую президент Зеленский наградил Звездой Героя Украины.

Согласно украинским источникам, биографии Вырвы может позавидовать киногерой Рембо, включая эпизод про «более 40 дней боев в окружении». Хотя ни одного подтверждения этому нет.

Активно призывают женщин вступать в ВСУ «патриотические организации» на местах, например, во Львовской области активничает Иванна Чернецкая, «членкиня» неонацистской молодежной организации «Апостольская чота», созданной священником из г. Городка Михаилом Гределем. В «Чоте» числится довольно много девушек — они проходят военную подготовку, собирают деньги для ВСУ, ухаживают за могилами боевиков УПА* и СС «Галиция», занимаются пропагандой нацизма среди молодежи.

Но за красивой картинкой женского героизма есть и совсем другая сторона службы. Согласно разным данным, в ВСУ проходят службу более 70 тыс. женщин, 20 тыс. — на передовой. Представительницы слабого пола не только переносят те же тяготы войны, что и мужчины, но и страдают от насмешек, сексуальных домогательств и даже изнасилований.

И здесь возникает особенно неприятный парадокс всей дискуссии о «равенстве».

Сержант ВСУ и боевой медик Юлия Кобринович выступает за то, чтобы женщины несли такую же обязанность по защите страны, как и мужчины. По ее мнению, если женщины требуют равных прав, то должны принимать и равные обязанности.

Но у неё же есть собственный опыт того, что означает быть «на равных» в украинской армии уже сегодня.

В 2024 году большой резонанс вызвали её откровения, в которых Юлия поведала, что вынуждена была носить баллон слезоточивого газа, электрошокер и что ей «пришлось дать одному солдату. Я боялась, что иначе бы он меня изнасиловал. Может, так и было бы. В то время я была в полной его власти. Или мне так казалось».

Получается довольно своеобразная картина.

С одной стороны, Кобринович призывает «подруг» перестать воспринимать военную службу как исключительно мужскую обязанность: если права равные, то равными должны быть и обязанности. С другой — ее собственный рассказ показывает, что формального равенства недостаточно. Женщина может получить такое же воинское звание, носить ту же форму и выполнять те же обязанности, но при этом столкнуться с рисками, которых сама армейская система никак не исключает — отдельных условий для прекрасных дам в ВСУ не предусмотрено.

При этом гибнут они тоже наравне с мужчинами. По официальным данным Минобороны Украины, с 2022 года погибло более ста женщин-военнослужащих, но военные аналитики утверждают, что эта цифра давно перевалила за три сотни.

Общество, естественно, раскололось на тех, кто выступает за женскую мобилизацию в разных видах, и тех, кто решительно против.

На сайте Кабинета министров Украины появилось несколько электронных петиций, авторы которых предлагают варианты базового подхода. В первой петиции говорится о необходимости распространить воинскую обязанность на всех трудоспособных женщин, исключив тех, у кого несовершеннолетние дети.

Другая инициатива предусматривает равные базовые правила мобилизации для мужчин и женщин, когда пол вообще не имеет значения. Третья петиция предлагает всех поставить на военный учет, ввести для женщин обязательную военную подготовку, но только в качестве мобрезерва.

Эту же логику развивает военный эксперт Олег Жданов:

«В законе не указано, что женщин следует жалеть и не мобилизовать… Просто раньше женщин особо не привлекали к военной службе, поскольку они традиционно заботятся о семье и детях. Призывали только женщин-медиков и женщин-поваров — рассылали повестки, поскольку существует проблема с нехваткой медицинского и обслуживающего персонала в воинских частях.

Штурмовые специальности для женщин раньше не предполагались, и сейчас тоже только на добровольной основе по контракту. Но чем дальше, тем больше дефицит мобилизационного ресурса, и нужно возвращаться к букве закона».

Однако общественная реакция на такую перспективу далеко не столь однозначна.

Известный львовский блогер Назар Диян, «НазарЧек», жестко критикующий украинскую власть и общество, предлагает отправлять на передовую прежде всего тех активисток, которые яро выступают за продолжение войны и критикуют «ухылянтов»:

«Женщины тоже имеют право воевать. Поэтому если ты такая мощная патриотка, то сначала выскажись про ТЦК, диктатуру в Украине, а потом добровольно присоединяйся к ВСУ».

С ним солидарны и некоторые военнослужащие, особенно те, кто был «бусифицирован». Мол, нет уже тяжелых доспехов и мечей, раз ты такая воинственная — милости просим, нажать на спуск автомата или запустить дрон сможет и слабая женская рука.

Проблема, однако, заключается в том, что дискуссия о добровольной службе смещается в плоскость именно о принудительном призыве. И новый прогрев украинского общества как раз и идет в ключе, что такая мобилизация неизбежна. Не зря и Резников поясняет, что сперва следует провести информационную кампанию и создать в обществе определенный уровень понимания проблемы.

Также, по мнению критиков идеи, начиналась и тотальная мобилизация для мужчин. Сначала по улицам ходили сотрудники ТЦК, которые раздавали буклеты, а далее за дело взялись команды по отлову, которые насильно запихивают по сей день людей в бусы.

Есть и вполне материальные признаки того, что государство рассматривает женщин как всё более значимый мобресурс.

Так, в конце июля стало известно, что Министерство обороны Украины через Агентство оборонных закупок («Государственный оператор тыла») впервые закупило партию из 2000 специализированных женских бронежилетов общей стоимостью 47 миллионов гривен для военнослужащих ВСУ.

Тревожным звонком стало и то, что некоторые страны Евросоюза, прежде всего Испания, стали требовать у украинских женщин выписки из базы «Резерв+», что те не являются военнообязанными.

А тем временем во Львове был проведен анонимный уличный опрос. У случайных прохожих спрашивали, стоит ли открывать государственные границы для всех желающих. И если все опрошенные мужчины решительно поддержали такую идею, то девушки выступили решительно против, поскольку, по их мнению, все «бусинки» сбегут и тогда бусифицируют их.

То есть для украинского общества женская мобилизация уже не кажется фантазией и продуктом российской пропаганды. Многие знают, что она вполне возможна, и боятся этого сценария.

Последнее слово остается за Верховной радой, поскольку для запуска процесса депутаты должны проголосовать за соответствующие законы.

«Во вновь возникшей дискуссии вокруг этого вопроса точку должен поставить Генеральный штаб — на основании расчетов и определения реальной потребности Вооруженных сил», — заявляет экс-советник министра обороны Украины Анна Маляр.

А Генштаб, в свою очередь, будет руководствоваться холодным расчетом.

В ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, закрыть ее больше невозможно, в любой момент оборона может посыпаться, а если это случится — международные партнеры заблокируют всю финансовую помощь, и в итоге Украину настигнет полный крах. Так что все рассуждения сводятся к тому, что стартует новая кампания, скорее всего, уже в 2027 году.

Но даже если политическое решение будет принято, перед государством возникнет еще одна проблема — организационная.

Юристы и правозащитники утверждают, что для внедрения женской мобилизации всё равно придется преодолеть возмущение общества и пойти на создание дополнительной инфраструктуры, начиная с казарм и дополнительного медицинского обеспечения.

Но если всё случится, то «бусификация» действительно заиграет новыми красками — появятся новые, уже женские команды ТЦК. И тогда видео в тик-токах получат второе дыхание, собирая миллионы просмотров публики, столь же ошарашенной, как шведский журналист, в кадр к которому случайно забрели людоловы, волочащие по земле тело своей жертвы.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ