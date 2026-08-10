На прошлой неделе в отношениях Европейского союза с украинскими гражданами случилось важное изменение: по просьбе Украины он впервые связал их временную защиту с воинскими обязанностями на родине.

ИА Регнум

С 5 августа страны ЕС должны учитывать выполнение гражданами Украины воинских обязанностей при решении вопроса о предоставлении им убежища в соответствии с действующими с 2022 года правилами.

Которые одновременно продлили ещё на год, до 4 марта 2028 года.

Отныне защита должна предоставляться только тем заявителям, которые выполняют предусмотренные законодательством Украины воинские обязанности и могут это доказать. Совет ЕС прямо указывает, что таким доказательством может быть факт законного пересечения украинской границы либо официальный бумажный или электронный документ, в том числе из приложения «Резерв+», где содержится информация о воинском учёте.

И когда Европейская комиссия (ЕК) представила соответствующее предложение 26 июня, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер сообщил, что именно украинские власти сами просили ввести такую селекцию беженцев при предоставлении им защиты.

По словам Бруннера, задача заключалась в том, чтобы совместить необходимость защищать людей, бежавших от войны, с возможностью Украины комплектовать свои вооружённые силы. Так что идею публично поддержали несколько европейских правительств.

В частности, министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил перед встречей министров внутренних дел ЕС в Люксембурге, что больше мужчин должны оставаться в стране и участвовать в ее обороне. «Для нас важно предоставлять украинцам защиту, но в то же время эту войну нужно вести и выиграть», — подчеркнул он, однако тогда обсуждалось ограничение именно для новых беглецов призывного возраста, а не для тех, кто уже находится в ЕС.

В окончательном же решении содержатся очень интересные детали.

Из «райского сада» вылетают не только те, кто приехал после 5 августа. Украинец мог совершенно легально выехать из страны в прошлые годы, еще до войны, и всё это время находиться в Европе, не оформляя временную защиту. И когда он обращается за ней впервые после 5 августа 2026 года, формально он уже является новым заявителем и на него распространяется новая проверка — со всеми вытекающими.

То же самое может произойти с человеком, который имел временную защиту, затем отказался от неё или допустил прекращение статуса, а теперь хочет оформить его заново. Это запросто случалось, например, с теми, кто выезжал из Польши в Белоруссию или Россию: лишение налогового номера PESEL UKR массово случалось даже с женщинами, которые мотались по каким-то делам на Украину.

С какого возраста будут проверять украинских мужчин — тоже интересный момент. Никакой единой возрастной границы для проверки не установлено.

Более того, в документе вообще не написано, что правило относится исключительно к мужчинам.

В пояснительной части специально отмечается, что определённые воинские обязанности могут иметь граждане Украины независимо от пола и возраста — например, если человек добровольно поступил на военную службу или выполняет другие обязанности, связанные с военной деятельностью.

По умолчанию понятно, что основной группой, которую затронет ограничение, являются лица мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет. Тем не менее автоматического правила «до 23 лет ничего не проверяем» в европейском решении всё равно нет.

Представим довольно распространённую ситуацию. Человек в 2024 году имел законную отсрочку от мобилизации, выехал через официальный украинский пункт пропуска, получил соответствующую отметку пограничной службы, и уже после его отъезда действие отсрочки закончилось.

Был ли его выезд законным? Очевидно да.

Это касается всех многочисленных «волонтеров», «спортсменов», «деятелей культуры» и «водителей-дальнобойщиков», сумевших за приличную сумму выскочить под временное разрешение. Однако является ли их нынешний военно-учётный статус таким же, каким был в день пересечения границы?

Конечно же нет. И скорее всего, все они находятся в розыске ТЦК.

Так что решение Совета ЕС даёт основания сразу для двух трактовок. С одной стороны, в пояснительной части прямо сказано, что законное пересечение границы или штамп украинских властей являются доказательством разрешённого выезда. С другой стороны, сама статья 2 сформулирована в настоящем времени: защита должна предоставляться тем, кто выполняет свои воинские обязанности на Украине.

Поэтому вопрос, что именно должен оценивать европейский чиновник — законность отъезда в тот момент, когда человек покидал страну, или его военно-учётное положение сейчас, — остаётся открытым.

Именно подобные случаи, вероятнее всего, станут предметом первых административных обсуждений и судебных решений в странах Евросоюза. Причем, что важно: основанием для оценки является сугубо украинское, не евросоюзовское электронное приложение «Резерв+».

Этот электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста отображает сведения из государственного реестра «Оберег». В приложении можно сформировать электронный военно-учётный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный. Его актуальность проверяется через QR-код, и приложение показывает возможные проблемы с учётом, которые могли образоваться уже после выезда.

А наличие действующей отсрочки или бронирования само по себе не исключает существования нарушения воинского учёта — это отдельно объясняет Министерство обороны Украины.

Поэтому наличие в «Резерв+» действующей отсрочки ещё не обязательно означает, что весь электронный документ будет выглядеть для европейского чиновника совершенно беспроблемно.

И наоборот — наличие какого-либо административного нарушения в приложении само по себе ещё не доказывает, что человек незаконно выехал с Украины.

Самая сложная ситуация — у тех, кто покинул страну вне пункта пропуска. Ранее гиперлояльные румыны, принимавшие идущих через Карпаты беглецов, с 5 августа дисциплинированно забирают у них паспорта и пока судьба «ухылянтов» не известна.

Парень, сбежавший таким образом и ведущий микроблог про истории других таких же «лыжников», рассказывает, что «до особого распоряжения сидят они в полиции де фронтиера». «Если им просто не дадут защиту, то это фигня. Вообще пофиг. А если, конечно, будут депортировать — то это проблема», — рассуждает блогер и заодно вносит ясность в ситуацию.

По его словам, человек, который просит временной защиты, сам должен доказать, что имеет на неё право. Предоставляет четко читаемые и понятные документы, убеждает, что он не военнообязанный, показывает тот же «Резерв +». А те, кому не понравилась Румыния и кто уехал в другие страны, не могут отказаться от уже полученной защиты, чтобы выровнять свой статус применительно к месту жительства, и не хлебнуть горя: таким сразу объясняют, что в случае отказа другой они уже не получат.

В том числе и по указанным выше причинам.

А это — еще одна проблема. Ранее украинец мог прекратить защиту, например, в Польше, переехать в другую страну и оформить новый статус там. Особняком стояла только Швейцария. Теперь подобная операция для мужчины с проблемным военно-учётным положением исключается. Фактически состоялось «закрепощение»: кто в какой стране находится — там и остаётся. «Намутил» с защитой — твои проблемы.

Теперь Совет ЕС отдельно поручил Еврокомиссии обновить Operational Guidelines — практические инструкции для всех стран по применению всей системы временной защиты, чтобы они не отличались. Хотя, безусловно, исключения всё равно останутся.

К примеру, Венгрия имеет особое отношение к закарпатским собратьям. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже заявил, что никто ему не указ и ничто не помешает Венгрии предоставлять убежище «тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва». Как он выразился, каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство «Тисы» как здесь, так и за рубежом.

Зато Чехия подошла к проблеме максимально цинично.

Там власти объявили, что мужчины в возрасте от 23 до 60 лет при первичном или повторном обращении за временной защитой должны подтверждать выполнение воинских обязанностей через «Резерв+» в обязательном порядке. Представитель министерства внутренних дел Адела Диттманнова объяснила, что без такого подтверждения никто ничего не получит. Требование распространяется также на некоторые заявления, связанные с воссоединением семьи.

В чешском правительстве рассчитывают, что новые правила сократят количество вновь прибывающих украинцев «на десятки процентов» и уменьшат нагрузку на систему здравоохранения и социального обеспечения. То есть здесь национальная практика строже минимального алгоритма, описанного в решении Совета ЕС.

Самый главный вопрос — что будет дальше, чем и озаботился упомянутый блогер-«ухылянт». Что будет, если во временной защите отказали?

Пока (и это ключевое слово) такое происшествие не означает автоматической немедленной депортации на Украину. Директива ЕС предусматривает право оспорить решение. Кроме того, остаётся система международной защиты — обычное убежище (что, впрочем, тоже нужно обосновать). Но дезертирство и уклонение от призыва однозначно не считаются основанием для его предоставления. Так что это дорога с односторонним движением.

Почему ЕС вообще стал пересматривать правила временной защиты? Здесь достаточно посмотреть на цифры. По последним доступным данным Евростата, на конец мая 2026 года с этим статусом в странах ЕС находились 4,38 миллиона человек, бежавших с Украины. Это население приличной европейской страны — и это только те, кто получил защиту.

Крупнейшей принимающей страной была Германия — 1,283 миллиона человек, или 29,3% общего количества, затем Польша — 967,5 тысячи. В мае данных Чехии для общего рейтинга ещё не было, поэтому Евростат временно использовал апрельские показатели этой страны при расчёте общеевропейской суммы.

В структуре всех получателей 43,4% составляли взрослые женщины, 29,8% — дети и 26,8% — взрослые мужчины. Меньше трети, но это — главы семейств и их отцы. Однако среди людей, которым временная защита предоставлялась именно в последние месяцы, доля мужчин была заметно выше: в первом квартале 2026 года они составляли 40,8% новых получателей, а в мае — 39,2%.

Поэтому ограничения для мужчин способны повлиять на нынешний поток гораздо сильнее, чем можно было бы предположить исходя только из общей структуры всех 4,38 миллиона беженцев.

При этом следует вспомнить, что временную защиту в 2022 году вводили в том числе именно для того, чтобы миллионы украинцев не стали одновременно испытывать на прочность обычную европейскую систему предоставления убежища.

Вместо того чтобы перегружать ее индивидуальной процедурой определения статуса беженца, они автоматически получали право законно проживать и работать, медицинскую и социальную помощь и доступ детей к образованию.

Это сработало. С февраля 2022 по март 2026 года украинцы подали во всех странах ЕС всего 94 390 обычных заявлений о международной защите — несопоставимо меньше нескольких миллионов получателей временной защиты. В первом квартале 2026 года количество украинских asylum-заявлений сократилось ещё на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Далее же курс был взят на переход из временной защиты в другие формы легализации — получение разрешения на временное проживание и работу, ВНЖ, пребывание для получения образования или каких-то иных документов. Одновременно отсеивали тех, кто не работает или работает нелегально (в том числе «на удалёнке»).

Новый инструмент лишь дополнительно помогает решить эту задачу.

То есть несложно предположить, что странам ЕС украинцев уже достаточно: отобраны самые качественные, остальные не нужны. К примеру, мужчина, живущий в Германии с временной защитой с 2022 года, не должен теперь доказывать немецкой миграционной службе, на каком основании он когда-то выехал с Украины только потому, что ЕС изменил правила для новых заявителей.

Именно это отделяет нынешнее решение от гораздо более радикального варианта, обсуждавшегося весной, — пересмотра уже выданной защиты всем мужчинам призывного возраста. Такого решения Евросоюз милостиво не принял, несмотря на все усилия Киева. Ну а те, кто досидел на Украине до августа 2026 года, уже просто не вписались в лимиты.

Шансов пойти по судам, оплачивая услуги юристов и доказывая право на международную защиту, у них нет. Капкан захлопнулся.