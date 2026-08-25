Украинские жулики, действующие по телефону и через интернет, всё еще терроризируют россиян и белорусов. Например, совсем недавно в Минске задержали преступника, забравшего у обманутого ребенка шесть золотых слитков и 18 тысяч долларов.

ИА Регнум

Но поскольку в России и Белоруссии им активно противодействуют, мошенники в значительной степени переключились на страны ЕС, где пока в их отношении не введено строжайших мер безопасности.

Особенно поучительна история о том, как украинцы грабят жителей прибалтийских стран, являющихся, как известно, преданнейшими союзниками киевского режима.

Ловят только «мулов»

На днях эстонские СМИ обнародовали цифру: за первые шесть месяцев текущего года аферисты выманили у жителей Эстонии 13,2 млн евро. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, когда совокупный ущерб составил 7,5 млн евро.

Всего в январе–июне 2026-го в местную полицию поступило 1816 жалоб о мошенничестве по телефону и через интернет. Чаще всего жертве звонили от имени какого-нибудь поставщика услуг, убеждая ввести продиктованные пин-коды. Таким образом она дает преступникам доступ к своим счетам.

Вторая распространенная схема — инвестиционное мошенничество. «Созданы фальшивые веб-страницы и новости с фотографиями известных в Эстонии людей, которые рассказывают, как они инвестируют», — сообщает Яагуп Тоомпуу, возглавляющий оперативную группу по борьбе с мошенниками.

В частности, используются образы композитора Арво Пярта, политиков Хелле-Мооники Хельме и Койта Пикаро, автогонщика Отта Тянака.

Жулики чувствуют себя в Эстонии вольготно — особенно после того как минувшей весной эстонские власти отпустили на свободу украинского короля телефонных мошенников Артура Ермолаева, откупившегося относительно небольшой суммой. Эстонские СМИ принципиально не указывают этническую принадлежность преступников, хотя в большинстве случаев она не вызывает сомнений.

Зато местная пресса делится подробностями некоторых преступлений. Недавно мошенники позвонили некому простодушному мужчине, живущему в уезде Рапламаа, и убедили его установить на своем телефоне программу для удаленного доступа. Один из звонивших представился работником банка и рассказал доверчивому эстонцу, что с его карты украли деньги, а на его имя оформили договор о взятии кредита.

Для пущей убедительности он перевел видеозвонок на лжеполицейского, который сообщил: чтобы вернуть деньги, «банковскую карту нужно отправить на экспертизу». В итоге мужчина последовал инструкциям, ввел на своем телефоне продиктованные ему пароли и согласился положить банковскую карту в почтовый ящик. Позднее несчастный обнаружил, что на его имя был взят кредит в 7400 евро.

Время от времени полиция ловит «мулов», завербованных из числа местных жителей. Их задача — забирать деньги.

На днях в Эстонии выловили одного из таких подручных, оказавшегося русским негражданином Латвии. Как рассказали в полиции, в начале июля они получила жалобу потерпевшего, которому позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка и полиции. Они убедили человека, что в его телефоне обнаружен вирус, угрожающий безопасности банковского вклада.

Под влиянием мошенников потерпевший несколько раз ввел продиктованные ими пин-коды, после чего на его имя был оформлен кредит, а с банковского счета увели деньги. Кроме того, мужчина передал жулику свою банковскую карту.

В течение месяца полиция получила еще четыре аналогичных заявления из разных уездов. По предварительным данным, во всех пяти случаях за деньгами приезжал один и тот же 37-летний человек. Общая сумма ущерба составила 36 000 евро. Полицейские вычислили «мула» и задержали его в Таллине сразу после того, как он вышел из автобуса, прибывшего из городка Хаапсалу.

В карманах «мула» было найдено около 3000 евро наличными, а потом в его доме обнаружили еще и 41 банковскую карту, принадлежащую другим людям, три удостоверения личности и один вид на жительство.

На мушке у мошенников

20 августа в латвийской Ассоциации финансовой отрасли (АФО) сообщили, что за семь месяцев этого года у клиентов финучреждений, являющихся членами АФО, преступники выманили в общей сложности 8,843 млн евро.

За семь месяцев этого года в АФО было зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества, 1344 случая инвестиционных жульничеств, а также 453 случая мошенничеств других видов. В то же время за семь месяцев этого года был предотвращен 12 301 случай на общую сумму 12,442 млн евро.

Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество.

При этом недавно аферисты нанесли Латвии по-настоящему мощный удар: на днях они взломали базу государственной Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), заполучив находившиеся там персональные данные 1,2 млн человек — имена, фамилии, регистрационные номера предприятий, банковские реквизиты, номера автотранспорта.

Это известие вызвало скандал. Премьер-министр Андрис Кулбергс потребовал оценить степень ответственности членов руководства CSDD, и им пришлось подать в отставку. Эксперты называют случившееся катастрофой.

«Имеющиеся в распоряжении мошенников имя человека, персональный код, номер автомобиля, адрес или информация о ранее совершенном платеже позволяют создавать значительно более убедительные и персонализированные мошеннические СМС, электронные письма или телефонные звонки», — поясняет замглавы учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert. lv Варис Тейванс.

А глава управления безопасности банка SEB Марцис Пелцис подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба большинству латвийских граждан следует считаться с тем, что в распоряжении преступников может оказаться информация, которую те будут использовать во зло.

В июне стало известно, что в Харькове в течение нескольких лет действовал мошеннический кол-центр, работавший конкретно по Латвии. Собрав данные о махинациях, жертвами которых оказались полсотни латвийцев, местная полиция сообщила информацию властям, а те надавили на украинцев.

Не желая ссориться с «союзниками», в Киеве отдали распоряжение на ликвидацию кол-центра, в здание вломился украинский спецназ, арестовавший пятерых человек. Но большее количество сотрудников было отпущено под подписку о невыезде. Руководила кол-центром супружеская чета — он был главным организатором, а она выполняла функции руководителя по персоналу: искала, отбирала и обучала.

Естественно, латыши не в восторге от того, что их грабят «союзники». Чтобы перебить негативный шлейф, в полиции сообщили, что задержали пятерых граждан Латвии, которые с мая по сентябрь 2025-го названивали своим согражданам из Москвы и разводили их на деньги.

В их распоряжении имелось свыше тридцати «мулов». Но если власти и надеялись таким образом перевести стрелки на Москву, попытка провалилась: латвийцы прекрасно помнят, из какой страны звонит подавляющее большинство грабителей.

Неистощимые на выдумку

За первую половину 2026 года мошенники выманили у жителей Литвы почти 10 млн евро. Местная пресса пестрит сообщениями о ЧП подобного рода.

В августе районный суд Вильнюса приступил к рассмотрению уголовного дела, в рамках которого украинцы 1995 и 2007 годов рождения обвиняются в мошенничестве, незаконном получении и использовании платежных карт и данных с таких карт.

В феврале и марте они выманили у восьми литовцев 150 тыс. евро. Связываясь с потерпевшими по телефону, обманщики на русском языке представлялись работниками обслуживающих организаций.

Потерпевшим сообщали о необходимости продления договора на электроснабжение или проверки электросчетчиков, после чего просили предоставить личные данные и сообщить сумму хранящихся дома наличных денег — якобы для проверки или декларирования.

Затем преступники выманивали у людей наличные, данные для доступа к интернет-банкингу и другую конфиденциальную информацию, а нередко — и банковские карты. Когда они пытались увести у одного гражданина 50 тыс. евро, тот, заподозрив неладное, сообщил в полицию. Те задержали гражданина Украины, прибывшего для изъятия имевшейся у потерпевшего наличности, а тот сдал сообщника.

Проходимцам то и дело удается выудить у литовцев крупные суммы. Например, в июне «русскоговорящие мошенники» (так их всегда характеризуют в литовских СМИ), представившись сотрудниками банка, выманили у 76-летнего жителя города Шяуляй 131,8 тыс. евро.

По словам пострадавшего, звонившие убедили его установить на телефон приложение для удаленного доступа и передать им банковские карты. Эти же обманщики или их коллеги выманили у 91-летней жительницы Вильнюса 31 тысячу евро.

Очередной жертвой злоумышленников оказался 65-летний житель Клайпедского уезда, которого «неизвестные лица, говорившие по-русски», убедили вложить средства в «инвестиционную онлайн-платформу» — и выманили таким образом 21 тыс. евро.

В полицию города Мариямполе обратился 55-летний мужчина, сообщивший, что приобрел через интернет автомобиль Toyota Yaris за 16 500 евро. Он оплатил покупку, но автомобиля так и не получил. Чуть раньше «русскоязычные неизвестные лица», представившиеся сотрудниками телекоммуникационной компании и полицейскими, выманили 10 тыс. евро у 77-летней жительницы Вильнюса.

В августе жулики выдумали новый метод — теперь они рассылают СМС-сообщения от имени муниципальной компании JUDU, отвечающей за организацию и развитие транспортной системы Вильнюса, предлагают оплатить парковку и присылают реквизиты.

Новый вид мошенничества нацелен на клиентов финтех-компании Revolut, предлагающей услуги цифрового банкинга через мобильное приложение. Мошенники звонят жителям через приложение Viber и представляются сотрудниками службы безопасности фирмы.

Жертв убеждают, что их счет в Revolut взломан. Под видом оказания помощи прохвосты просят раскрыть данные для входа в онлайн-банкинг или открыть ссылку, отправленную во время разговора.

Кидалы неистощимы на выдумку и постоянно придумывают что-то новенькое, раз за разом застигая «овец», которых они «стригут», врасплох. Но об угрозах, которые несет прибалтам киевский режим, вслух говорить всё еще не принято.