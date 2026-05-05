30 апреля из эстонской тюрьмы вышел на свободу гражданин Украины Артур Ермолаев, укравший у жителей ЕС как минимум 100 млн евро. То, что сын украинского олигарха отделался условным сроком, уплатив сравнительно скромную сумму, вызвало в стране широкий резонанс.

Особенный цинизм заключается в том, что в Эстонии люди, уличенные в пророссийских симпатиях, получают длительные реальные сроки и ни на какое снисхождение рассчитывать не могут.

«Золотой ребенок»

35-летний Артур Ермолаев — сын мультимиллионера Вадима Ермолаева. Ермолаев-старший — один из самых богатых и скандальных предпринимателей Украины, в прошлом — участник списка Forbes (в 2020 году занял 23-е место в списке самых богатых людей страны) и фигурант громких расследований.

В основе созданной им бизнес-империи лежит группа строительных компаний «Алеф». Ермолаева называют главным застройщиком Днепропетровска. Также «Алеф» обладает активами в сфере банкинга, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, медицины и ликеро-водочного бизнеса.

Бизнесмен хвалится, что с 2022 года его корпорация уплатила более 11 млрд гривен (18,7 млрд рублей) налогов и направила на поддержку ВСУ более 540 млн гривен (918 млн рублей). При этом Вадима Ермолаева всегда сопровождала череда скандалов — его обвиняли в том, что он ведет дела весьма нечистоплотно. Один из этих инцидентов, например, был связан с идеей строительства под Киевом «Национального мемориального кладбища», выдвинутой режимом Владимира Зеленского.

Ожидаемая стоимость работ составляла около 1,75 млрд гривен (2,9 млрд рублей). Как позже выяснилось, в тендере участвовала единственная компания, зарегистрированная за день до начала конкурса и имевшая прямое отношение к Ермолаеву.

Впрочем, общего языка с Зеленским олигарх не нашел. 23 декабря 2023 года украинский СНБО принял решение о введении в его отношении персональных санкций сроком на 10 лет. Ермолаева, который с 2018 года имеет гражданство Кипра, уличили в том, что он перерегистрировал свой винно-водочный бизнес в Крыму по российским законам и платил налоги в бюджет РФ.

Только после этого украинские «борцы с коррупцией» обвинили Ермолаева в том, что он начал переписывать свои активы на Украине на родственников и деловых партнеров. Также бизнесмена обвиняют в том, что он отсиживается в безопасных странах вдали от боевых действий.

Схема «вишинга»

Благодаря поддержке богатого и влиятельного отца Ермолаев-младший быстро сделал карьеру в бизнесе. Получив высшее образование в Великобритании, Артур поработал менеджером высшего звена в ряде компаний, входивших в структуру бизнес-империи Ермолаева-старшего: «Лунапак», «Актабанк», «Версобанк». Также он основал киберспортивную команду Windigo Gaming и игровой центр Windigo Arena в Днепропетровске, а годом позже стал сооснователем и президентом Федерации киберспорта Украины.

А в 2017-м затеял еще один «бизнес-проект» — совместно с тремя компаньонами открыл в разных городах Украины сеть кол-центров, начавших широко раскидывать мошеннические сети в разных странах. Артур занимался арендой офисов для этих центров и их финансированием на начальном этапе, пока они не перешли на самоокупаемость.

Сеть была разветвленной и насчитывала до 60 центров в одном только Киеве. Злоумышленники применяли метод так называемого «вишинга»: звонили жертвам и предлагали вложиться в крайне заманчивые проекты.

Мошенники обрабатывали жителей разных государств. В списке жертв оказались, в частности, граждане прибалтийских республик, Германии, Казахстана и Турции. По некоторым данным, только с 2019 по 2022 год у людей по всему миру удалось выманить более 100 млн евро. Всё у Ермолаева-младшего складывалось хорошо вплоть до 4 декабря 2025 года.

В тот день гражданин Украины прибыл в аэропорт Ларнаки на Кипре, чтобы вылететь оттуда в Дубай. На паспортном контроле его встретила кипрская полиция, действовавшая по запросу Интерпола. На запястьях ошеломленного Ермолаева защелкнулись наручники. Основанием стал так называемый «красный циркуляр» — запрос о предварительном аресте для последующей экстрадиции лица, обвиняемого в тяжком преступлении.

Циркуляр подала полиция Эстонии, давно уже занимавшаяся расследованием делишек Ермолаева-младшего. Там подсчитали, что его кол-центры суммарно выманили у граждан Эстонии не менее 5,4 млн евро — всего пострадали свыше 500 жителей этой страны. Полиция задержала нескольких эстонцев, нанятых, чтобы забирать деньги у жертв.

Изучая рабочие переписки, сотрудники правоохранительных органов получили данные, позволившие установить конкретные кол-центры. А дальше уже было делом техники выяснить имя организатора сети — уж слишком много где он успел наследить. Собственно, Ермолаев-младший особо и не скрывал этой стороны своей биографии. Полагая себя «хозяином жизни», он думал, что застрахован от любых неприятностей и в крайнем случае сумеет откупиться. Но его экстрадировали в Эстонию и поместили в тюрьму.

Пригодился опыт банкира

С 2014 по 2017 год Артур работал в эстонском «Версобанке» — сначала вице-президентом, а потом и членом правления. В 2012-м банк был приобретен компанией «Укрсельхозпром» — частью холдинга «Алеф». При этом «Версобанк» работал преимущественно с клиентами из стран СНГ, принимая на хранение их деньги.

В тот период прибалтийские республики еще зарабатывали огромные деньги на транзите грузов из России, продаже видов на жительство в обмен на инвестиции и финансовых услугах, оказываемых жителям РФ и других постсоветских стран.

Однако в какой-то момент США решили, что существование такого моста с Россией их не устраивает. И, пользуясь своим безграничным влиянием в Прибалтике, стали его рушить. К власти были приведены радикальные националисты, принявшиеся дразнить и озлоблять РФ, сворачивая взаимовыгодные программы. Москва начала выводить свои транспортные потоки. В 2018 году прибалты под диктатом Вашингтона затеяли «финансовые реформы», призванные лишить жителей стран, не входящих в западное сообщество, возможности хранить у них свои деньги.

Под этот пресс попал и эстонский банк Ермолаева-старшего. 26 марта 2018 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) по требованию эстонского финансового регулятора аннулировал лицензию «Версобанка». Организацию обвинили в «систематическом нарушении правил». Пресса утверждала, что она якобы «отмывала деньги русской мафии», а 87% всех депозитов (около 253 млн евро) приходилось на клиентов из-за пределов Эстонии. Ермолаев безуспешно пытался оспорить решение ЕЦБ.

В мае 2018 года Артур лично представлял интересы акционеров на слушаниях в ЕЦБ. Он утверждал, что предпринятые «Версобанком» меры по усилению борьбы с отмыванием денег были «абсолютно беспрецедентными среди всех банков прибалтийских государств», а решение регулятора объяснял политическими мотивами.

Позже следствие установило, что в тот же период Ермолаев и начал создавать сеть телефонных мошенников. Опыт в построении сложных трансграничных финансовых схем, который он получил в банке, работавшем в основном с нерезидентами, пригодился ему при организации нового бизнеса — уже точно преступного.

Из-за их прежних связей Эстония была для семьи Ермолаевых «домашней» юрисдикцией в Евросоюзе — что в конечном итоге и привело Артура на скамью подсудимых. Можно было ожидать, что его настигнет суровое наказание. В последнее время в Эстонии неоднократно присуждали большие сроки. Но только лицам, уличенным в пророссийских симпатиях.

Рыбу выпустили в воду

А вот Ермолаев отделался очень легко. Прокуратура заключила с ним сделку о признании вины. Суд признал украинца виновным в создании преступного сообщества и руководстве им, приговорив Артура к пяти годам тюрьмы. Из этого срока Артур реально отбыл лишь четыре месяца и двадцать шесть дней — время, которое он провел под стражей до вынесения приговора. Остальная часть заключения заменена на пятилетний испытательный срок.

Цена свободы составила 8,5 млн евро, которые Ермолаев перевел на депозитный счет прокуратуры. Из этой суммы 5,4 млн пойдут на компенсацию ущерба жителям Эстонии, пострадавшим от кол-центров, а остальное — в госбюджет.

Также судья Кристиан Палудетер вынес решение о высылке Ермолаева из страны и запретил ему въезд на территорию Шенгенской зоны сроком на 10 лет. Утро 30 апреля Ермолаев встретил в тюрьме Таллина, а к обеду его доставили в аэропорт. У ВИП-терминала его ожидал роскошный частный самолет, который унес мошенника в Тель-Авив.

Приговор вызвал негодование в обществе. «Украинцам всё можно! Да здравствует эстонский суд, самый справедливый суд в мире», — пишут люди в интернете.

«И государство хочет, чтобы мы и дальше верили ему? Ермолаев просто откупился и улетел отдыхать. Преступник мирового уровня отпущен! Ждем новых звонков от телефонных разводил», — злятся эстонцы. «У нас могут посадить за пророссийский репост в соцсети, усмотрев в этом угрозу государству. А тут прямой сознательный грабеж — и гуляй, грабь дальше. Ключевые слова — «Украина» и «деньги». Кто поверит, что не было откатов?» — негодуют жители страны.

Возмущены и оппозиционные политики. «Человек организовал сеть телефонных мошенников, украл у людей 100 миллионов евро, потом отдал из этой суммы 8,5 миллиона эстонскому государству и уже на следующий день с комфортом покидает Эстонию», — отмечает депутат парламента от Центристской партии Александр Чаплыгин.

Даже самое читаемое в стране издание Postimees задалось вопросом: «Должны ли пять месяцев, проведенных в предварительном заключении, компенсировать страдания жертв и служить достаточным наказанием?»