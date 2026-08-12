Президент России Владимир Путин на Сахалине заслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. В центре внимания оказался детальный анализ судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведённый по поручению главы государства.

ИА Регнум

По итогам этой работы российская сторона располагает полной информацией о маршрутах судов, характере перевозимых грузов и государственной принадлежности кораблей, следующих в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

«Мы знаем маршруты, что везут и чьи это корабли», — подчеркнул президент.

Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды за период с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств — 379 единиц. В этом числе — 273 сухогруза и 71 танкер.

Среди судов, следовавших под флагами западных стран, зафиксировано 26 британских и 9 французских. Эти данные позволяют составить детальную картину интенсивности и структуры морского трафика в регионе.

В последние годы западными странами для обозначения судов, которые, по их мнению, перевозят грузы в обход санкций, активно используется термин «теневой флот». Такие суда часто ходят под флагами третьих государств.

Западные государства неоднократно задерживали танкеры, которые они относили к российскому теневому флоту, в том числе в Средиземном море, Ла-Манше и других акваториях.

В докладе командующего Тихоокеанским флотом был сделан акцент на обратной стороне этой практики. Государства Запада сами активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их собственный теневой флот. Таким образом, западные страны применяют приемы, в использовании которых ранее обвиняли Россию.

Поручение президента звучит четко: отвечать зеркально. Это означает, что наш военно-морской флот «достанет» суда тех стран, которые покушаются на наши корабли.

Поручение воспринимается командованием Тихоокеанского флота как прямое указание к действию. Адмирал Лиина подтвердил наличие необходимых ресурсов: «Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач».

Важным элементом поручения стало определение районов возможного применения мер. Борьба с теневым флотом западных государств не обязательно должна вестись именно в тех акваториях, где планируются действия против российских кораблей и судов.

Российская сторона вправе действовать в любых районах, где сочтёт необходимым, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Это позволяет действовать в акваториях, где возможности НАТО по оказанию противодействия существенно ограничены.

Проведённый анализ даёт российской стороне полное представление о характере судоходства в ключевом регионе. Наличие детальной информации о маршрутах, грузах и флагах судов создаёт условия для точечного и обоснованного применения мер контроля.

Тихоокеанский флот располагает необходимыми ресурсами и отработанным механизмом межведомственного взаимодействия. Готовность к осмотру и задержанию судов недружественных государств и их теневого флота подтверждена на уровне командующего.

Поручение президента формирует чёткую рамку дальнейших действий. Российская сторона намерена применять зеркальные меры там, где это будет признано целесообразным, опираясь на результаты проведённого анализа и имеющиеся силы.

Такой подход позволяет обеспечивать контроль над морским пространством в зоне ответственности Тихоокеанского флота и реагировать на использование схем теневого судоходства со стороны западных государств.