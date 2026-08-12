Пугающе пустыми полки в украинских супермаркетах были в феврале и начале марте 2022 года, когда где-то, как в Киеве, единомоментно прекратился подвоз, а где-то люди в панике выгребали всё, что можно. Включая туалетную бумагу.

ИА Регнум

Но тогда кризис был относительно быстро преодолён и всё вернулось в исходное состояние.

Теперь же отсутствие банальных огурцов, муки, сахара, хлеба и всё той же «туалетки» стало системной проблемой по всей стране, только уже вследствие сознательных действий украинских властей. После объявленной Зеленским кампании «по принуждению России к миру» с ударами по складам маркетплейса Wildberries в ответ ВС РФ стали наносить массированные ответные удары по украинским складам.

После того, как «поставленная на колени Россия» разнесла распределительные центры крупных продуктовых сетей Fozzy и Novus, посыпались все. В магазинах «Сильпо» и «Фора» (входящие в сеть Fozzy Group) — проблемы со свежими овощами и фруктами, со многими товарами длительного хранения, вместо которых пиар-отдел ставит таблички: мол, мы ни в чем не виноваты, это всё русские.

Туалетную бумагу теперь приходится заказывать с доставкой «Новой почтой», склады которой тоже периодически горят.

А «Сильпо», давно уже сделавшее ставку на собственный импорт, отказавшись от части украинских товаров, оказалось в очень интересной ситуации: закупленное ранее уничтожено, организовать быструю доставку не так легко, контракты с местными поставщиками разорваны, «но мы справимся».

Как заявил скандальный экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, некогда утверждавший, что в случае необходимости украинцы будут защищать страну даже с помощью лопат, «впереди очень непростое время с точки зрения обычной бытовой жизни. Начнутся перебои с поставкой продуктов. Я верю, конечно, что всё будет хорошо, но сейчас этап, в который мы заходим, очень тяжелый».

Обычные люди в разных регионах, с которыми пообщалось ИА Регнум, в целом это подтверждают. В Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Днепропетровске, Харькове, Львове, Запорожье — повсюду отсутствует привычный ассортимент, вместо которого пугающую пустоту заполняют баклажками с водой.

«Зашел в «Сильпо» на Келецкой. Сырого мяса вообще не было, в том числе и фарша. Пустой холодильник. Было немного сосисок, сырокопченой колбасы. Продавщица сказала, что так будет буквально день-два и товар завезут», — рассказывает житель Винницы Василий.

Бесконечные акции и аттракционы неслыханной щедрости на всякие хот-доги или кофе отменены. Что же касается упомянутых проблем с хлебом, то тут есть один интересный нюанс.

Там, где конкретные магазины имеют свою собственную пекарню, всё решается по факту наличия муки. Там же, где были договоры с пекарнями «на стороне», проблема упирается всё в те же решения властей. Удары по российским НПЗ вызвали ответную реакцию в виде «выноса» заправок и резкого подорожания топлива, а водителей прямо из-за руля сплошь и рядом выдергивает ТЦК.

Предварительно залив газом.

Дефицит водителей на хлебозаводах, как сообщил первый вице-президент Ассоциации пекарей Александр Тараненко, достиг показателя в 30%.

«Сейчас у водителей количество отработанных часов в месяц часто превышает 340. Это очень тяжело физически, поэтому не все выдерживают. Кроме того, мы можем забронировать только 50% военнообязанных. Незабронированный водитель — это ненадолго», — говорит Тараненко.

Кадр из видео Пустые полки в киевском супермаркете. 12 августа 2026 года

Также, по его словам, из-за войны разрушены или повреждены около 20% хлебопекарных предприятий.

Такой же комплексной является и проблема с херсонскими арбузами, которые традиционно в августе завозились в крупные города, являясь сезонным лакомством. Обычно они попадали и в торговые сети, и продавались просто на улицах, на «арбузных точках», из огромных сетчатых загородок, запиравшихся на ночь.

В нынешнем сезоне в оставшейся под контролем Украины части Херсонской области оптовые цены на полосатую ягоду обвалились до 2 гривен за кило из-за проблем со сбытом — почти в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Водители отказываются ехать за товаром из-за страха быть мобилизованными на первом же блокпосту на въезде в область, опасаются попасть под удар дрона, да и цена бензина сделала такие поездки невыгодными.

В областной военной администрации сообщают, что на фоне хорошего урожая фермеры «из-за рисков безопасности» не смогут собрать его примерно с половины площадей. Да и у них с топливом и работниками, которых хватают тэцэкашники, огромные сложности.

Население, глядя на всё это, естественно старается сделать запасы, выгребая что найдет. В магазине сети Novus возле соседнего с Киевом Вышгорода практически не осталось муки и сахара, уменьшился выбор растительных масел, круп, консервов и спиртного.

Пока возможность купить расширенный ассортимент продуктов имеется там, где есть альтернатива.

АТБ, «Ашан», «Торба», «Метро» и небольшие региональные сети пока держатся, и оптимисты предлагают «тариться» там, не нагнетая панику. Да и телеэксперты утверждают, что удары по складам не приведут к тотальному дефициту и голоду, поскольку есть еще много мелких продавцов.

«…Дефицита и пустых полок не будет. Будут скорее дорогие полки. То есть всё это у нас будет, но расходы на логистику, на страхование, на доставку, на это вырастут. Здесь нужно быть готовым к тому, что будем платить немного больше денег», — комментирует ситуацию первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Вот только есть нюанс.

Всемирный банк (ВБ) в отчете о социальных условиях на Украине отмечает, что за время войны уровень бедности там вырос примерно вдвое — до 41,6% в 2025 году. Одновременно усилилось неравенство: у самых бедных семей реальные доходы сократились более чем на 30%, тогда как у наиболее обеспеченных выросли более чем на 10%.

И одной из главных причин ухудшения положения ВБ называет рост стоимости жизни. С 2022 по 2025 год цены на продукты питания выросли примерно на 70-80%, в отдельных регионах — почти на 90%, а расходы на жилье и коммунальные услуги — на 50-70%. То есть очередное подорожание покупатель просто не осилит физически, из чего следует простой вывод о сокращении ассортимента. Тем более что уже сейчас крупные сети не горят желанием платить поставщикам за уничтоженное на складах.

Схема их работы всегда подразумевала отсроченные платежи: тот, кто хотел продавать в том же «Сильпо», завозил свою продукцию «сейчас», а деньги за неё получал через несколько месяцев.

То есть оплату за сгоревшее, скорее всего, им предложат простить ввиду форс-мажора. Биться за свои денежки в суд пойдут немногие, и в любом случае процессы будут очень небыстрыми. После этого вряд ли кто-то захочет повторять такие эксперименты.

Таким образом, привычная «цивилизованная торговля» на Украине полностью перестраивается — вместе с поведением покупателей. Торговые сети будут вынуждены распределять товары по небольшим складам, уменьшая потери, искать варианты прямых поставок. То есть возиться с кучей помещений, большим количеством транспорта, расходами на топливо, поиском тех же водителей.

Но если ВС РФ будут продолжать наносить систематические удары по складам, то оптимистичные прогнозы вряд ли оправдаются.

Смеявшиеся над оставшимися без итальянского пармезана россиянами сетевые патриоты теперь снова вспомнят вкус кустарных подделок жителей села, торгующих на рынках «брынзочкой». Копченую дораду заменит старый добрый прудовой карась. И эти самые рынки — как официальные, так и стихийные — снова станут главным местом для закупок.

В принципе, уже становятся.

Пенсионеры — самая многочисленная категория покупателей — давно уже предпочитают микроплощадки внутри жилых массивов, куда привозят «домашнее» и где можно взять основной набор продуктов подешевле, поторговаться и повыбирать.

Конечно, голод вряд ли наступит: в любом случае одни будут что-то производить, а другие — это покупать. С зерном, подсолнечным маслом, дешевой рыбой, «молочкой» и овощами украинцы будут в любом случае. Только это уже очевидное возвращение в уютный и любимый XVII век с примитивной кухней жителей села — без хамонов и тонких вин, которые снова станут привилегией «панов».

Так что перспектива рисуется интересная: сидеть зимой в темноте и без отопления, с сухарями и картошкой на постном масле, зато радуясь, как в России что-то загорелось. Если, конечно, в доме будет интернет, чтобы об этом узнать.