«Красиво горит, загляденье», «Как бальзам на душу», «Чтобы так Москва вся горела»: еще недавно львовяне радовались кадрам, на которых украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие предприятия России.

ИА Регнум

В скором времени оказалось, что в «эту игру можно играть вдвоем» — российские дроны только за семь месяцев 2026 года и только в прифронтовых регионах уничтожили более 200 автозаправок, постепенно расширяя географию ударов.

«Энергетическая система Украины фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены. Для обычных украинцев это означает рост цен на топливо, более длинные очереди и растущие трудности с поиском работающих автозаправочных станций, поскольку энергетическая инфраструктура страны продолжает систематически разрушаться», — написала в своих соцсетях бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Одновременно безумная стратегия Киева обернулась настоящим бумерангом. Ночью 19 июля подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Целями ударов по нефтеналивному морскому терминалу в районе Новороссийска стали два танкера с казахстанской нефтью ASIA и NISSOS IOS.

Украинские «патриоты» опять бурно порадовались, прославляя гений командующего Силами беспилотных систем ВСУ «Мадяра», только вот незадача — нефть эта предназначалась для двух крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Румынии.

А Румыния занимает в импорте Украиной бензина и дизеля 25%.

В результате румыны «включили «антикриз», и теперь вывоз солярки разрешен только после получения визы в трех министерствах: экономики, энергетики и финансов. Не исключено, что экспорт топлива они вообще временно приостановят.

В итоге его дефицит мгновенно почувствовали во всех регионах Украины, включая и Львов.

Согласно данным консалтинговых агентств, уже 3 августа можно было наблюдать скачок цен по сравнению с 31 июля. Так, бензин А-95 подорожал на 11 копеек, до 82 гривен за литр (164 рубля), но больше всего прибавил дизель — на 71 копейку, до 92,86 гривен (185,72 руб.). Дороже всего дизельное топливо стоит на заправках сети SOCAR (сеть с турецко-азербайджанским капиталом) — почти 95 гривен или 190 рублей за литр. И это далеко не предел.

«Цены превысят 100 гривен, это точно. 105 за дизель, 100 за бензин… На это нам понадобится около 10 дней», — считает основатель сети АЗС и востребованный в настоящее время телеэксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

А рост цен на топливо (на российские деньги — более 200 рублей за литр) — это автоматическое увеличение стоимости перевозок и цен буквально на всё. Начиная, естественно, с такси и общественного транспорта, который дорожает просто на глазах. С 15 июля в Киеве подорожал проезд в коммунальном транспорте, а с 1 августа тариф подняли и столичные частные маршрутки.

В регионах проезд дешевле киевского, но цена на топливо в итоге выравнивает всех.

«Если дизель перевалит за 100 гривен, уже в сентябре вновь будут поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Если же рост цен на топливо не прекратится, придется сокращать количество транспорта на маршрутах, поскольку горожане уже не смогут платить больше», — рассказывает ИА Регнум сотрудник львовских органов управления.

А что такое «не смогут платить», можно пояснить на примере нашего собеседника Влада, который работает учителем в одной из львовских школ и вынужден приезжать каждый день на работу из пригорода.

«Я добираюсь каждый день «подсадкой». В мессенджерах есть группы, где я нахожу водителей, которые едут утром из моего города во Львов, а вечером — из Львова обратно. Владелец авто берет трех-четырех пассажиров, каждый из которых платит по 120 гривен. Вот и получается, что в день я плачу 240 гривен (435 руб.), а за месяц — до 5000 гривен (9000 руб.), при том что моя зарплата — 13 000 гривен (23,5 тыс. руб.).

Если бы не репетиторство, не знаю, как бы выдержал. Работаю ради брони, не хочу пропасть без вести или стать инвалидом. Если за одну поездку мне придется платить уже 150 гривен, то это ударит по карману еще больше».

Кроме того, топливо — это и цены на продукты.

«Возле меня маленький магазинчик, так цены там растут на пару гривен каждую неделю. Например, на газированную воду — 1-2 гривны за бутылку, если это фрукты или овощи, то уже 4–15 гривен. Все из-за того, что хозяин магазина каждый день ездит на закупки на оптовый рынок «Шувар» и тратит на бензин. Не будет же он продавать по той цене, что купил — тогда прибыли не будет. И то хозяин магазина думает, как закрыть его и перебраться в Италию — у него там сестра с семьей. Зато порадовались, как в России заводы горят, идиоты», – говорит львовьянка Дарья.

Падение финансовых возможностей горожан, мобилизация водителей, передача транспорта на нужды ВСУ приводят к тому, что сокращается и количество самих продуктов. Шутки про «совковый дефицит» уже никто не вспоминает.

«Стали завозить значительно меньший ассортиментов товаров. Например, еще осенью 2025 года было 18 видов сырокопченой колбасы, теперь уже 12. Люди вообще стали меньше покупать, ажиотаж только перед большими праздниками: Рождеством, Пасхой. А так берут преимущественно курятину, фарш, сосиски. Думаю, осенью килограмм мяса перевалит за 500 гривен (1000 руб.). Времена тяжелые», — комментирует ситуацию продавщица торговой сети по продаже мясных изделий Галина.

Существенно влияет повышение цен на топливо и на тарифы транспортных компаний, прежде всего «Новой почты», терминалы которой ВС РФ планомерно громят.

Если в апреле 2026 г. ее ставки выросли примерно на 15%, то, по мнению экспертов, уже осенью они вновь поднимутся еще минимум на 10-15%, и это не предел. А на «Новую почту» завязана куча мелких бизнесов, как легальных, так и нелегальных — других адекватных перевозчиков с такой сетью пунктов выдачи в стране нет.

«Придется покупать коня и вспоминать старые добрые времена. Хотя и корм для коней не из дешевых. Может, теперь ТЦК станут менее активны в ловле людей, если бус будет дорого заправлять. Хотя, с другой стороны, нет, будут сливать с «ухылянтов», — с иронией говорит львовянин Максим.

Но ситуация отнюдь не смешная, учитывая то, что скоро начнется сбор урожая, зимой предстоит вывозить технику для расчистки улиц, да и обычные генераторы никто не отменял. А ВС РФ вряд ли остановятся на достигнутых успехах в уничтожении украинской энергетической инфраструктуры.

Похожая ситуация и в Одессе, только там, в силу своей специфики (грузоперевозки, большое количество фермеров и т.д.), появились очереди, так радовавшие сетевых патриотов, когда они наблюдались в России. На части заправок топлива нет или есть не весь ассортимент, ходят упорные слухи, что топливо подскочит в цене, особенно дизельное, и что введут ограничения по его продаже.

Поэтому наученные горьким опытом люди в ожидании скачка цен закупаются впрок, заливая горючку в канистры и самодельные топливохранилища.

Особенный скачок цен и ограничения ожидаются по дизелю.

«Общался со знакомым — у них пара АЗС. Так вот: 4 августа он купил дизель оптом для своих АЗС то ли 93, то ли 95 грн за литр. (168-172 руб). У крупняка еще есть старые дешевые запасы, потому у них цены ниже, но с приходом более дорогих поставок цены полезут вверх. Я взял 250 литров на топливную карту по 90,9 грн.»,— поделился с нами одессит Сергей.

Другой одессит, Владимир, картам не доверяет и 220 литров набрал в канистры: «Короче, полным ходом таримся солярой, потому что сейчас она минимум по 88 и не на всех заправках есть. А будет, я думаю, дороже, и будет ее мало».

Так что рядовые украинцы, как обычно, считают себя предоставленными самим себе и никому ничем не обязанными, а потому готовятся к предстоящей зиме, которую телеэксперты в один голос анонсируют как «самую тяжелую за время войны».

Причем говорят это буквально все — начиная с Зеленского и заканчивая даже людьми, в принципе далекими от энергетических вопросов. Например, глава известной компании по производству дронов Fire Point Ирина Терех заявила, что «прошлая зима была очень тяжелой для Украины. Эта будет не легче — скорее всего, еще сложнее». Правда, она делает упор на проблему нехватки систем ПВО, а более компетентные люди указывают на острую нехватку мощностей по производству электроэнергии.

Естественной альтернативой которой являются генераторы.

ИА Регнум уже рассказывало, что необходимость их массового применения натурально убивает любой бизнес. А когда их станет нечем залить (или же эта заливка сделает бессмысленной любые продажи), всё решится автоматически.

В связи с этим многие на Украине задаются вопросом: зачем и дальше наносить удары по российским НПЗ и складам маркетплейсов, если «на колени» в итоге становится не Россия, а вся Украина? Но давать ответы на эти вопросы, как и на множество других, украинские властные структуры считают совершенно необязательным занятием.