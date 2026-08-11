Во время пресс-конференции в Белграде по итогам визита Владимира Зеленского в Сербию специальный корреспондент издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в Центральной и Южной Европе Михаэль Мартенс шокировал общественность вопросом к Владимиру Зеленскому.

ИА Регнум

«Господин президент, что, по вашему мнению, мы, европейцы, могли бы сделать, чтобы помочь убивать вам больше русских… Больше русских солдат», — спросил Мартенс.

Вопрос был задан в субботу и поначалу вызвал резонанс исключительно в российских медиа и в дипломатических кругах. Посольство России в Сербии назвало вопрос немецкого журналиста «призывом к противоправным действиям и прямой угрозой россиянам».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что подобные высказывания наглядно демонстрируют преемственность деструктивной идеологии и неспособность части немецкого медиасообщества избавиться от исторических предрассудков.

«Мартенс — настоящий коричневый пропагандист, распространитель ксенофобских заявлений, дегуманизации русских, легитимизации языка ненависти в отношении России», — подчеркнула российский дипломат.

Также Захарова напомнила, что Михаэль Мартенс происходит из семьи высокопоставленных нацистов. В частности, его родной дед Ханс-Херманн Мартенс был членом СА и НСДАП, входил в штаб оперативного командования вермахта, занимал пост председателя военного трибунала и несколько раз оказывался за одним столом с Гитлером. В 2024 году благодарный внук даже посвятил любимому дедушке очень трогательный текст, также опубликованный в FAZ.

Кстати, в ФРГ дед Мартенса, как и множество других высокопоставленных нацистов, был наказан слишком мягко. А точнее — не был наказан вовсе. В Федеративной Республике он сделал отличную карьеру как юрист и даже дослужился до председателя сената.

«Сколько смертных приговоров вынес мой дед в отношении задержанных дезертиров, я не знаю», — написал Михаэль Мартенс в 2024-м.

Адольф Гитлер в окружении приближенных

После того как его слова в Белграде спровоцировали международный скандал, спецкор FAZ попытался оправдаться в социальных сетях, заявив, что не видит в своих формулировках ничего предосудительного, поскольку в современном понимании боевые действия ведутся именно таким образом.

А также сослался на то, что его слова являются аллюзией на слова британского премьера Уинстона Черчилля, в годы Второй мировой войны писавшего: «В конце концов, вопрос состоит в том, кто будет убивать больше немцев на Балканах».

Кроме того, Мартенс уточнил, что, по его мнению, Европе действительно необходимо помогать Украине убивать больше российских военных, так как «за пределами мира Барби именно так ведутся войны». Очевидно, забыв, что ФРГ формально в состоянии войны с Россией не находится.

Нельзя сказать, что в Германии эти слова остались совсем незамеченными. На сайте change.org появилась петиция с призывом уволить корреспондента. За несколько часов число подписавшихся приблизилось к пяти тысячам, однако затем платформа удалила петицию.

Скриншот Петиция, удаленная с сайта change.org

С критической статьей в газете Berliner Zeitung выступил журналист Томас Фассбендер, предположивший, что ненависть к России «удовлетворяет немецкую неутоленную потребность в искуплении собственной коллективной и — в случае Мартенса — семейной вины».

«Я возмущен таким вопросом. Но скажу, что Мартенсу ничего за него не будет. Это известный журналист, у него очень высокие рейтинги и позиция в Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вопрос был очень типичный. Вот так люди думают, так говорят открыто», — прокомментировал слова Мартенса немецкий политолог доктор Александр Рар.

«Меня это не удивило, но поразило, насколько все-таки нагло, где и в какой форме был задан этот вопрос. Вот это меня удивляет. Но в Германии и Европе такие вопросы задаются нормально, к сожалению. Русофобия здесь зашкаливает», — добавил эксперт.

Из политиков в Германии осудили слова Мартенса только в Союзе Сары Вагенкнехт. Один из лидеров партии Севим Дагделен отметила: «Вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель более четко».

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, реагируя на критику в адрес своего корреспондента, заявила, что сожалеет о вопросе Мартенса. В пресс-службе отметили, что вопрос «был сформулирован двусмысленно», а журналист, дескать, на самом деле имел в виду дебаты среди экспертов о том, «как создать армии РФ трудности с личным составом, чтобы заставить Россию вести мирные переговоры».

Издание также подчеркнуло, что «позиция, согласно которой должно быть убито как можно больше российских солдат, не является редакционной линией» газеты. Тем не менее, как добавили представители FAZ, свобода слова включает в себя право задавать вопросы, особенно на пресс-конференции. В пресс-службе также сообщили, что после пресс-конференции журналист начал получать угрозы, в связи с чем газета пообещала отреагировать на них юридически.

Однако примечательной оказалась реакция на слова Мартенса рядовых читателей немецких медиа.

«Хорошо, что правда была сказана. Я потрясен, но догадывался о таких безднах, существующих в немецкой «элите». Я принципиально не согласен. Нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Только так у всех у нас будет хорошее будущее», — пишет автор самого популярного комментария к статье, освещающей этот скандал, на сайте газеты Die Welt.

«Иногда создаётся впечатление, что газета FAZ — это продолжение Федерального пресс-бюро. В этом смысле вопрос меня не удивляет», — вторит ему другой читатель.

«О газете FAZ в принципе можно прочитать всё у уже, к сожалению, покойного бывшего сотрудника Удо Ульфкотте. Это, по словам Ульфкотте, не газета, а некая организация, которая по первому требованию быстро меняет передовую статью прямо перед сдачей в печать, потому что позвонили из штаб-квартиры НАТО», — рассказывается в следующем комментарии.

«Мы имеем дело не с журналистами, а с политическими активистами. Частично они даже открыто поддерживают тесные связи с определенными спецслужбами или направляются ими. Уровень FAZ уже давно находится ниже гроба Петера Шолл-Латура», — пишет читатель. Шолл-Латур — немецкий военный корреспондент, уличенный в том, что передавал информацию, полученную из конфиденциальных источников, немецкой разведке BND.

«Германия превратилась в то, с чем она всегда боролась после Второй мировой войны. Мне не хватает слов, чтобы выразить, что я думаю о таких людях», — поддерживает предыдущих ораторов еще один комментатор.

«Вопрос не «двусмысленный», а однозначный: немецкий журналист спрашивает, как можно помочь убить ещё больше российских солдат. Военную поддержку можно обсуждать объективно. Но не нужно выдавать презрение к человечеству за журналистику», — заключает еще один читатель.

Таким образом, реакция медийного и политического сообщества Германии на откровенно русофобские и нацистские слова журналиста Михаэля Мартенса оказалась весьма сдержанной. Однако рядовые немцы оказались чуть большими гуманистами, чем профессионалы, обязанные по долгу службы бороться с проявлениями нацизма в Германии.