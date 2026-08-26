160 лет назад, 26 августа 1866 года в особняке Калужского губернского дворянского собрания (это здание в центре города сохранилось, сейчас здесь областной центр дополнительного образования детей имени Гагарина) состоялось уникальное событие.

ИА Регнум

В парадном зале столпились военные чины, местные помещики, священники Калужской епархии и любопытствующие горожане. Если бы возможности позволяли, то здесь бы собрался весь город.

В зале установили стол, на который поместили Коран, здесь же стоял приглашенный мулла.

Двери раскрылись, и твердым шагом вошел Шамиль — недавний непримиримый противник Российской империи, глава «немирных горцев», а с недавних пор калужский житель. Длиннобородого старца в парадных кавказских одеждах сопровождали сыновья — Кази-Мухаммед и Мухаммед-Шефи.

Шамиль в парадном зале Калужского дворянского собрания. 26 августа 1866

Шамиль положил руку на Коран и произнес текст присяги, обязуясь верно служить Российской империи, защищать ее интересы и передать эту верность своим потомкам. За ним обряд повторили его сыновья. В зале царила глубокая тишина.

В эти минуты закрывалась самая драматичная глава в истории отношений империи и северокавказских народов — война, продолжавшаяся более 40 лет.

«Остался сиротою»

После капитуляции Шамиля в высокогорном дагестанском ауле Гуниб в августе 1859 года перед руководством Российской империи встал фундаментальный выбор стратегии дальнейших действий. Западноевропейские империи в аналогичных ситуациях действовали методами показательной жестокости, уничтожая или полностью изолируя лидеров сопротивления в колониальных тюрьмах.

Судьба алжирского эмира Абд аль-Кадера, плененного французами в 1847-м, или вождей восстания сипаев в Индии (1857-59), убитых британцами, наглядно иллюстрировала западный подход к замирению окраин. Россия пошла принципиально иным путем.

Император Александр II понимал, что физическое уничтожение или унижение Шамиля превратит его в глазах горцев в вечного мученика, что спровоцирует новые вспышки партизанской войны. Вместо эшафота побежденного лидера Северо-Кавказского имамата ждал подчеркнуто уважительный прием.

«Имам Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским, 25 августа 1859 года». А. Д. Кившенко, 1880 год

Встреча монарха и имама в Чугуеве задала тон всем последующим межэтническим и межрелигиозным отношениям. Шамилю сохранили жизнь, гарантировали безопасность его семье, обеспечили свободу исповедания ислама и наделили статусом почетного пленника с государственным содержанием.

Местом постоянного жительства бывшему противнику определили Калугу — губернский город на достаточном удалении от неспокойных южных окраин. Для размещения обширного семейства Шамиля казна арендовала просторный трехэтажный особняк купца Ивана Билибина.

Государство выделило колоссальные по тем временам средства на обустройство быта горской элиты: ежегодное содержание составляло 15 тысяч рублей серебром. Для сравнения, фунт (410 г) ржаного хлеба стоил 2 копейки серебром, а годовой заработок мастера на заводе был около 200 рублей.

В доме обустроили молельную комнату, а Шамилю предоставили свободу перемещения в пределах губернии под ненавязчивым надзором пристава. Вчерашний смертельный враг империи получил возможность лично созерцать внутреннее устройство, культуру и подлинные масштабы государства, против которого он сражался три десятилетия.

А в 1864 году с западного Кавказа пришло известие о замирении последних мятежных черкесов.

Время пребывания Шамиля в Калуге с 1859 по 1866 год стал временем глубокой внутренней трансформации его взглядов на Россию и ее историческую миссию. Замкнутый в рамках сурового теократического государства, каким был имамат, Шамиль ранее воспринимал Россию исключительно сквозь призму военных столкновений.

Оказавшись внутри империи, он открыл для себя страну огромных пространств, развитой промышленности, науки и веротерпимости.

Пристав Аполлон Руновский, неотлучно находившийся при «госте» и детально фиксировавший его размышления в своих «Записках о Шамиле», оставил ценнейшие свидетельства этой ментальной эволюции. Шамиль поражался масштабам русского строительства, железным дорогам, фабрикам Тулы и Петербурга.

Вчерашний лидер «немирных горцев» постепенно осознавал, что его многолетняя борьба была вызвана глубоким историческим непониманием истинной природы Российской империи. Лояльность Шамиля формировалась не под страхом насилия, а в результате осознания исторической правоты и цивилизационного превосходства России.

В своих дневниковых записях штабс-капитан Руновский сохранил слова престарелого имама, который остро переживал разрыв с привычной средой и одновременно поражался такту окружавших его русских офицеров:

«Я старый человек, но я здесь на чужбине: не знаю ни вашего языка, ни ваших обычаев, и потому думаю, что я уже не старик Шамиль, а тот самый маленький ребенок, который, по воле Божией, остался сиротою и нуждается в попечениях няньки».

Постепенно изоляция сменилась активной интеграцией в местное общество. Шамиль стал частым гостем на официальных приемах, общался с представителями калужской интеллигенции, изучал периодическую печать.

Его сыновья начали осваивать русский язык и проявлять интерес к государственной и военной службе. Престарелый имам осознал, что будущее его народа лежит в составе сильной, многонациональной державы, способной обеспечить мир и порядок на Кавказе. Эволюция его взглядов завершилась полным признанием того, что имперская власть несет благо народам окраин, гарантируя им защиту и сохранение их идентичности под эгидой единого закона.

«Успокой мою старость»

К 1865 году внутренняя готовность Шамиля к окончательному юридическому оформлению своих отношений с российским престолом полностью созрела. Имам понимал, что его статус почетного пленника является промежуточным.

Чтобы обеспечить стабильное, безопасное и почетное будущее своей семьи, а также для окончательного успокоения Кавказа требовался фундаментальный государственно-правовой акт. Шамиль лично обратился к калужскому губернатору и через него к военному министру с прошением на имя императора.

Мотивы этого шага были глубоко рациональными и государственными. В этом официальном обращении, текст которого сохранился в архивных фондах Военного министерства, Шамиль прямо сформулировал главные причины своего исторического решения:

«Ты, Великий Государь, победил меня и кавказские народы оружием; Ты подарил мне жизнь; Ты покорил мое сердце благодеяниями.

Мой священный долг внушить детям их обязанности пред Россиею. Я завещал им быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему отечеству. Успокой мою старость, Государь, и повели, где укажешь, принести мне и детям моим присягу на верность подданства. Я готов принести ее всенародно».

Этот документ опровергает любые попытки современных фальсификаторов истории представить калужский период жизни имама как время непрекращающегося угнетения. Шамиль прямо указывает на три этапа интеграции Кавказа: военный, гуманитарный и сердечный.

Именно покорение сердца благодеяниями, уважением к традициям и исламу стало решающим фактором, заставившим лидера горцев добровольно признать верховенство русского царя.

Письмо стало официальным признанием легитимности российской власти над Кавказом со стороны ее самого авторитетного противника. Престарелый лидер горцев стремился навеки связать судьбу своего рода с великой державой, осознав тщетность и пагубность изоляционизма.

В том же году Шамиль был приглашен Петербург в качестве почетного гостя на свадьбу цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III. Там, перед его лицом имам произнес слова, ставшие логическим продолжением его калужской присяги и окончательно закрепившие его верность новой Родине:

«Старый Шамиль на склоне лет жалеет о том, что не может родиться ещё раз, дабы посвятить свою жизнь служению белому царю, благодеяниями которого он теперь пользуется».

Эти слова прозвучали во всеуслышание и стали мощнейшим сигналом для тех внешних сил, которые надеялись использовать кавказский фактор для ослабления России. Шамиль публично продемонстрировал, что кавказский узел развязан навсегда и горские народы обрели свое постоянное место в семье народов империи.

Сохранивший верность

Сыновья Шамиля получили возможность полноценно реализовать себя на государственной службе Российской империи.

Младший сын, Мухаммед-Шефи, сделал блестящую карьеру в русской армии. Он поступил на службу в императорский конвой, проявил исключительное мужество, преданность престолу и впоследствии дослужился до чина генерал-майора. Старший сын, Кази-Мухаммед, также успешно интегрировался в имперскую структуру на первом этапе, хотя позже уехал в Турцию по сложным семейным обстоятельствам.

Важнейшим фактором стало утверждение миротворческого авторитета Шамиля на самом Кавказе. Письма, которые он регулярно отправлял родственникам, экс-соратникам и влиятельным наибам в Дагестан и Чечню, содержали прямые призывы прекратить бессмысленную борьбу.

Он последовательно подчеркивал в своей переписке, что Россия глубоко уважает ислам, не разрушает традиционный уклад жизни горских народов и несет на Кавказ цивилизацию, законность, экономическое развитие и надежную защиту от внешних угроз.

Это способствовало скорейшему умиротворению региона, росту доверия к кавказской администрации и предотвратило новые масштабные жертвы среди мирного населения.

Итоговым подтверждением искренней веротерпимости империи стало выполнение личного обещания Александра II разрешить престарелому имаму паломничество в Мекку. В 1869 году Шамиль покинул Россию для совершения хаджа.

До самой своей кончины в Медине в 1871 году он оставался абсолютно верен данной присяге, завещав своим потомкам сохранять верность российскому престолу.

Финал истории бывшего врага свидетельствует — Российское государство не ассимилировало горские народы насильственно, а включало их в общую ткань государственности, сохраняя их самобытность и предоставляя широкие возможности для развития. Присяга 26 августа 1866 года стала ярким триумфом русской геополитической стратегии, основанной на принципах веротерпимости и взаимного уважения.