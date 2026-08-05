В ночь на 5 августа армия России нанесла один из самых мощных за всё время СВО ударов по Киеву и Киевской области.

Социальные сети Последствия удара по Киеву

Целями стали транспортно-логистические и распределительные центры, которые ВСУ использовали для хранения и доставки вооружений и грузов военного назначения. Атака также «накрыла» цепочку производства и распределения боевых дронов.

По вражеским объектам работали высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности.

К утру Киев заволок густой дым. На местах поражений зафиксированы повторные детонации. В ВВС противника признали, что украинские силы ПВО за ночь не смогли сбить ни одной из выпущенных российских ракет.

Поражение объектов в Киеве и Броварах

Одной из пораженных целей в Киеве стал логистический объект с символичным названием «Эпицентр». Здесь обрабатывались заказы, сортировали, хранили и обеспечивали доставку товаров двойного назначения и комплектующих для выпуска украинских дронов.

Столбы огня и дыма поднимались и над логистическим центром «МЛП-Чайка» площадью 100 тысяч квадратных метров в одном из пригородов Киева.

Здесь обслуживались боевые БПЛА — те, которые противник задействовал для дальних и средней дальности ударов по нашим городам. У «прилета» были серьезные последствия — киевляне сообщали, что слышали повторные взрывы.

В городской черте поражены и важные узлы «Новой почты» — эту сеть враг использует для военной логистики.

Инновационный терминал «Новой почты» на Оболони и логистический центр в Жулянах представляли собой крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы.

Транспортно-логистический центр «Транс-логистик» в пригороде Киева Броварах занимался производством беспилотников различных модификаций, здесь хранились и отсюда распределялись военные грузы. Той же цели до «прилета» служил «Терминал Бровары» — здесь складировались дроны, в том числе иностранного производства.

Транспортно-логистический центр «Рабен Украина» в тех же Броварах служил крупным узлом по распределению и хранению комплектующих для беспилотников различного назначения. Тут же накрыли и центр «Новой почты», который на деле был крупным сортировочным комплексом, где хранились беспилотники самолетного типа и запчасти.

В Броварах был поражен самый крупный склад украинского маркетплейса «Розетка». Этот объект использовался для хранения и обработки значительных объемов товаров, включая позиции двойного назначения.

Приоритет — сухогрузы, порты и склады

Вторым приоритетным направлением, помимо Киевской агломерации, в очередной раз стала Одесса. Южнее города были поражены три сухогруза, которые везли оружие, боеприпасы и военное имущество для ВСУ.

Армия Россия продолжает контролировать акваторию Чёрного моря близ украинских портов. Суда, которые пытаются доставить грузы к портам Одессы и Николаева, всё чаще поражаются еще на подходе. Моря как безопасного маршрута для противника больше не существует.

Российские подразделения последовательно работают по разным звеньям украинской военной инфраструктуры.

Сначала были поражены предприятия, производившие системы управления и электронную базу для ракет и беспилотников. Теперь основной акцент сместился на логистические и распределительные узлы — порты и склады, через которые проходят комплектующие и готовые изделия.

Логика таких действий проста. Производство беспилотников и ракет на Украине в значительной степени рассредоточено по площадкам. Комплектующие — платы, оптика, аккумуляторы, двигатели, навигационные системы — в основном поступают извне.

Они прибывают морем в порты, затем фурами доставляются на крупные сортировочные узлы и уже оттуда расходятся по цехам. Поражать каждый отдельный гараж или бывшую мебельную фабрику слишком трудоемко. Легче поразить место, через которое проходит основной поток.

Именно поэтому удары по терминалам «Новой почты», «Эпицентру», «МЛП-Чайка», «Транс-логистик», «Рабен Украина» и «Терминал Бровары» имеют системное значение. Эти объекты выполняли роль ключевых распределительных хабов. Через них шли товары двойного назначения, которые в итоге использовались для сборки ударных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Полноценные военные объекты

Терминалы «Новой почты» и другие крупные склады регулярно фигурировали в контексте военных поставок. Компания сама ранее публично отчитывалась о перевозках в интересах фронта. В тот момент, когда через склад начинают проходить комплектующие для ударных беспилотников и другие подобные грузы, объект становится военным.

Уничтожение этих узлов нарушает всю цепочку. Завод без регулярных поставок комплектующих превращается в ангар с людьми и станками. Без налаженного распределения невозможно поддерживать массовое производство. Именно поэтому последовательные удары по логистическим центрам наносят более тяжёлый урон, чем точечные поражения отдельных сборочных площадок.

После серии ударов возможности ВСУ по организации атак беспилотниками заметно снижаются. Уничтожены не только готовые аппараты, но и запасы комплектующих, включая запчасти иностранного производства.

Ликвидированы площадки, где хранились и собирались дроны самолётного типа. Поражены объекты, через которые распределялись детали для средств радиоэлектронной борьбы.

В результате многие тысячи украинских дронов не смогут быть применены. Противник теряет ресурс, который накапливался именно на крупных складских и сортировочных комплексах. Это напрямую влияет на способность наносить удары по российской территории.

Игра на выбивание

Логистические цепочки врага сокращаются, производство беспилотников замедляется, возможности для организации атак снижаются. Российские подразделения продолжают методичную работу по всем звеньям военной инфраструктуры — от производственных площадок до распределительных центров и морских маршрутов.

Пока украинская сторона и ее европейские «партнеры» продолжают строить планы, ВС России последовательно выполняют поставленные задачи. Тыловое обеспечение, экономика и способность доставлять грузы на Украине заметно сокращаются. Смена министров и показные заявления Киева о своих военных возможностях не меняют главного: ход событий определяется конкретными результатами на земле.

В Киеве серьезно поврежден крупнейший склад компании «Розетка»

Перевес в ударах сохраняется на стороне российских сил, наши средства поражения наносят по-настоящему тяжёлый урон инфраструктуре противника.

Крупные логистические и производственные комплексы уничтожаются системно, и быстро восстановить их невозможно. Запас прочности украинской логистики ограничен, поэтому каждый успешный удар по складам и распределительным центрам становится ощутимым. В результате враг всё острее ощущает последствия, его возможности по поддержанию фронта и организации атак постепенно снижаются.