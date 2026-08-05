Латвия продолжает изощренно глумиться над проживающими в ней пожилыми людьми с российским гражданством. Над ними уже несколько лет висит дамоклов меч насильственного выдворения.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторых уже депортировали, а многие уехали сами, не дожидаясь изгнания из родных домов. Пожилых людей, проваливших экзамен по латышскому языку, лишают пенсий и бесплатного медицинского обслуживания, на которые они, всю жизнь проработав в Латвии, имеют безусловное право.

И всё это совершается при полном молчании западных «правозащитных» структур, в упор не видящих издевательств над русскими стариками.

Холодная жестокость властей

В 2022 году Латвия аннулировала виды на жительство российским гражданам и заставила получать их заново. Для этого, в частности, потребовалось сдать экзамен по латышскому языку и заполнить различные «анкеты лояльности».

В первую очередь мера ударила по русским, жившим в Латвии десятилетиями. В начале 90-х республика отказала им в гражданстве, переведя в унизительный статус «неграждан», и они позже получили российское. Изначально угроза выдворения нависла над 30 тысячами человек.

А весной 2026 года сотрудница латвийского Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Илзе Бриеде с торжеством сообщила, что с лета 2022 года число граждан России, находящихся в Латвии с действительными разрешениями на проживание, сократилось примерно на 11 800.

Формально большинство уехали сами, не дожидаясь физической депортации. Но делали это не по своей воле, в спешке выставляя на продажу недвижимость за копейки и оставляя имущество.

В некоторых случаях дело дошло и до насильственного выдворения, среди жертв оказались и пенсионеры. В какой-то момент государство всё же испугалось того имиджа, которое оно стяжало себе, высылая стариков, и начало допускать частичные послабления — например, проваленный языковой экзамен разрешили пересдать или даже получить освобождение от него по медицинским или возрастным показателям.

Но из-за многочисленных нюансов разобраться в поправках, а тем более в сроках их исполнения человеку без юридического образования крайне трудно. Параллельно же официальному процессу выдачи разных ВНЖ идет выезд граждан России как на запад, так и на восток. А многие люди преклонного возраста просто умирают.

Недавно правозащитница из Даугавпилса Ольга Петкевич, оказывающая помощь гражданам России, обнародовала сведения об очередной вопиющей ситуации. Она касается пенсионерки Ирины Петренко, которая родилась в Харькове, жила в Молдавии и родила дочь-инвалида.

Позже Ирина приехала в Даугавпилс и 17 лет отработала на местном заводе химического волокна, который новые хозяева, взявшие это огромное предприятие после гибели СССР, обанкротили в 2000-м.

Все последние 49 лет жизни Ирины подчинены нуждам дочери. Женщина получила российский паспорт, чтобы получать стабильную пенсию. Также у Петренко была латвийская пенсия по возрасту, а у дочери — по инвалидности. Но их больше не платят.

Ирина подала документы на получение нового ВНЖ. Но Управление по гражданству и миграции рассматривает это заявление издевательски долго. Две беспомощные женщины тем временем оказались в отчаянном положении и не знают, как из него выйти.

«Копятся долги за квартиру. Не на что купить базовые продукты питания. Ирина в отчаянии. И таких людей сейчас, увы, немало. Каждый раз, когда я вижу такое правоприменение и интерпретацию базовых юридических понятий, мне хочется сжечь свой диплом юриста», — отмечает Петкевич.

Борьба за право остаться

Подобных историй немало. Правозащитница также сообщила о пожилой чете из Даугавпилса: Михаилу 71 год, а Зинаиде — 68. Она очень больна и почти не ходит.

Много лет назад они приехали в Даугавпилс из Белоруссии. У обоих по 50 лет стажа в Латвии. Он трудился на локомотиворемонтном заводе, она — на упомянутом заводе химволокна, потом — на других производствах. Они получили российские паспорта, чтобы без дорогих виз ездить на могилы близких.

Когда же у них отобрали виды на жительство и принудили сдавать экзамен по латышскому, Михаил и Зинаида с ним не справились. Супруги попросили у министра внутренних дел Латвии выдать им ВНЖ «по гуманным соображениям», но получили отказ. В МВД сочли, что это абсолютно гуманно — выкинуть больных стариков из дома и заставить начать жизнь с нуля в другой стране.

«У них осталось накоплений на пару месяцев, а пенсии им уже не платят», — сообщила Петкевич. С точки зрения латвийского закона Михаил и Зинаида, лишившись ВНЖ и провалив экзамен, превратились в нелегалов. С тех пор каждое обращение к врачу стало для них платным.

Вскоре правозащитница проинформировала: «Зинаиду забрали в больницу с верхним давлением 240. У мужа не сильно лучше ситуация. И так они живут уже давно. Возрастные болезни усугубляют переживания после отказа в предоставлении ВНЖ».

В конце концов активисты всё же помогли супружеской паре правильно собрать все необходимые справки, оформить документы, получить освобождение от языкового экзамена по состоянию здоровья и ВНЖ.

«Такие ВНЖ безусловно полагаются всем, кто <…> десятки лет живет в Латвии, всю жизнь здесь работал. Работал физически, а потому не выучил государственный язык так, чтобы на седьмом и восьмом десятке сдать двухчасовой экзамен на компьютере. Однако реальность такова, что за элементарное право пожилым людям жить у себя дома приходится бороться», — констатирует правозащитница.

В аналогичном положении оказалась и пенсионерка Любовь. Она приехала в Латвию в 80-х: приехала к подруге в отпуск, встретила будущего мужа Виктора и осталась на всю жизнь. Живет в селе, прежде работала в колхозе, преимущественно со скотом. Так что латышский не выучила: не было необходимости и возможности практики.

В независимой Латвии ей не дали гражданства этой страны, и она приняла российское. А когда она разменяла восьмой десяток, власти Латвии решили ее за это наказать, заставив сдавать экзамен по госязыку на компьютере. Она не справилась.

В сентябре ей исполнится 75 лет, и по достижении этого возраста она в соответствии с законом сможет получить ВНЖ без экзамена. Но пока вынуждена без конца переписываться с УДГМ, судами и выживать без средств к существованию. Даже пенсию в 278 евро ей уже не платят.

Ещё одна подобная история — об одиноком 66-летнем Николае. После того как он провалил экзамен по языку, ему аннулировали вид на жительство, перестали выплачивать пенсию, оставив на грани голодной смерти.

Спастись мужчине удалось только благодаря поддержке неравнодушных людей и успешной сдаче экзамена — с третьей попытки.

Обрекли на голод

Недавно бывший министр благосостояния, ныне политик оппозиционной партии «Латвия на первом месте» Рамона Петравича сообщила, что пытается помочь 88-летней женщине по имени Надежда. Эта уроженка Молдавии с российским паспортом живет в латвийском городе Салдус в течение полувека.

Во время пандемии, когда республика сидела на карантине, пенсионерка не смогла вовремя продлить свой российский загранпаспорт. Из-за этого возникла бюрократическая коллизия: УДГМ отказало ей в постоянном виде на жительство, так как формально она не проживала в Латвии последние пять лет. Хотя на самом деле всё это время женщина никуда не выезжала.

Из-за проблем с документами старушке перестали выплачивать пенсию. Добрые люди пытались помочь женщине оформить временный вид на жительство на «основаниях гуманности», но министерство внутренних дел отказалось пойти навстречу. Дальнейшая судьба Надежды непонятна.

Что касается тех, кого выдавили из Латвии, в последнее время нашумела история Владимира Крикунова, известного хоккейного тренера. Крикунов имеет с Латвией длительные и устойчивые связи. Он выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 год. В Латвии проживает его сын Денис, известный в стране бизнесмен, производитель крепких напитков.

«У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник спросил, куда я еду. Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву — за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года», — сообщил ТАСС 75-летний специалист.

Позже Крикунов обратился за визой, но получил отказ и рекомендацию ожидать решения миграционной службы. Точные причины досрочного аннулирования ВНЖ официально не разъясняются, однако упоминаются «соображения безопасности».

Пресса сообщает детали биографий пенсионерок Валентины Варчич и Тамары Зарецкой, осевших в Пскове. Они десятки лет прожили в Риге, но в 2022 году оказалось, что женщины обязаны доказывать свое право жить в Латвии.

Осенью 2025 года, отчаявшись в возможности восстановить свои ВНЖ, они выехали в Россию с минимумом вещей. Обосноваться помогли благотворители, которые оказали содействие с жильём.

Лучшим подарком на новоселье стали долгожданные российские паспорта — не заграничные, которыми Валентина и Тамара пользовались все последние годы, а внутренние. Так что в целом эта история закончилась благополучно. Но жестокость латвийских властей, безжалостно выставивших пожилых женщин, всю жизнь работавших на эту страну, не может не возмущать.