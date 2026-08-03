Антон Корчагин после службы в штурмовом батальоне руководит бригадой на участке водоотведения. Виктор Толстошеин, потерявший стопу после минно-взрывного ранения, ремонтирует автомобили. Артём Готманов, командовавший мотострелковой ротой и работавший начальником штаба батальона, пришел в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.

Официальный канал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в телеграм

У каждого свой путь после службы. Ветераны получают образование, осваивают новые специальности, возвращаются на предприятия, занимаются спортом и общественной работой. Для этого в России действует система обучения, трудоустройства, реабилитации и сопровождения. Такой подход соответствует позиции президента Владимира Путина: люди, прошедшие боевые испытания, должны иметь возможность учиться, работать, расти профессионально и жить полноценно, независимо от состояния здоровья и последствий ранений. Для государства это одна из ключевых социальных задач.

О том, что ресоциализация — процесс возвращения людей с боевым опытом к мирной жизни — идет полным ходом, свидетельствует статистика из регионов. Так, например, в Ярославской области трудоустроены 75,9% ветеранов СВО, в Татарстане — 74%, в Тульской области — более 73%, в Санкт-Петербурге — 70%.

В Ярославской области ветеранам доступны 83 программы обучения. Среди направлений — сварка, управление краном и экскаватором, работа трактористом, поваром и водителем, подготовка специалистов по беспилотным системам. На платформе «Работа России» размещено более 1300 вакансий.

Сначала нужно понять, какие навыки человек приобрел до службы и во время нее, какая работа ему подходит, требуется ли переобучение. Ветеранам помогают составить резюме, подобрать вакансию и познакомиться с предприятием. Для людей с инвалидностью оборудуют рабочие места, работодатели могут воспользоваться программой субсидируемого найма. Так человек приходит к конкретному рабочему месту.

В Татарстане действует обязательное квотирование: предприятия численностью свыше 200 работников должны выделять участникам СВО 1% рабочих мест. В Тульской области за ветеранами закрепляют куратора, который помогает подготовиться к собеседованию и пройти обучение. После трудоустройства к работе подключается наставник на предприятии.

Помощь не заканчивается после подписания договора. Найти место и закрепиться в новом коллективе — разные задачи, особенно после долгой службы, ранения или смены профессии.

По данным ВЦИОМ, 58% россиян положительно восприняли бы ветерана в своем коллективе. При этом 59% считают боевой опыт полезным в гражданской сфере. Большинство готово видеть в вернувшемся бойце коллегу, чей опыт может пригодиться в общей работе.

«Это достойная работа. Тем, кто вернулся из зоны боевых действий, это даже помогает: быть полезным людям, отвлекает от дурных мыслей», — говорит Антон Корчагин.

С января по август 2023 года он служил в штурмовом батальоне «Барс-20», участвовал в боях в ЛНР, прикрывал отход роты под ударами артиллерии и минометов. Корчагин награжден медалью «За храбрость» II степени, медалью «За отвагу» ДНР, медалью участника СВО и нагрудным крестом «Барс».

До службы он работал дорожным рабочим, стропальщиком и монтажником. По возвращении окончил университет и стал мастером участка водоотведения в Глазове. Сейчас Корчагин руководит бригадой, выходит на ликвидацию аварий и порывов водопровода. Коллеги знают его как человека, который не боится тяжелой работы.

Корчагин также занимается общественной работой и пауэрлифтингом, становился победителем и призером чемпионатов и кубков Удмуртии.

Артём Готманов прошел другой путь. В 2022 году его призвали по частичной мобилизации. С октября 2022 по ноябрь 2023 года он командовал мотострелковой ротой 1431-го мотострелкового полка. С июня по декабрь 2024 года служил начальником штаба — заместителем командира батальона 11-го танкового полка.

После службы Готманов прошел программу «Время героев», стажировался в корпорации ВЭБ.РФ и продолжил там работу в сфере пространственного планирования и девелопмента.

Армейская должность сама по себе не становится мирной профессией. Но умение принимать решения под высокой нагрузкой, руководить людьми и отвечать за результат нужно и в крупных гражданских проектах. Коллеги отмечают его исполнительность, вовлеченность и руководящий опыт.

В 2024 году в районе Артёмовска Виктор Толстошеин получил осколочное ранение от противопехотной мины. Ему ампутировали стопу. К этому времени он служил командиром стрелкового отделения 57-го мотострелкового полка и имел звание сержанта. За службу Толстошеин награжден медалью Суворова.

До армии он окончил профессиональное училище, выучился на электросварщика и работал машинистом экскаватора. После возвращения устроился слесарем по ремонту автомобилей пятого разряда.

Тяжелое ранение меняет быт и физические возможности, иногда требует переобучения или переоборудования рабочего места. Но оно не перечеркивает профессию. Одному ветерану нужен протез и время на адаптацию, другому — новая специальность, третьему — возможность продолжить прежнее дело. Поэтому обучение, реабилитация, спорт и приспособленные рабочие места должны быть доступны независимо от последствий службы.

Сергей Тарасюк вернулся к инженерной работе в одном из дивизионов «Росатома». С ноября 2022 года по ноябрь 2024-го он выполнял задачи по обороне Севастополя, Крыма и Запорожской области от атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Он награжден Георгиевским крестом IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком «За обеспечение безопасности в атомной отрасли» II степени. Тарасюк участвует в ассоциации ветеранов СВО, выступает на городских мероприятиях и продолжает сдавать кровь. Донором он стал еще в 2005 году; к январю 2025-го сдал кровь и ее компоненты более 50 раз.

У Вячеслава Кононова другая работа — ремонт и обслуживание тепловых сетей в Курской области. Его призвали 27 сентября 2022 года, демобилизовали 5 октября 2023-го. За службу Кононов награжден орденом Мужества.

Сейчас он участвует в устранении аварий. Коллеги ценят его профессиональные навыки, ответственность и внимательность. Здесь всё предельно конкретно: есть неисправность, тепловая сеть и бригада, которая должна вернуть тепло людям.

В одном случае это инженерная работа и донорство, в другом — аварийная бригада. Обычные дела, от которых зависит жизнь города.

Программа «Равный — равному» готовит ветеранов к помощи боевым товарищам и их семьям. Обучение длится девять недель. Вместе с преподавателями факультета психологии МГУ участники учатся замечать последствия боевого стресса, разговаривать с человеком в кризисе, создавать группы взаимной поддержки и определять, когда требуется помощь психолога или психиатра.

Наставник не подменяет врача. Он может первым заметить, что товарищ перестал справляться, выслушать его и помочь обратиться к специалисту.

Один из участников программы, Роман Бояркин, после минно-взрывного ранения потерял обе ноги. Он занялся паралимпийским волейболом, вошел в сборную Московской области и стал ездить в госпитали. Там Бояркин рассказывает о протезировании, адаптивном спорте и жизни после тяжелого ранения.

Ему доверяют потому, что он сам прошел госпиталь, протезирование и возвращение домой. Теперь Бояркин помогает тем, кому этот путь еще предстоит.

Кто-то после службы осваивает новую профессию, кто-то возвращается к прежней, кто-то становится наставником. Для этого нужны государственная поддержка, готовность работодателя принять человека и труд самого ветерана. Человек снова отвечает за конкретное дело. Значит, он по-прежнему нужен стране.