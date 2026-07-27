В Британии принято решение по резонансному делу выходца из Латвии Айгарса Балсевича, экс-мэра городка Уисбич. Его приговорили к реальному тюремному сроку с последующей депортацией.

ИА Регнум

Путь Балсевича от мигранта до мэра казался невероятной историей успеха, но всего через год после триумфа он совершил преступление, перечеркнувшее карьеру и репутацию: латыш изнасиловал женщину. Таков оказался конец сказки о «британской мечте», в которую благодаря Балсевичу поверили многие мигранты.

Долгий путь наверх

Балсевич прибыл в Великобританию в 2004 году — в первой волне прибалтийских переселенцев, массово устремившихся туда сразу после того, как Литва, Латвия и Эстония стали членами Евросоюза. Как и другие выходцы из Восточной Европы, он начал с малого: вкалывал на разного рода подсобных работах.

Балсевич осел в Уисбиче — небольшом (33 000 населения) городке в графстве Кембриджшир. Восточноевропейская миграция очень быстро изменила облик города. Там имелось несколько крупных пищевых фабрик, а в окрестностях — около 4000 ферм и предприятий по упаковке продуктов питания, где требовалось много рабочих рук.

Туда в огромном количестве устремились гастарбайтеры из Польши, Литвы и Латвии. В итоге до 10 тысяч жителей Уисбича сейчас являются выходцами из этих стран.

Большинство мигрантов так пожизненно и остаются на низшем уровне, не поднимаясь выше малоквалифицированной рабочей силы, но некоторые всё же вырываются. В числе таких счастливцев оказался и Балсевич — в отличие от большинства других гастарбайтеров, он не транжирил заработанные тяжким трудом деньги, а бережно копил, прикидывая, куда бы их лучше вложить.

Довольно быстро он занялся бизнесом и преуспел: открыл в Уисбиче три паба и развлекательный центр. Все его заведения получили известность в городке и стали приносить прибыль. Большинство клиентов составили всё те же восточноевропейские гастарбайтеры. А позже Балсевич заинтересовался и политической карьерой. Напомним, до 2024 года все граждане стран ЕС, проживавшие в Великобритании, имели право голосовать и выдвигать свои кандидатуры на муниципальных выборах.

Балсевич в 2015 году был избран депутатом муниципального совета Уисбича по списку Консервативной партии. Вряд ли, конечно, его избрали бы, если бы избиратели знали про скелет в шкафу, который политик тщательно скрывал.

Во время одной из поездок на родину он совершил акт разбоя, за что получил пять лет тюрьмы условно. Балсевич перешел под надзор латвийской Службы пробации и был вынужден регулярно приезжать в Латвию отмечаться, чтобы подтвердить соблюдение условий приговора. В Англии он, естественно, об истинных целях этих поездок помалкивал — утверждал, что навещает родню.

Его политическая карьера между тем развивалась успешно. В 2019-м Балсевич стал заместителем мэра Уисбича. А в мае 2020 года депутаты горсовета избрали его полноправным градоначальником. Полностью его должность звучала так — «церемониальный мэр городского совета». Избрание называли «историческим» — ведь это был первый в королевстве глава муниципалитета восточноевропейского происхождения.

Функции обладателя поста преимущественно формальные: он председательствует на заседаниях, представляет город на разных общественных мероприятиях и занимается от его лица благотворительностью. На момент вступления Балсевича в должность мэра ему был 41 год — прекрасный возраст для политика.

Британская пресса превозносила свое государство как «страну возможностей» — человек, когда-то приехавший безвестным мигрантом, занял высокую должность. Латыша расхваливали как «образец успешной интеграции», а его избрание — как «шаг вперед для мультикультурной Британии».

Однако вскоре произошел инцидент, оказавшийся предвестником его скорого падения с пьедестала. В марте 2021 года принадлежавший Балсевичу паб The Angel обвинили в многочисленных нарушениях COVID-ограничений. Это привело к лишению мэра лицензии на управление заведением. А через пару месяцев поступило известие похлеще.

Прикрывался детьми

В Уисбиче срок полномочий церемониального мэра — один год. И меньше чем через неделю после того, как Балсевич сложил с себя полномочия, разнеслась новость о том, что он пришел в дом знакомой женщины и изнасиловал ее.

Кто это такая — суд и полиция держат в секрете, чтобы дополнительно не травмировать жертву. Согласно материалам дела, жертва плакала и неоднократно говорила экс-мэру «нет», но тот игнорировал ее мольбы.

Когда пострадавшая попыталась вырваться из комнаты, где произошел акт насилия, бывший градоначальник удержал ее и тут же снова надругался. Позже несчастной удалось связаться с двумя подругами и позвать на помощь. Те немедленно выехали к ней домой. Когда они появились на пороге, насильник тут же сбежал.

Женщина немедленно подала жалобу в полицию, Балсевич был арестован уже на следующий день. Разразился неимоверный скандал. Латыш яростно отрицал оба пункта обвинения. Но 31 июля 2023 года после судебного разбирательства в Королевском суде Питерборо присяжные признали его виновным по обоим эпизодам.

Вскоре суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. Судья также постановил пожизненно внести Балсевича в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. Вскоре после приговора насильника исключили из Консервативной партии и сообщили, что его депортируют. Он подал апелляцию, ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека — «Право на уважение частной и семейной жизни».

В Иммиграционном суде Лондона адвокаты Балсевича ссылались на наличие у него детей, которые родились и выросли в Англии. Сам он утверждал, что депортация нанесет им непоправимый вред. Но в ходе разбирательства выяснилось, что дети не живут с ним уже шесть лет — после того, как он развелся с их матерью. Кстати, произошло это потому, что Балсевич повадился поколачивать супругу. Последние три года он и вовсе с детьми не виделся.

В июле 2026 года судья Сьюзан Кебеде постановила: «Прежний статус Балсевича в нашем обществе, его вклад в развитие британской демократии и продолжительность проживания в Великобритании перевешиваются характером и серьезностью его преступления».

Экс-мэр пытался рассказывать, что давно потерял всякие связи с родиной и там окажется все равно что в чужой стране. Но и этот аргумент рассыпался, когда на стол судье легли присланные из Латвии данные о том, что Балсевич долгое время регулярно ездил отмечаться в службе пробации.

Решение о депортации поддержало британское МВД. Согласно решению суда, экс-мэр должен оставаться в тюрьме как минимум до конца следующего года. Его возможное условно-досрочное освобождение ожидается в декабре 2027-го. Затем он будет депортирован в Латвию.

История стала важным прецедентом в британской юридической практике. Впервые суд рассмотрел и положительно решил вопрос о депортации человека, который не только долгие годы жил в стране, но и занимал высший муниципальный пост.

Теперь латвийцы горько шутят, что человек, осужденный за кражу и после этого сумевший стать мэром, без проблем встроится и в политическую элиту родного государства.

«Подвиги» прибалтов

Дело Балсевича — совсем не исключение. Многие выходцы из Прибалтики стали фигурантами громких преступлений в Великобритании.

Самый громкий пример последнего времени: в феврале 2026 года стало известно, что сразу 33 гражданина Литвы предстанут перед судом по обвинению в участии в масштабной преступной организации.

Банда на протяжении почти десяти лет действовала в Литве, Ирландии и Великобритании. Группировку обвиняют в торговле людьми (включая детей), наркоторговле и отмывании денег. Дело насчитывает 297 томов и показания более 400 свидетелей.

По версии следствия, члены группировки вывезли из Литвы в Ирландию и британскую Северную Ирландию как минимум сто человек. Их заманили радужными обещаниями и принудили заниматься продажей наркотиков, в основном — героина. Желая привести к покорности, всячески истязали.

«Их избивали автомобильными тросами, ошпаривали кипятком и насильно подсаживали на наркотики. Бывали случаи, когда люди получали передозировку и их просто оставляли на улице умирать», — сообщает Лина Гараницкайте, главный следователь полиции Клайпедского уезда.

В конце 2025 года британская полиция арестовала пятерых литовцев, придумавших себе специфический промысел. Они обносили контейнеры, предназначенные для благотворительных пожертвований, похищая оттуда одежду тоннами. Литовцы перепродавали ее за границу, а вырученные деньги пускали на финансирование других преступлений. В ходе обысков у них было изъято более 20 000 фунтов.

В том же году в Питерборо была осуждена литовская банда, специализировавшаяся на краже дорогих автомашин. В период с апреля по сентябрь 2024 года бандиты похитили 22 автомобиля класса «люкс» на общую сумму более 500 000 фунтов. Злоумышленники похищали автомобили с подъездных дорог в нескольких населенных пунктах. Машины направлялись в Восточную Европу для разбора на запчасти.

Если литовцы в основном специализируются в Великобритании на организованной преступности, то латыши — на избиениях и убийствах.

В начале текущего года 22-летний гражданин Латвии Максим Пилко получил в Англии восемь лет за попытку жестокого убийства. Жертву пришлось вводить в искусственную кому. Ранее Пилко уже имел судимость за угрозу ножом в магазине.

В прошлом году суд города Нортгемптон дал пять лет и три месяца тюрьмы гражданину Латвии, скрывавшемуся от правосудия более десяти лет. Они с подельником жестоко избили домовладельца из-за спора о тридцати фунтах арендной платы.

В августе 2025 года в городе Грейвзенд была задержана 31-летняя гражданка Латвии Эрика Корсак. Вместе с 25-летним Шахимом Буликой из Албании она обвиняется в убийстве 33-летнего гражданина Латвии Владимира Перминова, которому они нанесли смертельные ножевые ранения.

Из-за появления в деле третьего подозреваемого, тоже албанца, начало рассмотрения дела перенесли на сентябрь этого года.