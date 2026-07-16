Давно подзабытая энергия протеста выплеснулась на улицы Киева, Львова и других украинских городов в связи с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова, которому не дали оцифровать своё ведомство.

ИА Регнум

Собравшиеся (среди которых немало молодых мужчин, точно пригодных для мобилизации) скандируют его фамилию, кричат «Мы не лохи», а кое-кто даже позволил себе оскорбительные картонные плакатики «ZELUPA» с портретом гаранта конституции и намеками на употреблением им всяких нехороших веществ.

Явно «заряженных» митингующих, за которыми стоит мощное лобби грантовых СМИ, дико нервирует, что такого прогрессивного молодого человека изгнали «совки» и конкретно «Сырский — чёрт».

«Украинская правда» со ссылкой на свои источники утверждает, что между этими представителями разных поколений был постоянный конфликт мировоззрений. «Миша» хотел всё цифровизировать и построить систему вокруг технологий, а военные просили просто купить что им нужно, натыкаясь на непонимание — как это просто взять и дать денег. Поэтому стороны по очереди ходили к Зеленскому и жаловались друг на друга.

«Жду, когда соросята начнут писать, что Зеленский уволил министра обороны Фёдорова по просьбе Путина. Тональность их «треносов» уже близка к этой версии»,— иронизирует оппозиционный украинский политолог Кость Бондаренко.

Но в целом и без конкретного кейса Фёдорова отставка Юлии Свириденко, автоматически повлекшая за собой отставку всего кабинета министров, стала неожиданностью не только для большинства депутатов и политических наблюдателей, но, судя по поступающей из Киева информации, и для самой премьер-министра.

Еще в четверг журналисты получали приглашения на торжественное мероприятие 17 июля по случаю первой годовщины работы Свириденко на своем посту.

Ее аппарат продолжал готовить обычный рабочий график, а разговор с Зеленским, состоявшийся в воскресенье, оказался для главы правительства громом с ясного неба. По сообщениям украинских источников ИА Регнум, президент объяснял необходимость замены позицией американских партнеров и одновременно предложил Свириденко должность посла Украины в США.

Вместо неё руководить кабмином заходит абсолютный ноунейм для обывателя — руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, уже утвержденный Верховной радой, что стало практически сенсацией. У которой, как и у всех нынешних перестановок, есть несколько причин.

Во-первых, Зеленский не первый раз устраивает обновление правительства как способ погасить накопившиеся скандалы. А здесь еще явно прослеживаются действия по укреплению позиций за счет знаковых и даже электоральных персонажей.

Иначе как еще трактовать активно циркулирующие в киевской политической тусовке слухи, что Зеленский встречался даже с бывшим лидером Радикальной партии, а теперь «блатным» военнослужащим Олегом Ляшко, которому якобы предлагал должность главы Киевской городской военной администрации и один из министерских портфелей? Ляшко, как говорят, от обоих предложений отказался.

В ту же логику вписывается интерес Банковой к мэру Харькова Игорю Терехову, которого рассматривали сначала как возможного премьер-министра, затем как вице-премьера или руководителя инфраструктурного направления. Он же — ключевая фигура формирующейся потихоньку Банковой условной «партии прифронтовых регионов».

Еще один будущий фронтмен этого потенциального проекта, нынешний губернатор Николаевской области Виталий Ким, тоже переходит в новый кабмин. Под него планируется создание самостоятельного министерства по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Во-вторых, проводится нейтрализация токсичного наследия экс-руководителя офиса Зеленского, «феншуйного мага» Андрея Ермака.

Отставки Свириденко и переформатирования правительства, которое в своем время собирал именно Ермак, требовали главные бенефициары его политического падения. Сразу несколько групп влияния на Печерских холмах после его отставки, а потом и вручения подозрения, давили на Зеленского, требуя убрать из исполнительной власти ермаковских людей.

Одной из них была группа Давида Арахамии, а также связанные с ним Даниил Гетманцев и одесский криминальный бизнесмен Борис Кауфман. Ситуативно с ними взаимодействует глава офиса президента Кирилл Буданов*, хотя речь идет не об устойчивом союзе, как было еще полгода назад, а о временном совпадении интересов.

Они продвигали на пост премьера человека, который там уже был — Дениса Шмыгаля. Но Зеленский решил исполнить свой финт.

Назначение Корецкого было согласовано предварительно с американцами (рассказывают, что его присутствие во время саммита НАТО в Анкаре было частью представления команде Трампа). И он — совершенно управляемый товарищ, поднявшийся с охранника в офисе покойного ныне олигарха Игоря Еремеева до его помощника, а затем и управляющего активами.

Принципиально новый этап в его жизни начался в конце 2022 года, когда он получил должность директора компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», отобранных государством (а фактически лично Зеленским) у группы «Приват» Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Вторая компания была высосана досуха и интегрирована с первой, которая была и остается огромной коррупционной кормушкой для тех, кто её контролирует.

По всей видимости, скромный топ-менеджер, который будет теперь просить деньги для Украины у зарубежных партнеров, сияя задекларированными швейцарскими часами Hublot, Ulysse Nardin, Rolex Daytona и двумя Patek Philippe Nautilus — по 170 тысяч долларов каждые, сдал свой экзамен на лояльность.

Поэтому группа «Квартал 95» сохранит контроль над правительством, что вряд ли оставит довольными других крупных игроков украинской закулисы. Поскольку основные события разворачиваются вокруг силового блока и крупнейших государственных бюджетов. Конечно же, это перераспределение контроля над оборонными расходами, программами восстановления, инфраструктурными проектами, цифровым направлением и системой принятия решений внутри исполнительной власти.

В-третьих, и тут мы опять возвращаемся к Фёдорову, в силовом блоке решается сразу несколько важных задач. Главная из них — крупнейшие военные закупки и огромный рынок беспилотных систем, который не поделили «тупые военные» и передовой «техномальчик».

Всё время после его назначения свита Федорова активно продвигала через связанные с ними медиа тезис об ограничении сверхприбылей ряда поставщиков дронов и перекрытии старых схем, связанных в том числе с интересами людей из орбиты Арахамии. Там приключился мощнейший передел в очень непрозрачной сфере — естественно, в пользу людей Фёдорова и, главное, в пользу его старших партнеров.

Теперь всё переиграют заново, и новый министр обороны — генерал полиции Игорь Клименко — «такой, як треба». Абсолютно неамбициозный, информационно неактивный, управляемый, с видимым удовольствием демонстрирующий журналистам отбитые кантики на солдатских кроватях — вот как служить надо! «В армии всё должно быть единообразно».

В то же время слишком самостоятельный Фёдоров, за которым стоит большая группа политической поддержки, как конкурирующая единица оказывается (как кажется Зеленскому) выбитым из игры.

Хотя он с большой вероятностью будет и дальше раскачивать позиции Сырского, занимаясь политической карьерой при поддержке Европы и олигархов-«соросят»: мы и начали с того, что бесчисленная клиентела Виктора Пинчука и Томаша Фиалы начала разогрев ситуации в формате «зрада» и активно качает тему «картоночного майдана».

Впрочем, это фирменный стиль Зеленского — не думать о последствиях: первое, что сделал отставник — вышел на публичную презентацию проблем минобороны, сообщил, что отказался от предложения идти в советники президента, и призвал уволить Сырского.

Тем временем переход Клименко (который вообще-то никуда переходить не хотел) автоматически запускает изменения в министерстве внутренних дел. Новым главой здесь должен стать нынешний руководитель Национальной полиции Иван Выговский. Эта перестановка выглядит наиболее логичной из всех обсуждаемых.

Куда более сложная ситуация складывается вокруг Службы безопасности Украины. После ухода Василия Малюка* обязанности председателя СБУ исполняет «альфовец» Евгений Хмара. При этом реально контролирует работу службы американский ставленник, первый заместитель главы Александр Поклад.

Именно вокруг него возникло наибольшее количество аппаратных конфликтов.

Источники ИА Регнум утверждают, что голосов за его назначение в Верховной раде недостаточно, хотя нередко дополнительная поддержка случается уже непосредственно во время голосования, многие депутаты предпочитают не портить отношения с будущими руководителями силовых ведомств.

А Поклада депутаты парламента очень боятся.

Однако при этом он находится в конфликте и с Будановым* (сейчас новый виток их противостояния на фоне взрыва в Монако), и с главкомом Сырским, и с главой ГУР Олегом Иващенко. Так что, вероятно, будет предпринята попытка протащить его внутри некоего пакетного голосования в Раде, и, если это произойдет, последует масштабнейшая чистка в самой СБУ.

Ожидается и пересборка экономического блока кабинета министров: представитель Украины при Европейском союзе Всеволод Ченцов рассматривается как основной кандидат на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции вместо Тараса Качки, хотя окончательного решения также пока нет.

Часть министерских постов, по-видимому, сохранят их нынешние хозяева.

Так что на выходе Зеленский в личных целях и по просьбе американцев не демонтирует существующую систему управления, а проводит ее выборочную реконструкцию. Меняются именно те позиции, вокруг которых за последний год накопилось максимальное количество аппаратных конфликтов, политических противоречий и борьбы за финансовые ресурсы.

Поэтому сегодняшнее голосование станет лишь первым этапом значительно более масштабного процесса. Уже после утверждения нового состава кабинета министров начнется следующий раунд борьбы за реальные полномочия внутри правительства, а главным вопросом останется вовсе не фамилия нового премьер-министра, а то, кому в действительности будет принадлежать контроль над крупнейшими бюджетами, оборонными программами и силовым блоком.

И, конечно, что будут делать те, кто уже громким голосом заявил претензии на открытое политическое противостояние.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов