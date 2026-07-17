Польско-украинские отношения продолжают накаляться, причём сразу на всех уровнях. Вот уже сердобольное британское издание The Guardian бьёт в колокол, оповещая публику о том, что «многие поляки испытывают неприязнь» к проживающим в Польше украинцам.

Иван Шилов ИА Регнум

«У украинцев складывается ощущение, что поляки смотрят на них свысока и не ценят жертвы, которые они приносят, защищая остальную Европу от России», — с грустью констатирует автор свежего материала.

Неподобающее отношение поляков к украинцам выражается среди прочего в том, что на пограничных пунктах «часто наблюдаются минимальная инфраструктура, агрессивные пограничники и длинные очереди под открытым небом». А ковровой дорожки с оркестром, стало быть, не наблюдается.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня сотрясает ярость от того, как на нас смотрят, как с нами обращаются», — приводятся для пущей убедительности слова графического дизайнера из Киева.

Кто же в этом безобразии виноват? А виноваты в этом, по мнению The Guardian, «политики-националисты, игнорирующие тот факт, что украинцы вносят существенный вклад в польскую экономику».

Самый главный польский политик-националист — это, конечно же, президент Кароль Навроцкий. Очередное своё «националистическое» заявление он сделал в минувшие выходные в ходе мероприятия, приуроченного к Дню памяти жертв Волынской трагедии, в селе Радруж.

«Мы обвиняем тех, кто обращается к красно-черным флагам в XXI веке. С этим нельзя согласиться. Прославление резни или отворачивание глаз от резни — это призыв к новой резне», — сказал он.

В своей речи Навроцкий заклеймил «обыкновенными бандитами, убийцами и варварами» тех, кого на Украине сегодня почитают героями, и в заключение выразил надежду на то, что польский парламент проголосует за законопроект о запрете бандеровской идеологии.

Украинские СМИ сразу бросились наперебой писать о том, что в этом селе, где Навроцкий держал свою речь, до Второй мировой из 2590 жителей села 2420 были украинцами, большинство которых после войны советская власть оттуда депортировала.

Вдобавок само мероприятие было организовано прямо на старом украинском кладбище, и некоторые кресты и надгробия на нём задрапировали камуфляжной сеткой. Что также вызвало немало возмущения у украинской общественности.

Однако во всех этих полных праведного гнева публикациях старательно умалчивается ещё один исторический факт о селе Радруж. А именно: во время Второй мировой войны украинские националисты убили здесь 29 поляков и двух украинцев, которые за поляков заступались.

Между тем глава правительства Польши Дональд Туск, который с Навроцким вообще-то, мягко говоря, не очень ладит, выступил в схожем ключе — «по случаю годовщины того, что Польша называет «резнёй» в Волыни». Это уже формулировка другого британского издания, не менее сердобольного — BBC.

«Память не может быть слугой ненависти. Ответом на национализм не может быть еще больший национализм», — заявил Туск, призвав Украину «принять эту истину», если она хочет когда-нибудь вступить в Европейский союз.

Туда же — и глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, призвавший украинскую сторону к полноценному увековечению памяти жертв и обеспечению возможности их достойного захоронения.

Правда, уже вскоре тот же Туск на встрече так называемой «коалиции желающих» в Париже, посвященной поддержке Украины в области противовоздушной обороны и усилению давления на Россию, резко высказался против разжигания антиукраинских настроений.

В частности, он прокомментировал слова представителя польской партии «Право и справедливость» Пшемыслава Чарнека, который прежде заявил, что Польша должна «заставить Европейский союз прекратить финансирование наращивания военной мощи на Украине и восстановления Украины».

«Если кто-то хочет оседлать волну каких-либо нестабильных настроений, например антиукраинских, то для меня он — враг народа», — провозгласил глава польского правительства.

Заодно он анонсировал проведение этой осенью военных учений на территории Польши с участием британской и французской армий, подчеркнув, что Польша будет активно участвовать в «самообороне от России». Но тут же оговорился, что поставок вооружения Украине это не подразумевает.

То есть понятно: поддерживать Украину не хочется, но раз уж так получилось, что она против России воюет, то с проявлениями антиукраинских настроений лучше на всякий случай бороться хотя бы на словах.

Пример такой непримиримой борьбы Туск продемонстрировал там же, в Париже, удостоив своим вниманием недавний случай, произошедший в польском городе Бельско-Бяла. Когда взрослый польский мужчина наорал матом на 12-летнюю украинскую девочку, обвинив её в том, что украинские дети растут за счет поляков, и пообещав, что «скоро это закончится».

Туск назвал это «отвратительным событием, которого не должно было произойти». Тем не менее подобные «отвратительные события» в Польше происходят всё чаще и чаще. Потому что простые поляки в тонкости международной политики не вникают и решают насущные проблемы по-своему.

Ещё одно «отвратительное событие, которого не должно было произойти», произошло на днях в Лодзи, где местный житель избил другого местного жителя, приняв его за украинца. Это случилось как раз 11 июля — в Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами.

Парой дней ранее схожего рода «отвратительное событие» имело место во Вроцлаве: группа поляков набросилась на 19-летнего парня, разговаривавшего по телефону по-украински. Сломали ему нос, повредили позвоночник и скрылись при появлении полиции.

А на кладбище в Кракове была осквернена могила украинского писателя и поэта Богдана Лепкого. Что в украинском МИД расценили как «преднамеренную провокацию».

В Сосновеце арестован мужчина, предположительно трижды нападавший на украинцев за последние недели. И так далее.

Словом, нелегко нынче быть украинцем в Польше. То пограничник свысока посмотрит, то в автобусе обматерят, то побьют. Или того хуже — депортируют. Такая участь постигла в минувший вторник трёх мужчин. Одного выгнали за пропаганду нацизма и порчу чужого имущества, другого — за смертельное ДТП, третьего — за вождение в нетрезвом виде.

Другого украинца накануне арестовали по обвинению в совершении целых 47 преступных деяний (это в 18-то лет!), включая осквернение памятников жертвам УПА* оскорбительными надписями и красно-чёрными флагами.

Также ему инкриминируется подготовка диверсии во время парада по случаю Дня Войска польского. Он собирался запустить БПЛА над автомобилем, в котором должен был находиться президент Навроцкий.

Но всё это, как считает Агентство внутренней безопасности, он делал, представьте себе, по заданию российских спецслужб. И всё равно официальные лица — строго против всего и всех, кто против украинцев.

15 июля спикер сейма (парламента) Влодзимеж Чарзастый по этому поводу целую пресс-конференцию организовал, на которой однозначно любые антиукраинские действия осудил. «Перед лицом других народов нужно оставаться человеком, а не политической гиеной», — многозначительно изрёк он.

И Чарзастый, и глава польского МВД Марчин Кервиньский, и упомянутый Дональд Туск полностью солидарны с сердобольными западными СМИ, то и дело выпускающими материалы о бедствующем положении украинских беженцев в Польше, в своей позиции насчет того, кто же сеет между поляками и украинцами вражду.

Это всё те же «политики-националисты» во главе с Каролем Навроцким. Который, видимо, лично отдал приказ пограничникам неуважительно обращаться с въезжающими украинцами, чтобы тех трясло от ярости. И поляков заставляет смотреть на украинцев свысока и не ценить их «жертву».

Таким образом, кризис отношений между Польшей и Украиной прямо на наших глазах перерастает во внутриполитический кризис в самой Польше. Получается, что желание насолить России, поддержав Украину, опять выходит полякам боком. Кто бы мог подумать, что так будет…

*Экстремистская организация, запрещена в РФ