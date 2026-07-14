* *Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Смерть 71-летнего сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма*, влиятельного республиканца и известного своей агрессивной риторикой русофоба, наступила всего через несколько часов после его возвращения из поездки в Киев, где он встречался с Владимиром Зеленским и объявил о согласовании с Белым домом нового законопроекта о санкциях против России.

ИА Регнум

Экстренные службы получили вызов о сердечном приступе около 8:30 вечера, однако спасти политика уже не смогли. Но из‑за того, что всё случилось так быстро и неожиданно, да еще и на фоне поездки на Украину, сеть и СМИ мгновенно заполонили теории заговора — при том что, по официальным данным, смерть произошла от естественных причин.

Уже на следующий день было опубликовало предварительное заключение главного судмедэксперта округа Колумбия: причиной смерти названо расслоение аорты на фоне атеросклеротической болезни сердца. Окончательное свидетельство о смерти должно было быть оформлено после завершения всех исследований. У Грэма* действительно были соответствующие проблемы — и уже довольно давно.

«От источника в Южной Каролине мне стало известно, что сенатор Линдси Грэм* страдал от проблем с артериальным давлением с 40 лет. Его отец также умер от остановки сердца в возрасте 69 лет», — написал журналист и политический обозреватель Дастин Грейдж. «Я знаю, что возникновение теорий заговора не прекратится, но иногда жизнь просто складывается так. Не во всём кроется заговор», — добавил он.

Однако, несмотря на такие увещевания, «скучная» медицинская реальность аудиторию не устроила, и вскоре информационное пространство заполнили альтернативные версии.

Наиболее громкой и активно распространяемой, конечно же, стала теория о «русском следе». Ультраправая активистка Лора Лумер, которая ранее конфликтовала с Грэмом* из-за его поддержки войны против Ирана, указала на недавний пост в аккаунте Александра Дугина, которого западные СМИ упорно вот уже который год называют «главным идеологом российской власти».

По словам Лумер, Дугин призывал «уничтожить» Грэма*, заявляя, что мир станет лучше без сенатора. «Вчера Линдси Грэм* был на Украине, встречался с Зеленским, призвал к новым санкциям против России и пообещал дальнейшую поддержку США Украине. Один день спустя Линдси Грэм* мертв. Необходимо расследование!» — написала она.

К Лумер присоединился известный финансист Уильям Браудер. «Я не хочу быть конспирологом, но Линдси Грэм* был главным двигателем разрушительного санкционного законопроекта против России, — отметил Браудер. — Он только что вернулся с Украины, где, что не секрет, действуют российские агенты. Русские — эксперты в применении ядов, действие которых выглядят как сердечные приступы». Браудер призвал немедленно провести все необходимые тесты, чтобы исключить или подтвердить факт отравления.

Существует и другая «русско-украинская» версия, согласно которой Грэм* погиб прямо на Украине в результате ракетного удара по производству дронов P1-SUN (также известных под менее приличным прозвищем), которое он посещал, а история со скоропостижной смертью по естественным причинам стала просто прикрытием.

«Грэм* осматривал завод по производству дронов на Украине вчера. Россия взорвала этот объект сегодня. А затем сегодня вечером объявлено, что Грэм* умер от «внезапной болезни», — указал блогер и политический обозреватель Клинт Рассел. По его мнению, США не хотят мировой войны, поэтому историю с якобы гибелью Грэма* от российского удара решили скрыть от общественности. Убедительности этой версии прибавили появившиеся слухи о том, что хоронить Грэма* будут в закрытом гробу. Официально это пока не подтверждено.

Версию поддержали и многие другие пользователи: уж слишком привлекательно для них выглядела последовательность «поездка на Украину — внезапная смерть». «Каковы шансы, что Линдси Грэм* пал жертвой внезапной болезни, вызванной российской ракетой «Орешник» в пятой точке?» — съязвил пользователь Carl Zha.

Сторонники теории строят развернутые умозаключения: Россия разозлена продолжающейся поддержкой Украины, а Грэм* был яростным сторонником ударов вглубь России, и его гибель-де могла стать предупреждением для остальных американских политиков.

Есть еще и малораспространенная третья, украинская версия. Суть ее в том, что кто-то из представителей киевского режима угостил американского сенатора белым порошком — вовсе не тем, который нужен для стирки. Однако продукт оказался то ли слишком чистым, то ли слишком грязным, вот сердце и не выдержало. Убежденность приверженцев этой версии подкрепил тот факт, что тело сенатора пройдет стандартную процедуру токсикологического исследования перед выдачей окончательного свидетельства о смерти.

Другая команда конспирологов указывает на Иран. Грэм* долгие годы оставался одним из главных «ястребов» Вашингтона, занимал жесткую произраильскую позицию и открыто призывал Дональда Трампа к физическому устранению высшего руководства Ирана, включая Али Хаменеи.

Иранское государственное телевидение в прямом эфире поздравило «иранскую нацию со смертью сенатора Линдси Грэма*, который отправился в ад». Это заявление только подлило масла в огонь. Сторонники версии предположили, что смерть сенатора может быть спецоперацией иранских агентов влияния внутри США.

Особняком стоит теория о внутренней зачистке со стороны так называемого «глубинного государства». Пользователь с ником MrPool_QQ написал целую конспирологическую историю: «Грэм* должен был дать показания перед секретным трибуналом 15 июля о координации «глубинного государства» с иранскими агентами с целью дестабилизировать Ближний Восток и нажиться на бесконечной войне. Он так и не дожил до 15 июля».

Автор теории утверждает, что Грэм* был «не патриотом, а агентом «глубинного государства», который слишком много знал, а когда агенты становятся обузой, их устраняют». В поддержку этой версии, по мнению ее автора, говорит и то, что сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм* — оба члены комитета Сената по международным отношениям и оба умерли при подозрительных обстоятельствах, хотя что подозрительного в смерти Маккейна после продолжительной болезни в 2018 году — не уточняется.

В рамках той же теории некоторые пользователи вспомнили старые резкие высказывания Грэма* о Трампе — например, что тот «непригоден быть президентом», а его выдвижение — «политическая катастрофа». А сообщение, которое Трамп опубликовал сразу после смерти сенатора, многие посчитали странным.

«Сенатор Линдси Грэм*, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, мертв!» — написал он в соцсети Truth Social. Такую формулировку — да еще и с восклицательным знаком в конце — сторонники теории заговора сочли косвенным доказательством того, что Трамп радуется смерти сенатора. При этом позднее президент прямо подчеркнул, что причины смерти Грэма — естественные.

Всё это, как утверждают адепты версии, якобы демонстрирует взаимную неприязнь, которая могла стать причиной для устранения Грэма*. Однако никаких стройных доказательств у этой теории нет — только домыслы, основанные на сказанных много лет назад словах и субъективном восприятии тона президентского поста.

Одной из самых неожиданных стала версия, согласно которой к убийству Линдси Грэма* причастен израильский «Моссад». Автором считается вышеупомянутый российский философ Александр Дугин.

Пару дней назад в его канале появился пост следующего содержания: «Внезапная смерть Линдси Грэма* может стать предупреждением для Трампа. Сомневаюсь, что это дело рук иранцев. Наиболее вероятно, что это дело рук «Моссада», цель которого — подтолкнуть Трампа к возобновлению полномасштабной войны с Ираном. Это явно означает: «Ты следующий». Линдси Грэм* был тенью Трампа, его темной стороной».

Нельзя сказать, что эта версия приобрела такую же широкую популярность, как вариант про российский или иранский след, однако определенную поддержку она всё же получила.

Таким образом, многие крупные игроки — Россия, Иран, Израиль и даже собственные спецслужбы США — оказались для конспирологов в числе подозреваемых. Особенно показательно в этом контексте то, что у Грэма* было так много недоброжелателей по всему миру: согласно этим теориям, его мог убить чуть ли не кто угодно.

Значительную роль в раздувании конспирологических теорий сыграло ФБР. Директор бюро Кэш Патель, который и сам ранее неоднократно тиражировал политические теории заговора, написал в соцсетях, что ФБР «оказывает помощь местным властям и предоставило все необходимые ресурсы». Это заявление, призванное продемонстрировать прозрачность расследования, было воспринято с точностью до наоборот.

Дэн Пфайффер, бывший советник Барака Обамы, назвал это «идиотским твитом от полного идиота, который подпитывает теории заговора, циркулирующие в сети».

Действительно, для конспирологов оперативное и публичное подключение ФБР к расследованию и предварительное заключение судмедэкспертов, составленное менее чем за сутки, выглядело как попытка властей оперативно замять дело. Быстрота официальных действий лишь усилила недоверие, а не развеяла его.

Смерть Грэма* стала идеальным примером того, как в современном информационном пространстве «скучная» медицинская причина смерти — расслоение аорты у 71-летнего мужчины с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям — проигрывает ярким и гораздо более интересным теориям конспирологов.

В эпоху социальных сетей любое событие, особенно смерть настолько одиозного политика, нажившего немало недоброжелателей, превращается в парад конспирологических версий, где каждый может найти себе вариант по вкусу.

А пока конспирологи спорят о причинах смерти сенатора, в Вашингтоне разгорается уже совсем другой скандал. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил временным преемником Грэма* его сестру Дарлин Нордон, и это решение мгновенно вызвало бурю критики.

Нордон никогда не занимала выборных должностей и не имела отношения к большой политике. Оппоненты Трампа уверены, что Белый дом намеренно продвинул «технического» кандидата без собственных амбиций. Подобный шаг, по их мнению, парализовал местное партийное руководство и лишил других влиятельных республиканцев Южной Каролины возможности быстро занять кресло.

Нордон рассматривается как идеальный «чистый лист» и временный держатель места, который не будет создавать проблем администрации. Так что пока одни ищут некий заговор в обстоятельствах смерти Грэма*, другие уже переключились на причины, по которым так быстро и бесцеремонно была решена судьба сенаторского кресла.

Линдси Грэм* при жизни любил эпатировать и не раз оказывался в центре международных скандалов из-за своих заявлений. Его смерть продолжила эту традицию, только теперь поводом стала не очередная резкая речь, а сама его кончина, в которой реальность смешалась с вымыслом.

*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов