Украинская политика неожиданно вышла из состояния, которое еще совсем недавно казалось почти полной неподвижностью. Практически одновременно произошло сразу несколько событий, каждое из которых само по себе выглядело важным, однако вместе они складываются в гораздо более интересную картину.

Иван Шилов ИА Регнум

Итак, после саммита НАТО и серии международных встреч вновь активизировались разговоры о возможных переговорах и будущем политическом устройстве Украины. Затем украинские СМИ сообщили о встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным, сразу же связав ее с возможными выборами.

Почти одновременно произошло покушение на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. После этого последовали сообщения о новых ударах по окружению главы ГУР Кирилла Буданова*, в том числе и в связи с этим делом.

Наконец, практически неожиданно объявлено о новом переформатировании исполнительной власти, хотя еще совсем недавно казалось, что после назначения Юлии Свириденко премьер-министром кадровая конструкция окончательно стабилизировалась.

И этот каскад событий — не просто совпадение, а следствие принятых решений под текущие обстоятельства. А они таковы, что среди европейских «партнеров» сложился консенсус по поводу продолжения активных ударов по России и выхода из любых переговоров. В то время как США заняли выжидательную позицию.

Итак, слив про выборы.

Как говорят наши источники, еще в мае–июне в Киеве и Лондоне пришли к выводу, что давление администрации Трампа, требующей поиска мирного решения и выхода в переговоры, временно удалось ослабить.

На фоне паузы вокруг конфликта с Ираном, снижения цен на нефть и роста украинских ударов по территории России у части украинской элиты возникло ощущение, что появилось новое окно возможностей. Там предположили, что, если под давлением ударов и кризиса переговоры всё же начнутся, они могут стать не только попыткой остановить боевые действия, но и стартом нового политического цикла, в котором Зеленский рассчитывал переизбраться.

Именно в этой логике и состоялась встреча с Залужным.

А то, что о ней стало известно широкой общественности через флагмана грантовых изданий — «Украинскую правду», является частью сложной аппаратной игры. Стоящие за ней олигархи Томаш Фиала и Виктор Пинчук одновременно решают сразу несколько задач.

Первая заключается в расчистке политического пространства вокруг нынешнего министра обороны Михаила Федорова, которого считают их главным политическим проектом. Вторая — ориентированные на структуры Сороса и Лондон олигархи заинтересованы в сохранении контроля над минобороны, где продолжается борьба вокруг многомиллиардных оборонных контрактов.

Они воюют против американских ставленников — Давида Арахамия и Рустема Умерова, заинтересованных в сохранении собственного влияния на оборонные финансовые потоки.

Неслучайно одновременно с вбросом о планах на выборы усилилась критика Федорова со стороны медийных «зелёных» нардепов. И он — одна из ключевых проблем в объявленном переформатировании правительства. Начатого по той простой причине, что тему выборов на Банковой в итоге решили опять свернуть и «просто воевать», как и требуют из Лондона и Брюсселя.

Для Зеленского эскалация — по сути замена выборного процесса, способ и дальше сохранять всю полноту власти. А для этого нужно демонтировать конструкцию, которая создавалась Андреем Ермаком на протяжении нескольких последних лет.

Именно этот Кабинет министров считался вершиной его аппаратного влияния.

Премьер Свириденко сделала политическую карьеру рядом с Ермаком. Первый вице-премьер Алексей Кулеба является его многолетним соратником и курирует восстановление регионов, через которое проходят огромные бюджетные и международные финансовые потоки. Еще целый ряд министров тоже является «птенцами гнезда ермакова».

Поэтому после ухода «феншуйного мага» и тем более после вручения ему подозрения сохранить прежнюю конфигурацию правительства в любом случае было невозможно. Поскольку нужно убрать коррупционную токсичность, мешающую полноценно общаться с американцами.

К слову, неслучайно и увольнение посла Украины в США Ольги Стефанишиной представлено как борьба с коррупцией. «Ожидается, что …нынешний посол Украины в США покинет свой пост в Вашингтоне, поскольку продолжается расследование по факту покупки ее семьей квартиры в Киеве по цене, которая, по утверждению следователей, была значительно ниже рыночной»,— говорится в статье Financial Times. При этом она уже проходит как обвиняемая по коррупционному делу о хищении международной помощи (на процедурах анализа европейского законодательства).

Но под задачу «отбалансироваться» с американцами в первую очередь работает не перестановка малозначительных фигур во главе министерств, а реформа силового блока. Именно её и прикрывает дымовая завеса в виде обсуждения кандидатуры никому не известного премьера, чью фамилию даже нет смысла упоминать.

Практически сразу после событий в Монако, как говорят наши собеседники в Киеве, на Банковой состоялись два закрытых совещания. Сначала первый заместитель главы СБУ Александр Поклад представил Зеленскому подробный доклад по истории с Ермолаевым, включая материалы, которые связывали произошедшее с окружением Буданова*.

Затем президент собрал практически всё руководство силового блока и потребовал объяснить, каким образом эта история получила столь широкий международный резонанс и начала наносить политический ущерб уже самому руководству страны. Именно с этого момента покушение в Монако перестало быть исключительно уголовной историей и превратилось в один из элементов больших подковерных игр.

На ноги Буданова*, претендовавшего на кусочек власти и самостоятельную политическую линию, повесили очень большие гири.

Сначала вновь всплыло дело «Химпрома», в котором у него, как говорится, рыло по полной в пуху. Практически одновременно в Вене по запросу украинской стороны был задержан командир батальона «Артан» Виктор Таркотюк, известный по позывному Титан.

В украинских политических кругах «Артан» давно называют личной гвардией экс-главы ГУР, а самого Таркотюка связывают с европейским криминалитетом и выполнением специфических задач в интересах гуровского руководства. С ним же увязывают (непублично, конечно же) и покушение на Ермолаева.

Всё это может быть использовано в том случае, если Буданов* вновь попытается превратить свою узнаваемость в самостоятельный политический капитал. Его выбивают из дальнейшей игры.

На этом фоне закономерно усиливается фигура самого Поклада. Уже сегодня именно его многие называют фактическим руководителем службы безопасности. Источники ИА Регнум уверены, что Поклад пользуется высоким доверием Зеленского и является человеком, ориентированным прежде всего на Соединенные Штаты, конфликтуя при этом не только с Будановым*, но и с главкомом ВСУ Александром Сырским и руководителем ГУР МО Олегом Иващенко.

Классическая система сдержек и противовесов.

Так что одновременно с перестройкой правительства неизбежно начнутся изменения в руководстве СБУ, МВД, Генеральной прокуратуры и других силовых структур. Именно Поклад может стать одним из главных бенефициаров этой реформы.

В рамках ожидаемого пакетного голосования в Раде (генпрокурор, главы МВД и СБУ) он вполне сможет получить достаточно голосов и возглавить службу.

Вся украинская политика снова переводится в режим «вечная война», где американское влияние необходимо лишь для того, чтобы раньше времени не влететь в огромную яму, куда Украину толкают британцы. Например, как в случае с побуждением атаковать Белоруссию. Из экономики будут выжимать последнее — как и из остатков населения.

Все силовые структуры сводятся под более-менее единый центр координации с задачей нанесения России максимального ущерба. Любые возможные альтернативы внутри страны завинчиваются до упора.

Из довольно длинной линейки олигархов в строю (помимо Фиалы с Пинчуком) остался только Ринат Ахметов, несмотря на прежние конфликты с Банковой, сумевший встроиться в новую систему. Он стал одним из участников программ восстановления и энергетических проектов, сохранив рабочие отношения практически со всеми центрами влияния.

Единственной политической фигурой общенационального масштаба по-прежнему остается Петр Порошенко*. Однако никакой свободы действий у него уже нет. Против него продолжаются расследования, а попытка вывести часть активов через фиктивный развод, по имеющейся информации, не принесла ожидаемого результата.

При этом сам Порошенко* избегает открытой конфронтации с Зеленским.

Бывшие грантовые политики, долгое время ориентировавшиеся на структуры Демократической партии США, постепенно переориентировались на европейские элиты, Пинчука и Фиалу. Юлия Тимошенко после оказанного на нее жесткого давления практически перестала играть самостоятельную политическую роль.

Бывший «пророссийский фланг» давно голосует так, как того требует Банковая. Ну, а Виталий Кличко, несмотря на сохранение контроля над Киевом, остается скорее резервной фигурой на случай будущих выборов, чем самостоятельным центром принятия решений.

Особое место в этой конструкции занимает Сергей Левочкин. Говорят, именно с ним связывают проект новой политической группы, в которую могут войти руководители прифронтовых регионов, включая харьковского мэра Игоря Терехова, николаевского губернатора Виталия Кима, а также депутаты Максим Бужанский, Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко*.

Однако в целом же всё это находится под «крышей» Арахамии, а, соответственно, и Белого дома, и отложено на потом.

Украина Зеленского проводит перегруппировку сил перед решающей, как ей кажется, атакой на Россию. По сути, на карту поставлено всё, что осталось в наличии — в надежде, что игра «на все деньги» принесет какой-то мгновенный результат.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов