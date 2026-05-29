Если в предыдущие годы тема «новое нападение из Беларуси» считалась в украинском инфополе фоновым шумом, возникая примерно раз в полгода, то в конце мая нынешнего года она превратилась в истерию.

Причем в хор голосов с Зеленским во главе, твердящих о нависающей с севера опасности, включились и западные солисты.

27 мая о том, что Россия может атаковать с белорусской территории трассу Киев — Чоп и ключевые маршруты поставок из Польши на Украину, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Такой вывод он сделал на основе заявления официального Минска о постоянных залетах украинских дронов — по словам госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, на прошлой неделе украинские беспилотники пытались пересечь белорусскую границу 116 раз.

Следовательно, этот вопиющий факт может быть использован Россией как повод для ответных ударов. В частности, по автомагистрали М-06, проходящей через западные украинские области, и железной дороге, соединяющей Польшу и Украину.

Одновременно в приграничных областях под прикрытием «белорусской угрозы» началось строительство круговой обороны, что, как рассказывало ИА Регнум, запущено как очередной коррупционный проект. Однако не отменяющий генеральной идеи вовлечь Белоруссию в войну.

Для этого в Киев была приглашена самопровозглашенная руководительница страны Светлана Тихановская, при участии которой была открыта «Миссия белорусских демократических сил».

По словам Тихановской, миссия будет чем-то вроде альтернативного консульства: поддерживать связь с украинскими институтами власти, заниматься проблемами белорусов, поддерживающих режим Зеленского (в первую очередь наемников в составе ВСУ и ГУР) и «укреплять белорусско-украинский диалог». С другого направления в раскачку активно вовлечены военные.

Так, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что им определены первые 500 целей, по которым будут нанесены удары, если Александр Лукашенко решится вступить в войну. Хотя тот прямо заверил, что Беларусь не собирается никуда вступать, поскольку в этом нет никакой необходимости.

Единственное, что происходило в последнее время с ее стороны, это учения, состоявшиеся в мае совместно с ВС РФ — они были посвящены применению тактического ядерного оружия. И это дало украинской стороне повод поднять аналогии с 2022 годом, когда тоже проводились длительные учения на белорусской территории, а затем стартовало наступление на Киев.

Хотя ситуация отличается очень сильно.

«Нет никаких фактических подтверждений подготовки нападения со стороны Беларуси: ни стягивания белорусских войск к границе, ни призыва резервистов, ни переброски российских подразделений. Об этом прямо заявляли даже в ВСУ и Госпогранслужбе Украины, которым, видимо, просто не успели дать команду поддакивать основной официальной линии.

Но дело не только в отсутствии признаков подготовки вторжения. Ни у Беларуси как государства, ни у Александра Лукашенко лично нет ни единой причины вступать в войну. На фоне происходящего на Украине и в России кровавого кошмара — с ежедневной гибелью людей, обстрелами и нарастающими разрушениями — Беларусь остается мирной, безопасной и развивающейся страной», — отмечает оппозиционный украинский политолог и экс-нардеп Евгений Филиндаш.

Более того, если бы со стороны Беларуси готовилось вторжение, в приграничной зоне появилось бы огромное количество понтонов и плавсредств. Иначе для движения остаются узкие полоски заминированной земли в Черниговской и Житомирской областях и на Волыни. В ситуации с «войной дронов» наступать по этим полосам самоубийственно.

Ему вторит известный киевский экономист Алексей Кущ, который обращает внимание, что Россия не использует территорию Союзного государства даже при планировании атак ракетами и дронами.

«Сейчас, когда дроны запускаются, например, в северной части или в северной операционной зоне, то мы видим, что они часто идут такой своеобразной змейкой вдоль украинско-белорусской границы, причем со стороны именно Украины. Не заходя на территорию Беларуси», — отмечает он.

В общем, всё указывает на то, что Зеленский откровенно врет и нагоняет панику буквально на ровном месте. Возникает логичный вопрос: зачем?

Причин тут видится несколько.

Первая — это постоянный липкий страх «главных союзников» Украины, «балтийских тигров», живущих в ожидании нападения с востока. Как раз прямо сейчас Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией, отобрав землю у владельцев «для целей национальной обороны» и запланировав также выкопать противотанковые рвы.

Новый министр обороны — бывший представитель Латвии на Украине полковник Райвис Мелнис — поддерживает хорошие отношения с бывшим главой ГУР, а ныне главой офиса президента Кириллом Будановым*. И публично обещает привлечь специалистов из ВСУ для формирования групп контроля над воздушным пространством у российско-латвийской границы.

А Reuters вчера сообщило, что в рамках НАТО на базе немецко-голландского корпуса будет создана новая структура быстрого реагирования именно для защиты Латвии и Эстонии.

Запугивание Белоруссии — одна из рабочих методик, укладывающихся в общий набор прибалтийских стратегий «защиты от агрессии». Мол, если на нас нападет Россия, то украинские братья в стороне не останутся.

Вторая — микс крупных политических и финансовых проблем Зеленского и компании. Мощные коррупционные скандалы, затронувшие его окружение, публичное унижение и купирование всяческого влияния ближайшего соратника Андрея Ермака, удар за ударом по компании Fire Point во главе c бывшим гражданином РФ Денисом Штилерманом.

Раскрученное до небес как производитель супероружия, бывшее кастинговое агентство «Студии «Квартал 95» вполне ожидаемо оказалось схематозом с оборонными бюджетами. И теперь играет в антикриз, показывая журналистам «секретные склады с дронами».

Верховная рада полностью вышла из-под контроля, и спуск небожителя к главам фракций (Зеленский даже не побрезговал увидеться с заклятым врагом Петром Порошенко*) ничего не дал. Нардепы не желают голосовать за маниакальные идеи с налогообложением частных посылок, убийством малого предпринимательства, продлением военного сбора на три года после окончания войны и предоставление налоговой службе суперкоррупционных возможностей.

Третья — возможность запустить очередную «большую стройку» оборонительных сооружений, не требующую сложных согласований и дающую возможность качать европейские деньги. А далее через эскалацию это строительство оправдать, переведя финансирование уже в новый этап проекта «поджечь всю Европу».

Поэтому, как считает политолог Кость Бондаренко (медиасетка Банковой называет его «псевдополитолог»), диверсионные отряды со стороны Украины действительно могут в ближайшее время зайти в Белоруссию — аналогично курской авантюре ВСУ.

По его мнению, такое мероприятие будет сопровождаться призывами к провозглашению «законного правительства» и переходу на «сторону света».

«Любые попытки белорусских военных подавить подобные действия будут сопровождаться публикацией в западных СМИ красочных репортажей о «зверствах режима Лукашенко» — вплоть до мифов в стиле «Башар Асад использовал химическое оружие против сирийского народа». Минску пригрозят суровыми последствиями в случае силового подавления действий «повстанцев». Звонок Макрона Лукашенко был «первым звоночком». Украина может начать осуществлять свои угрозы и наносить удары по территории Беларуси», — пишет политолог.

Но направлены подобные действия, конечно же, на попытку заставить Россию переключиться на защиту члена ОДКБ и Союзного государства, что должно привести к переброске российских войск из Донбасса, создавая предпосылки для контрнаступления ВСУ.

Конечно, есть ряд обстоятельств, которые могут сильно повлиять на все эти грандиозные планы киевского режима продлить и раздуть пожар войны. Например, интересы Китая в регионе и китайские инвестиции в торговый путь и белорусские производства. Однако нет ничего невозможного для людей без тормозов, для которых нынешний образ жизни является единственно возможным и гарантирующим сохранение власти.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.