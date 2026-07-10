Немецкий производитель «народных автомобилей» концерн Volkswagen (VW) переживает не лучшие времена. Спрос на продукцию автомобильных заводов Германии во всем мире падает, затраты на производство растут как из-за объективных экономических факторов, так и из-за непродуманной политики топ-менеджмента, а света в конце туннеля как не было, так и нет.

Global Look Press

Поэтому правление Volkswagen во главе с генеральным директором Оливером Блуме намерено решить вопрос радикально — через пять лет свернуть производство на заводах в Цвиккау и Эмдене.

За ними последуют завод по производству коммерческого транспорта в Ганновере в 2032 году и завод Audi в Неккарзульме в 2034 году. На этих четырех немецких заводах работают около 40 000 человек. Кроме того, глава VW планирует сократить еще 50 000 рабочих мест к 2030 году.

Таким образом, в течение ближайших четырех лет под угрозой оказываются до 100 000 рабочих мест на заводах концерна.

Блуме намерен к 2030 году более чем утроить низкую рентабельность Volkswagen, доведя её до 9%. Помочь в этом, в частности, должно значительное уменьшение инвестиций — с €180 млрд до €135 млрд в период с 2027 по 2031 год.

Эти два плана тесно взаимосвязаны. Блуме рассчитывает, что модели, которые до сих пор производились на немецких заводах, в будущем будут выпускаться на более дешевых восточноевропейских предприятиях.

Инвестиции должны будут направляться на такие заводы, как завод VW в Братиславе или Audi в Дьёре (Венгрия). Для немецких предприятий планируется найти другое применение — например, продать их оборонным компаниям.

«Это станет самой всеобъемлющей переориентацией в истории концерна. Правление берет на себя ответственность за устойчивое будущее компании — в период, когда автомобильная промышленность во всем мире испытывает сильное давление», — заверяет Блуме.

Volkswagen зарабатывает на своих автомобилях всё меньше: рентабельность операционной деятельности в первом квартале 2026 года составила всего 3,3%, что значительно ниже целевого показателя в 8–10%.

Основными причинами являются падение продаж в Китае (некогда главном рынке Volkswagen), конкуренция со стороны местных производителей (таких как BYD), а также введенные Дональдом Трампом пошлины на автомобили, которые обходятся концерну в €5 млрд в год. Кроме того, VW, в состав которого входят такие бренды, как Audi и Porsche, вынужден параллельно инвестировать как в электромобили, так и в технологии с двигателями внутреннего сгорания.

На заседании наблюдательного совета 9 июля правление VW не смогло добиться одобрения представленного им решения о сокращении расходов на заседании наблюдательного совета. Земля Нижняя Саксония и представители работников проголосовали против, в результате чего решение было отклонено с результатом 7 голосов против 12.

Такой исход оказался вполне логичным, потому что правление концерна обозначило цели плана, однако практически ничего не сказало о том, каким путем собирается их достигать. Например, производственные мощности заводов в Китае и Европе должны сократиться с 12 млн до 9 млн автомобилей.

Но как это должно произойти? Логичным с точки зрения экономики следствием было бы полное закрытие заводов или их перепрофилирование. И лучше всего — там, где это особенно дорого, то есть в Германии. Однако в плане об этом не говорится ни слова.

Например, модельный ряд автомобилей должен сократиться на 50%, а количество вариантов комплектации — даже на 75%. Какие именно модели будут исключены из портфеля и когда именно — пока не ясно. Конечно, это также повлияет на загрузку отдельных заводов. В связи с этим неудивительно, что представители работников были совершенно не удовлетворены этим общим заявлением.

Так что, хотя на заводах VW и его суббрендов по всему миру по-прежнему работают более 660 000 сотрудников, тренд на сокращение уже обозначен. Наблюдатели уже давно критикуют концерн за слишком низкую загрузку многих производственных площадок и отсутствие рентабельности.

Однако закрытие или перенос заводов будет трудно осуществить с учетом соотношения сил в наблюдательном совете. Ведь работники занимают там сильные позиции. Пакет мер по экономии, согласованный два года назад, исключает увольнения по экономическим причинам и закрытие заводов до конца 2030 года.

Олаф Лис, министр-президент Нижней Саксонии — земли, где расположены основные производственные площадки концерна и которая также имеет своих людей в правлении, — заранее заявил, что не одобрит никаких мер, «основанных на закрытии заводов как якобы простом решении».

Однако последствия кризиса выходят далеко за пределы Нижней Саксонии. VW является ядром обширной промышленной сети. От каждого рабочего места в концерне зависят множество судеб сотрудников поставщиков, логистических компаний и специализированных средних предприятий.

Крупные поставщики, такие как Bosch или Continental, уже реализуют собственные масштабные программы сокращения расходов. Для высокоспециализированных средних предприятий, чья добавленная стоимость зачастую по-прежнему зависит от двигателей внутреннего сгорания, речь идет о выживании.

Если этот промышленный якорь исчезнет, сократятся не только налоговые поступления целых регионов. Ущерб будет нанесен также социальной структуре и доверию к Германии как к локомотиву европейской промышленности.

Одним словом, падение VW может запустить цепочку кризисов, которые подорвут и так пребывающую в стагнации немецкую экономику. Увы, в правительстве ФРГ этого, похоже, не понимают.

И вместо того чтобы решать проблемы главной экспортной отрасли немецкой экономики, продолжают с упорством, достойным лучшего применения, растрачивать деньги налогоплательщиков на военные проекты. Которые, как, например, многомиллиардный контракт на поставку американских ракет Tomahawk, к тому же не достанутся национальной оборонке, а уйдут за океан к американским военно-промышленным корпорациям.

Вечером 9 июля канцлер Фридрих Мерц выступил в бундестаге с правительственным заявлением по поводу текущей политико-экономической ситуации, попытавшись обосновать необходимость повышения военных расходов за счет остальных отраслей экономики.

Он столкнулся с жесткой критикой оппозиции в лице лидера партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, обрушившейся на канцлера с обвинениями в экономическом упадке, росте налогового бремени, провальной миграционной и энергетической политике, а также в ущемлении гражданских свобод.

Вайдель заявила, что страна погрузилась в глубокий кризис из-за деиндустриализации, банкротств предприятий и потери экономической конкурентоспособности. Одновременно она отметила растущее бремя для граждан в виде всё новых налогов и социальных отчислений, а также расширение полномочий государства по вмешательству в жизнь граждан.

Её речь завершилась прямым призывом к федеральному канцлеру расчистить путь для проведения новых выборов: «Вы оставляете после себя груду развалин тем, кто придет после вас. Могу сказать вам одно: мы всё равно примем этот вызов и сделаем всё необходимое, когда избиратели дадут нам мандат. Даже если вы всё разрушите».