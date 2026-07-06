По количеству ведомств, агентств и специальных служб Германия может потягаться разве что с Соединенными Штатами. Помимо внешней разведки (BND), Военной службы противодействия шпионажу (MAD) и Федерального ведомства по защите конституции (BfV), существует ещё 16 региональных ведомств по защите конституции на уровне федеральных земель.

ИА Регнум

Каждое из них обладает весьма широкими по немецким меркам полномочиями и подчиняется федеральному центру лишь номинально. Итого — целых 19 служб, столько едва ли найдется в какой-либо другой стране мира.

Однако проблема немецких «джеймсов бондов» и «штирлицев» в том, что их службы гораздо сильнее стеснены в действиях, чем их коллеги по ремеслу в других странах.

На этом, несомненно, сказывается тяжелый исторический опыт Германии ХХ века. Гестапо и «Штази» — спецслужбы, которые до сих пор в немецкой историографии имеют самую темную репутацию. Впрочем, даже здесь проявляется весьма характерное для современной Германии лицемерие — или, как говорят сами немцы, «двойная мораль».

Например, об «Организации Гелена» — предвестнице BND, занимавшейся самым настоящим террором в отношении населения Восточной Германии в конце 1940-х — начале 1950-х годов, плохо говорить не принято. Ведь она работала в тесной связке с «носителями истинной демократии» под звездно-полосатым флагом и как могла спасала немцев от «угрозы коммунизма». Ну а методы работы списывают на суровые послевоенные времена.

«Враг у ворот»

Ныне же времена, по мнению немецких политиков и высших государственных чиновников, настали ничуть не менее суровые. Русские, как и 82 года назад, вновь стоят у границ фатерланда и взирают на мирных бюргеров в перекрестья прицелов своих «калашниковых». А значит, настала пора усилить бдительность, избавиться от ненужных демократических сдержек и наконец наделить немецких агентов специальными полномочиями.

Так, глава BND Мартин Йегер уже дал понять депутатам бундестага, к каким последствиям приводит излишняя толерантность. «Терпимость, сдержанность и уступчивость расцениваются нашими противниками, такими как Россия, как слабость», — предупредил он и объяснил, чего он хочет. BND должна «целенаправленно и последовательно идти на более высокие риски». Его служба должна будет работать «более оперативно».

«Мы должны показать Москве, что мы способны делать очень похожие вещи, чтобы и другая сторона почувствовала боль», — сказал Йегер.

В борьбе с растущей «угрозой со стороны России» федеральное правительство инициировало широкомасштабную реформу спецслужб. Согласно проекту закона, насчитывающему 706 страниц, коалиция намерена в будущем предоставить как BND, так и Федеральному ведомству по защите конституции значительно больше полномочий в сфере противодействия угрозам.

В переводе эти положения означают: в экстренных случаях спецслужбы должны получить право проводить диверсии на чужой территории. Например, при поставках оружия. В случае необходимости прибегая к прямому уничтожению противника.

Таким образом, планируемые реформы знаменуют переломный момент для немецких агентов. Ведь сейчас по закону их задача заключается исключительно в сборе информации: контроперации до сих пор запрещены. А вот в будущем в той же киберсфере BND должна будет, например, осуществлять цифровые атаки на технические системы и выводить их из строя.

Служба должна будет иметь право «изменять или удалять данные» или, например, «пресекать передачу данных, представляющих угрозу», а в крайнем случае — «ограничивать или пресекать работу информационно-технических систем».

Кроме того, планируется укрепить сотрудничество между бундесвером и BND за счет использования общих баз данных и упрощенного, более широкого обмена информацией.

Закон также предусматривает новую конкретизацию полномочий внешней разведслужбы в области фундаментальной разведки в сфере связи, которая в будущем будет называться «стратегической разведкой». За этим термином скрывается «вылов» информации из потока данных. Федеративная Республика Германия имеет особое значение для своих зарубежных партнеров в этой сфере, поскольку во Франкфурте-на-Майне находится один из крупнейших интернет-узлов.

Внутренняя спецслужба, Федеральное ведомство по защите конституции, также получит расширенные полномочия. Сотрудники ведомства смогут в особых ситуациях проводить обыски в квартирах, а также проще, чем раньше, осуществлять слежку за компьютерами и сетями. Кроме того, в случае кибератак Федеральное ведомство сможет не только выявлять злоумышленников, но и наносить им ответные удары, а также обезвреживать их.

Еще одним нововведением станет возможность вербовки 16-летних подростков в качестве так называемых V-Leute — оплачиваемых информаторов Ведомства по защите конституции. Это обосновывается тем, что возраст правых экстремистов становится все меньше. В качестве примера приводится «Национально-революционная молодежь» — юношеская организация неонацистской партии «Третий путь».

При этом складывается впечатление, что для федерального правительства права и свободы граждан в настоящее время практически не играют никакой роли.

В то время как спецслужбам передаются всё новые полномочия, правящая коалиция планирует фактическую отмену закона о свободе информации — важного средства прозрачного контроля над правительствами и администрациями со стороны граждан и СМИ. При этом защита данных в риторике правительства служит лишь жупелом.

Некоторые из новых полномочий BND и BfV вызывают сомнения с точки зрения защиты основных прав. Поэтому вполне возможно, что Федеральный конституционный суд часть реформ отменит.

В то время как основные положения закона о BND уже в течение нескольких месяцев обсуждались федеральным правительством и депутатами правящих фракций и по ним было достигнуто принципиальное согласие, работа над законом о BfV затянулась. Министр внутренних дел Александр Добриндт якобы настаивал на том, чтобы оба законопроекта были приняты одним пакетом.

Критики видят в реформе проблематичную концентрацию властных полномочий, тем более что спецслужбы подвергаются лишь ограниченному контролю. Соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ теперь предусматривает, что и в этом плане должно произойти несколько изменений.

Планируется расширение полномочий Независимого контрольного совета (UKRat) как высшего федерального органа. Он должен взять на себя функции прежней комиссии по санкционированию прослушивающих мер G10, а также контроль за операциями. Составленный из судей орган в рамках Совета в будущем должен будет заранее санкционировать особенно интенсивные меры вмешательства.

По оценке экспертов, с реформой мешкать не следует. Ведь, по мнению немецких политиков, «Россия действует всё более агрессивно, разрабатывая планы вплоть до операций по ликвидации руководителей компаний сферы ВПК».

Правда, под «руководителями оборонных предприятий» имеется в виду конкретный генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер, страдающий откровенной манией величия и охотно рассказывающий журналистам о том, как русские мечтают его убить якобы из-за чрезвычайно эффективного руководства немецким военпромом. Топ-менеджер даже окружил себя охраной, которой может позавидовать федеральный канцлер.

Однако, учитывая то, как «эффективно» Rheinmetall расходует бюджетные средства (чего стоит одна история с так и не пошедшими в серию фрегатами для германских ВМС, на которые потратили порядка €2,5 млрд), Россия, наоборот, должна быть максимально заинтересована в том, чтобы господин Паппергер был жив, здоров и как можно дольше оставался на своем посту.

Помимо предотвращения угроз, реформа также призвана укрепить независимость спецслужб. При этом всё еще под вопросом, останется ли ЦРУ — важный источник информации в борьбе с терроризмом — партнером немцев при администрации Дональда Трампа.

Возвращение гестапо?

Тем временем европейские и немецкие суды подкидывают правоохранительной системе ФРГ еще одну задачку. Так, Верховный суд ЕС впервые разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов телеканала RT, чьи трансляции на территории Европейского союза запрещены.

В Германии возбуждены уголовные дела в отношении трёх человек за «распространение контента RT». По версии обвинения, они управляли сайтом, на котором публиковали материалы телеканала. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

При этом в официальных комментариях подчеркивается, что официально зарегистрированным операторам, которые управляют сайтами и контролируют их, и до этого было запрещено транслировать контент RT на территории Евросоюза из-за антироссийских санкций.

Теперь же «оператором» по умолчанию признается любое физическое лицо, которое администрирует веб-сайты, где размещаются материалы RT.

Однако, учитывая последние фортели европейской Фемиды, имеющие мало общего с правосудием, никто не поручится, что к «физическому лицу, администрирующему веб-сайты», по вольной трактовке евробюрократов не будет приравнен владелец какого-нибудь канала в мессенджере с несколькими тысячами подписчиков.

Пока неизвестно, будут ли к поимке нарушителей информационной блокады России привлекаться немецкие спецслужбы. Однако по логике и последовательности действий депутатов германского бундестага возвращение политической полиции а-ля гестапо или «Штази» в современной ФРГ — лишь вопрос времени.