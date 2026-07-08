Один из самых важных политических судебных процессов в современной Франции, напрямую влияющий на расстановку сил перед президентскими выборами 2027 года, получил неожиданное продолжение.

Иван Шилов ИА Регнум

7 июля Апелляционный суд Парижа подтвердил вину Марин Ле Пен в растрате средств Европарламента, однако смягчил наказание, сократив срок запрета на занятие выборных должностей.

Таким образом, юридически лидер ультраправых получила право участвовать в президентских выборах 2027 года. И уже вечером того же дня выступала в эфире телеканала TF1 как триумфатор, объявив о своем выдвижении. «Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах», — заявила она.

То, что задумывалось оппонентами как финал политической карьеры Ле Пен, на деле превратилось в главный двигатель ее предвыборной кампании, построенной на идее борьбы с системой, выстроенной Эммануэлем Макроном и верной ему частью политической элиты.

Решение суда, вынесенное после двухлетнего разбирательства, представляет собой сложную юридическую конструкцию.

Ле Пен приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно, а один — в форме домашнего ареста с электронным браслетом. Кроме того, суд назначил штраф в размере 100 тысяч евро и 45 месяцев запрета на занятие выборных должностей, 30 из которых — тоже условно.

Главным стало то, что оставшиеся 15 месяцев реального запрета отсчитывались с момента вынесения первого приговора в марте 2025 года и, таким образом, уже истекли. Юридически это позволяет Ле Пен выдвигаться в качестве кандидата на выборах президента, первый тур которых назначен на апрель 2027 года.

Говоря о вердикте, председательствующая судья Мишель Ажи подчеркнула, что суд счел необходимым «уважать свободу выдвижения кандидатур, не ограничивая выбор избирателей».

Это решение стало неожиданностью для многих наблюдателей. Первый приговор, вынесенный в марте 2025 года, предусматривал пятилетний запрет на занятие выборных должностей с немедленным исполнением, что фактически лишало Ле Пен возможности участвовать в выборах 2027 года. Немедленное исполнение наказания, примененное судом первой инстанции, было беспрецедентным шагом, многие расценили это решение как политически мотивированное.

Теперь апелляционный суд смягчил его. Как отметил бывший сотрудник французской финансовой прокуратуры, пожелавший остаться инкогнито, здесь прослеживалось «желание снизить накал», поскольку «судебная система подвергалась жесткой критике за то, что зашла слишком далеко».

Еще одним препятствием для участия Ле Пен в выборах могли стать условия отбывания домашнего ареста, подразумевающие ношение электронного браслета. Всего за неделю до оглашения приговора она заявляла, что не будет баллотироваться, если ей придется носить его: «Когда вы кандидат в президенты, вам нужна полная свобода передвижения, а это невозможно, если вы носите электронный браслет».

Однако и тут Ле Пен нашла юридическую лазейку. Она объявила о намерении подать жалобу в Кассационный суд, высшую судебную инстанцию Франции. По ее словам, подача жалобы приостанавливает исполнение приговора, а значит, она сможет вести кампанию без электронного браслета. «Я считаю, что две судебные инстанции могут ошибаться, и я хочу исчерпать все возможные пути обжалования, чтобы защитить себя», — заявила она.

Процесс против Марин Ле Пен с самого начала был глубоко политизирован. Она остается главным и самым опасным соперником центристского лагеря Макрона на протяжении долгого времени, включая две последние президентские кампании 2017 и 2022 гг.

Сам Макрон, согласно конституции, не может баллотироваться на третий срок подряд в 2027 году. Поэтому его главная цель — не допустить прихода к власти своих правых оппонентов, ведь, пропустив один избирательный цикл, он мог бы спокойно вернуться.

Но если к власти придет кто-то из его соперников, всё может закончиться иначе. Франции экс-президентов судить не в новинку, что подтверждают истории Жака Ширака и Николя Саркози, и Ле Пен уже открыто намекает на возможность очистки государственной системы от лояльных Макрону политиков и чиновников в случае своей победы.

Для самого Макрона обвинительный приговор в отношении Ле Пен оказался пирровой победой — хотя вердикт и носит обвинительный характер, само судебное преследование привело к обратному результату.

Находясь с визитом в Сирии, где он проводил совместную пресс-конференцию с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, Макрон отказался комментировать решение суда, сославшись на принцип разделения властей. «Для демократии полезно, чтобы президент республики не комментировал решения правосудия, поэтому я буду придерживаться этого правила, тем более что нахожусь за границей», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Однако иначе как отговорку воспринимать такой ответ невозможно. Ведь именно лагерь Макрона готовил почву для этого процесса, а первый приговор с немедленным исполнением пятилетнего запрета на занятие выборных должностей стал беспрецедентным политическим шагом со стороны центристов, направленным на устранение главного соперника. Теперь же, когда суд смягчил наказание, Макрон предпочитает отмалчиваться.

И это понятно, ведь в результате процесс не просто не уничтожил Ле Пен политически, а еще и укрепил ее образ жертвы произвола власти. Первый приговор вызвал бурную реакцию со стороны ее союзников во Франции. Обратили на него внимание и за рубежом. Занимавший тогда пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях «Je suis Marine» («Я — Марин»), в ее защиту выступили в Кремле, а президент США Дональд Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм».

Международная поддержка усилила позиции Ле Пен и ее сторонников, для которых вердикт стал новым символом борьбы с французским «глубинным государством». Вместо того чтобы дискредитировать лидера ультраправых, судебный процесс превратился в мощный инструмент мобилизации ее электората. Согласно недавним опросам, 49% французов хотели бы видеть ее кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Даже если бы ограничения из-за электронного браслета вынудили Ле Пен уйти в тень, на замену уже был готов ее молодой протеже Жордан Барделла. Опросы показывают, что 30-летний лидер партии даже популярнее Ле Пен: его рейтинг поддержки достигает 34%, в то время как у нее — 32%, а у самого действующего президента — 21%.

Барделла представляет для преемников Макрона еще большую угрозу из-за отсутствия какого-либо серьезного негативного фона в его политическом досье и умения привлекать молодую аудиторию.

Сама Ле Пен неоднократно заявляла, что он сможет победить вместо нее. Однако после решения апелляционного суда она объявила о создании «дуэта» с Барделла, который станет ее премьер-министром в случае избрания. Этот ход позволяет партии представить избирателям два поколения лидеров одновременно, сочетая политический опыт Ле Пен с молодостью и энергией Барделла.

Макрон и его команда хотели выиграть время до следующего выборного цикла, но на деле лишь ускорили консолидацию ультраправых. Теперь «Национальное объединение» находится на пике своей популярности, уверенно лидируя в социологических опросах накануне выборов, а сама Марин Ле Пен произносит пламенные речи по ТВ и играючи набирает политические очки, пока лидер центристов Макрон молчит и продолжает терять поддержку электората.