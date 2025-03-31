Москва, 31 марта, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинительным приговором лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за растрату, заявил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии. Свое мнение он высказал 31 марта в беседе с журналистами.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Марин Ле Пен

«Все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм», — заявил представитель Кремля.

31 марта суд в Париже признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Приговор подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей участвовать в президентских выборах в 2027 году.

«В целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал он.

При этом Песков добавил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции и не хочет этого делать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956704" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ле Пен прибывает в суд

Как передавало ИА Регнум, Ле Пен и других фигурантов обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в период с 2004 по 2016 год. Обвинение утверждало, что они оплачивали работу помощников депутатов Европарламента, которые на самом деле работали на партию «Национальное объединение».

Кроме того, в июле 2024 года прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении Ле Пен по подозрению в нарушении правил финансирования кампании во время президентских выборов 2022 года, когда она заняла второе место во втором туре, проиграв действующему главе государства Эммануэлю Макрону.