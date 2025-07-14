Профанация грандиозного масштаба. Именно так можно охарактеризовать прошедшее в Белом доме шоу с участием Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп как настоящий шоумен довольно эффективно держал интригу, или «саспенс» в преддверии анонсированного выступления по теме Украины, обещая устроить Москве «сюрприз». При этом вокруг Белого дома ломалось множество копий — ястребы и реалисты буквально схлестнулись в спорах по поводу того, какой должна быть политика в отношении Украины.

Результат же удивил всех.

Главные проукраинские ястребы в Вашингтоне вроде сенатора Линдси Грэма (внесённого в России в список экстремистов и террористов) требовали от Трампа сходу ввести 500%-е вторичные пошлины на импорт российской нефти.

Медийная империя Руперта Мёрдока, тесно связанная с украинским лобби, сыпала «утечками» о возможных колоссальных поставках дальнобойных ракет и истребителей Киеву. Фактически мы наблюдали настоящий медийный блицкриг, направленный на Трампа.

Однако вашингтонским ястребам в очередной раз пришлось испытать столкновение с суровой реальностью. Причём некоторые из них сами до конца не поняли итогов произошедшего.

Трамп на встрече с Рютте анонсировал введение 100%-х пошлин на импорт из России. Однако обещаны они лишь после дедлайна в 50 дней, который в дальнейшем вполне может сдвигаться. Как это уже было с торговыми дедлайнами.

Заодно Трамп поставил на паузу принятие санкционного билля Грэма в конгрессе, при помощи которого ястребы хотели вынудить президента США ввести запретительные вторичные пошлины против России и её торговых партнёров. Белый дом закрепляет за собой прерогативу проводить торговую политику и даёт отпор конгрессу, который пытается перехватить инициативу у президента.

Цифра в 50 дней вполне легко объясняется.

Дело в том, что в рамках санкционного билля предусматривалось проведение «расследования» на тему возможности объявить перемирие на Украине в течение двух месяцев. Если же выводом станет то, что перемирие невозможно, тогда и нужно вводить тарифы. Трамп же просто переиначил эти сроки и предложил в течение 50 дней договориться о сделке с Россией под угрозой тарифов.

Однако попытка усилить переговорную позицию США при помощи вторичных тарифов вызывает очень много вопросов.

Если говорить о прямом товарообороте между Россией и Штатами, то он составляет сейчас не более 4 миллиардов долларов ежегодно. Львиная доля из них — это американские закупки урана, титана и удобрений, которые критически важны для экономики США. Для них наверняка будут в любом случае делать специальные исключения, которые выведут эти товары из-под действия тарифов.

Отдельный вопрос — вторичные пошлины в отношении ключевых торговых партнёров России вроде Китая и Индии.

У всех перед глазами недавняя попытка Трампа ввести 145%-е тарифы против Китая, которая закончилась для США полным фиаско и необходимостью резко сдавать назад. Повторять тот травмирующий опыт в администрации Белого дома вряд ли кто-то хочет.

С Индией же сейчас идут попытки поскорее заключить новую торговую сделку. Никто вводить 100%-е пошлины против них в этих условиях не станет, опять же придётся делать исключения из правил.

Рисковать торговым оборотом с США в триллионы долларов ради Украины команда Трампа вряд ли планирует.

Особые споры вызывает военный аспект.

Белый дом анонсирует возможность закупки вооружений в США по линии НАТО для последующей отправки на Украину.

Впрочем, вопросов здесь сильно больше, чем ответов. У бюрократии самого альянса нет сколько-нибудь значимых бюджетов для покупки оружия. Иными словами, придётся искать отдельные страны той же Европы, готовые дополнительно потратиться ради Украины. Хотя эта идея вызовет ещё больший раскол внутри Евросоюза.

Возмутятся даже некоторые европейские ястребы, которые сейчас создают отдельный оборонный фонд под закупки оружия не в США, а именно внутри Евросоюза.

Не говоря уже о том, что на уровне Брюсселя и так согласуются свои программы поддержки Украины. Найти ещё десятки миллиардов долларов на закупки в США будет нереалистично. Да и всё равно поставок этих вооружений придётся ждать месяцами, а то и годами.

Многих военных экспертов поставило в ступор обещание Трампа перенаправить в Европу сразу 17 систем ПВО Patriot. Вероятно, президент США попросту оговорился. Речь могла идти либо о 17 пусковых установках, либо о 17 компонентах одной батареи (а их как раз столько и имеется).

Скорее всего, в реальности мы увидим отправки одной или нескольких батарей, которые затем могут добраться до Украины.

Но серьёзным образом повлиять на ситуацию на поле боя они не смогут.

Ведь здесь всё упирается в нехватку ракет-перехватчиков для Patriot, которых в США производят лишь по 300-400 ежегодно. Хоть такой запас спокойно прожигается за несколько дней отражения ракетных атак либо на украинском фронте, либо на ближневосточном. А существует ещё потребность пополнять истощённые арсеналы Пентагона и поставлять какие-то ракеты союзникам США на других направлениях вроде азиатского.

Трамп в ходе пресс-конференции неоднократно подчёркивал, что теперь за всё оружие будут платить европейцы. Мол, аттракциона невиданной щедрости времён Джо Байдена ждать уже не стоит.

Это попытка заранее ответить на критику со стороны своего MAGA-электората, который жутко устал от украинской повестки. К тому же в адрес Трампа и так сейчас раздается немало претензий — например, в связи с нежеланием публиковать документы по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Есть явные опасения, что и тема поддержки Украины ударит по его рейтингам.

В целом же своим шоу в Белом доме Трамп пытался убить сразу нескольких зайцев. С одной стороны, он хочет остудить головы упёртых ястребов в Вашингтоне, которые требуют заканчивать с переговорами в пользу нового витка эскалации на Украине. С другой — Трамп очевидно пытается усилить свою переговорную позицию в контактах с Россией. С третьей — ему очень хочется избежать сценария Вьетнама или Афганистана.

Вот и приходится вставать в очень неудобную позу, чтобы усидеть сразу на всех стульях.

Поэтому какое-то ужесточение риторики мы всё-таки увидели, но без радикализма и срыва переговоров. Поставки оружия Украине возобновятся, но в не самых больших объёмах и с меньшими издержками для США, которые заставляют платить по счетам Европу. Ястребам же теперь будет сложнее обвинять Трампа в том, что он никак не оказывает давление на Россию. Даже если оно носит скорее имитационный характер.

Дедлайны в несколько месяцев означают, что следующие крупные раунды переговоров по Украине наверняка пройдут по итогам летней наступательной кампании России.

К тому моменту может произойти и переформатирование внутриукраинской политики под давлением Белого дома. Не зря там уже происходят серьёзные перестановки в кабмине.

Пока же Трамп выигрывает для себя время, чтобы заниматься другими вопросами вроде торговых войн или ближневосточных переговоров.

А затем республиканская администрация может вновь взяться за украинский вопрос. И если к осени на фоне успехов России на поле боя позиции ястребов по обе стороны Атлантики пошатнутся, то вести переговоры на реалистичных условиях Трампу будет политически проще.

Главное — самому не запутаться в этих тонких вашингтонских играх и не упасть со всех стульев, на которых теперь приходится сидеть в стремлении угодить бесчисленным группам влияния и лоббистским кланам в американской политике.