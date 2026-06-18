Ультраконсервативные иудеи Израиля, так называемые харедим, вновь напомнили о себе. В ответ на череду арестов идейных уклонистов от военной службы, инициированных властями, недовольные ортодоксы устроили многотысячную акцию протеста.

ИА Регнум

Они перекрыли в утренний час пик участок шоссе № 4 возле города Бней-Брак, а позднее осадили одну из местных тюрем, где содержались уклонисты.

Правительство, судя по всему, не ожидало от оппонентов такой наглости и скоординированности. Равно как и не было готово к ударам в спину от формально дружественных политических сил. Впрочем, лично для премьер-министра Биньямина Нетаньяху этот кризис обострил совсем другие проблемы.

Призвать нельзя игнорировать

Острая фаза кризиса отношений харедим и центрального правительства тянется с 2024 года, когда власти начали пересматривать условия отсрочки от военной службы для учащихся религиозных учреждений (иешив) и увеличили квоту на призыв ортодоксов в армию. Хотя на самом деле корни противоречий лежат гораздо глубже.

Опция духовного пути существует в израильском законодательстве со времен основания страны и призвана обеспечить преемственность и сохранение иудейских традиций как одного из столпов государственности.

Долгое время харедим имели возможность продлевать отсрочку ежегодно в течение всего периода обучения, что давало им возможность уклоняться от армейской службы десятилетиями, то меняя учебное заведение, то повышая уровень учености. Это создавало серьезный дефицит призывников, вынуждая увеличивать квоты в других категориях.

Почти два десятилетия власти пытались решить вопрос полюбовно — через агитацию и запуск специальных проектов (например, спецбатальона «Нецах Йегуда» для верующих призывников), однако это не дало результата. Из 1,3 млн харедим (более половины которых попадали в рамку призывного возраста) на действительную службу уходили не более 9% годных к ней юношей. А с началом череды военных конфликтов (сектор Газа, Ливан, Иран) этот показатель упал до исторического минимума (около 3%), что вынудило власти закрутить гайки.

Неудивительно, что на базе ультраортодоксальных общин довольно быстро сложилось сплоченное протестное движение, которое существенно активизировалось накануне осенних парламентских выборов в еврейском государстве.

Взять в осаду

Серьезное обострение произошло утром 17 июня, когда большая группа активистов перекрыла оживленное шоссе рядом с расположенным восточнее Тель-Авива Бней-Браком, где проживают преимущественно консервативные иудеи. В результате образовались многокилометровые заторы, а также фактически оказалось нарушено транспортное сообщение с деловой столицей Израиля.

Впрочем, если в акции по перекрытиям, по свидетельствам очевидцев, участвовали несколько сотен харедим, к середине дня число манифестантов выросло в десятки раз.

Недовольные ортодоксы всех возрастов стекались к военной спецтюрьме № 10, куда накануне доставили нескольких учащихся иешив. При этом один из них якобы явился на призывной пункт добровольно — для «документального подтверждения духовного пути», но был задержан и помещен в изолятор вместе с «псевдоучащимися».

Согласно рапортам полиции, в протестных выступлениях приняли участие от 12 до 15 тысяч человек, что стало самой крупной единовременной акцией ультраортодоксов за последние несколько лет.

При этом ядром протеста стали гурские хасиды, представители крупнейшей ортодоксальной группы в современном Израиле. Их на митингах собралось не менее 6 тысяч человек.

В демонстрациях наравне с паствой принял участие гурский адмор (глава хасидской общины) раввин Яаков Арье Альтер, прямо с импровизированных баррикад раскритиковавший власти за «неправомерную грубость» и давление на верующих.

К его воззваниям присоединились и другие ортодоксальные авторитеты. В результате происходящее перестало быть похоже на рядовой стихийный митинг и приобрело характер духовно-политического послания.

Ягодки впереди

Несмотря на то, что полиции и спецслужбам удалось сравнительно быстро разогнать протест, силой урезонив самых буйных, харедим не планируют сдаваться.

Движение «Иерусалимская фракция» («Пелег Иерушалми»), поддержавшее выступления ортодоксов, официально заявило, что перекрытие крупнейшего шоссе в Израиле лишь предупредительный сигнал властям.

В случае, если правительство не прислушается к чаяниям консервативной общины, харедим грозят усилить протестную кампанию и вывести на улицы еще больше протестующих, а также полностью парализовать работу наземного и воздушного транспорта в стране.

Основной аргумент, который ортодоксы используют для оправдания антиконституционного поведения, сводится к тому, что реальная надобность в новобранцах из иешив отпала: Израиль завершил большую часть интенсивных военных кампаний — в первую очередь в отношении Ирана и ХАМАС в секторе Газа, а на оставшихся участках справляется имеющимися силами.

Потому призыв харедим из вынужденного шага со временем превратился в политический инструмент, который команда Нетаньяху якобы использует для манипулирования электоратом.

Впрочем, тему бедственного положения верующих оппоненты премьер-министра используют не хуже, чем он сам. За несколько дней до инцидента в Бней-Браке ортодоксальные партии кнессета (парламента) пригрозили Нетаньяху срывом процедуры досрочных выборов, если возглавляемая им партия «Ликуд» не прекратит отклонять вносимые с подачи раввинов законы. Даже несмотря на то, что значительной их части все еще требовалась серьезная доработка.

Протесты ортодоксов в Бней-Браке консерваторы также попытались обратить в свою пользу. Как заявила пресс-секретарь партии ШАС (крупнейшей ультраортодоксальной силы кнессета) Ашер Медиа, Нетаньяху поддерживает, пусть и непублично, избирательное прекращение арестов уклонистов и амнистию для всех ультраортодоксов. Это ожидаемо вызвало негодование в рядах светских израильтян, которые тут же потребовали от премьера обстоятельных разъяснений.

Споры с ортодоксами

Накопившаяся за несколько лет общественная напряженность вокруг харедим с началом активного этапа парламентских выборов стала предметом дискуссий между правительством и оппозицией. Почти все силы попытались конвертировать ее в политические очки.

Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман пообещал электорату серьезное ужесточение законодательства в отношении харедим. Особенно тех, которые намеренно дестабилизируют ситуацию внутри страны, координируют и разжигают протесты.

«Пока солдаты Армии обороны Израиля ведут бои в Ливане, радикалы-ультраортодоксы — представители движения ''Пелег Йерушалми'' — противостоят нашим силам безопасности. Они блокируют основные дороги, останавливают железнодорожное сообщение и вредят тем, кто работает, служит и платит налоги. Когда мы вернемся к власти, я обещаю добиться того, чтобы эта радикальная организация была объявлена вне закона», — заявил он в видеообращении.

Впрочем, у ультраортодоксов нашлись и союзники в правительстве.

Помимо ультраортодоксальных партий (ШАС и «Яхадут ха-Тора»), в защиту харедим неожиданно выступил министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Одиозный политик не только раскритиковал курируемых им силовиков за «неоправданную жестокость», пригрозив им служебными проверками, но и вознамерился пересмотреть нормативы разгона несанкционированных митингов.

Он обещает запретить применение светошумовых гранат, а также других спецсредств. В кнессете подобные заявления, впрочем, не оценили и даже пригрозили Бен-Гвиру преждевременной отставкой, если тот продолжит заигрывать с религиозными радикалами.

Время выбирать дорогу

Что касается самого Нетаньяху, тот пока предпочитает не занимать ни одну из сторон и вообще дистанцироваться от вопроса.

Кризис в Бней-Браке комментируют в основном его приближенные из партии «Ликуд» и условно нейтральные министры, в то время как премьер на брифингах смещает акцент на другие вопросы.

Причина столь странного на первый взгляд поведения кроется в срочном пересмотре стратегии позиционирования перед парламентскими выборами.

Изначально Нетаньяху планировал вытягивать рейтинг своего кабинета за счет совместных с США внешнеполитических побед, однако недавнее решение Вашингтона пойти на сделку с Ираном серьезно спутало эти планы. Особенно с учетом тех ограничений, которые теперь налагают на Израиль союзнические обязательства перед Белым домом.

Ядерный электорат Нетаньяху считает итоги военных кампаний откровенно проигрышными, а потому премьер предпочтет лишний раз не ссылаться на них в ходе предвыборной гонки.

При этом сместить фокус на внутреннюю политику будет сложнее: конфликт с харедим не принесет «Ликуду» большой поддержки со стороны светских израильтян, чьим вниманием уже прочно завладела либеральная платформа Яира Лапида и Нафтали Беннета, зато гарантированно оттолкнет ультраконсервативный и ультраправый электорат, во многом удерживавший нынешнюю коалицию на плаву. Это существенно повышает риск проигрыша Нетаньяху и его команды на грядущих выборах.

Так или иначе, игнорировать кризис слишком долго премьер не сможет: харедим и светские израильтяне ждут от него ответа. Причем не компромиссного, а с поддержкой позиции одной из сторон конфликта.

А потому Нетаньяху судорожно ищет соломоново решение, чтобы выйти из кризиса с минимальными имиджевыми потерями.