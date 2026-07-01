Конференция по «восстановлению Украины» в польском Гданське на выходе имеет только один значимый результат: Украине дают еще денег на разрушение.

ИА Регнум

По итогам абсолютно пустой встречи, судя по всему, служившей лишь декорацией для главного процесса, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЄС выделяет первый транш объемом в 3,9 млрд евро на покупку передовых дроновых технологий.

«Ключевым фактором успеха Украины в противостоянии полномасштабному вторжению России является ее изобретательность. Именно эту изобретательность мы хотим поддержать, предоставляя первый транш. В дальнейшем будут выделены дополнительные средства», — отметила мадам из Брюсселя.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что это транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan. Вместо «восстановления инфраструктуры» и «проектов развития» средства будут направлены на производство украинских дронов (запомните этот пункт), усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

Кроме того, 25 июня в бюджет Украины поступило 3,2 млрд евро бюджетной поддержки в рамках этого же займа — и к этим деньгам мы еще вернёмся. Таким образом, общий объем средств уже составляет порядка 7 млрд евро.

Но, само собой, эти новости не являются самодостаточными ни для празднования «перемоги», ни для лютой «зрады», возникшей из шумного и грязного конфликта вокруг этих денег в Министерстве обороны Украины. Поскольку «поддержка изобретательности» (имеющая форму кредита под обязательства Евросоюза), не будет поступать ни на счета военного ведомства, ни на счета Минфина.

Более того, возвращаясь к закупке беспилотников «украинского производства», стоит обязательно отметить, что такого производства в классическом понимании практически не существует. Производственные площадки непосредственно на Украине либо давно уничтожены ударами ВС РФ, либо работают на заглублённых объектах и фактически занимаются лишь окончательной доукомплектацией изделий.

Как поясняют источники ИА Регнум в Киеве, основная часть таких изделий производится именно в Европе: корпуса, электроника, двигатели, моторы и остальные компоненты. Затем практически готовые изделия доставляются на территорию Украины, где их уже оснащают боевой частью. Именно этот этап европейцы предпочитают выносить подальше от себя, опасаясь рисков при транспортировке и производстве. После этого изделия поступают в войска.

Вообще-то на закупку дронов Украина рассчитывала получить около 5,9 млрд евро, однако, по сообщениям европейских СМИ, транш был отложен «на фоне вопросов к ценообразованию оборонных закупок». «Так в ЕС политкорректно называют воровство Зеленского и его шайки на строительство «кооператива Династия»,— язвительно комментирует из колонии опальный нардеп Александр Дубинский.

То есть, даже в деле продолжения войны вместо мирного восстановления добрые европейские друзья и партнеры предпочитают пускать из денежного крана лишь тонкую струйку.

Даже несмотря на необходимость оформлять коррупционную составляющую через совместное участие украинских компаний, что и превращает производство в «украинское» чисто формально. То есть, взять и дать всё разом, чтобы обеспечить некий теоретически возможный прорыв в боевых действиях, в Брюсселе явно не хотят.

И в этом просматривается определенная стратегия.

Формально на помощь Украине на 2026 год заявлены 28,3 млрд евро. Но на дворе уже июль, а конкретно на первый пакет военной помощи выделено две трети от обещанной суммы в 6 млрд. И это не просто перечисление денег на счёт.

Запускается процедура распределения средств по уже подготовленной договорной базе, между конкретными проектами и подрядчиками. Эта работа, скорее всего, растянется как минимум до сентября. Осенью обещают объявить о новых решениях.

Но пока никаких конкретных цифр, сроков и направлений финансирования не называют.

Тем не менее, за 2025 год и половину нынешнего Украина провела масштабную кампанию по заключению соглашений именно о переносе производственных мощностей на территорию Европы. Растущие возможности по производству беспилотников, увеличение объёмов выпуска, расширение производственных цепочек — всё это уже существует.

Именно на масштабирование этой системы, по сути, и был рассчитан первый транш.

Однако европейско-украинская паутина производств не успевает освоить деньги: масштабирование буксует, в том числе, по причине неуемного воровства «изобретательных украинцев».

Хотя сильно обнадеживаться не стоит. И радикально, на порядки, выросшие объемы поставок БПЛА европейского производства, и потихоньку развивающиеся ракетные программы, показывают, что Европа твердо держит курс на максимальное затягивание конфликта.

Рассчитывая при этом перезапустить собственные производства и дать работу своим гражданам, оставляя за скобками хотелки Зеленского и его друзей. Их задача максимально проста — продолжать отправлять на Россию рои летающих боеприпасов и принимать ответные удары, пока старшие товарищи зарабатывают.

К примеру, германская компания Helsing — один из крупнейших получателей денег на «производство украинских дронов», сравнимый по масштабу с главным коррупционным детищем киевской власти, компанией Firepoint. Основателем и руководителем там является Гюнтер Шерф, бывший помощник Урсулы фон дер Ляйен в период, когда она возглавляла министерство обороны Германии.

Именно Helsing выпускает известные беспилотники HF-1 и HF-2 с элементами ИИ, используемые для налетов на приграничные регионы России. По его программам уже заключены крупные контракты на тысячи аппаратов по цене в 16 раз выше себестоимости и детище фон дер Ляйен будет претендовать минимум на 15% всего бюджета первого транша.

Немцы же (в частности, Pointox, Diehl Defence и целый ряд связанных с ними компаний) вовлечены и в программу по дальнейшей доработке ракеты «Нептун-2», а также по другим перспективным проектам, включая программы, связанные с FP-7 и её последующими модификациями.

Есть и датское направление, и британская составляющая, поскольку Лондон в итоге всё же включили в общий контур европейских оборонных программ после длительных переговоров с Брюсселем.

В графстве Саффолк развёрнуто производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков. Общий объём программы оценивается примерно в 200 млн фунтов стерлингов. И с этой частью «помощи» всё в целом понятно: обороты будут наращиваться постоянно, а украинцам дают на руки ровно столько, сколько нужно на финализацию процессов производства машин смерти.

Ну, а как же решаются вопросы выживания и дальнейшего существования «дров», необходимых на пожарище войны с Россией?

Под их нужды расписана называемая программа макрофинансовой стабильности Украины, связанная с кредитом в 90 млрд евро. Но этих денег не дают вообще, поскольку гражданская часть привязана к действующей с 2024 года евросоюзовской программе Ukraine Facility.

А там требования к Киеву обязательные к выполнению не просто жёсткие, а очень жесткие. Фактически выкручивающие руки украинской власти и лично Зеленскому.

Это уже не изменения в налоговое законодательство с отсрочкой внедрения. По сути, речь идёт о запуске Евросоюза на украинский энергорынок, о новом регуляторе, который будет контролироваться европейцами, о доступе к теплосетям, теплогенерации и зелёной энергетике.

Кроме того, требуется пересмотр порядка назначения руководства целого ряда силовых органов. Фактически из-под Офиса президента выбивают контроль над силовиками. Полиция, прокуратура, расширение полномочий НАБУ и САП, отдельные возможности для экспертизы, отмена ограничений по срокам расследования дел НАБУ.

То есть отмена «поправки Лозового» для этих производств — установленных в прошлом созыве Верховной Рады ясных правил ведения расследования и судебного контроля над уголовными производствами. «Демократическая Европа» хочет вернуть возможность ненадлежащего использования уголовных дел в ущерб бизнесу или политическим оппонентам и отменить жесткое ограничение по срокам досудебного расследования.

Не спрашивайте почему. Как и почему Киев этого делать не хочет.

Результат налицо: в 2026 году Украина должна была получить по «гражданской» линии 16,7 млрд евро. На сегодняшний день имеет только 3,2 млрд, о чем мы говорили в начале. Ещё 3,7 млрд может быть прилетят при условии выполнения требований Еврокомиссии, но это не точно.

В любом случае, сколько бы ни дали, это всё равно бесконечно далеко от обещанной суммы на поддержание жизнедеятельности бодрого трупа страны.

Как следствие — огромный дефицит социальных расходов, провал в финансировании регионов и гражданских программ, массовые невыплаты обещанных пособий, провальный бюджет 2027 года и полная неизвестность.

Буквально на днях украинский Минфин вещал, что на 2027-29 гг. ему дополнительно понадобится ещё 145,9 млрд евро. Помимо 11 млрд, которые еще обещали пригнать по той самой Ukraine Facility. И помимо траншей в рамках кредита на 90 миллиардов. И 1 миллиарда по программе Всемирного банка и фонда F. O. R. T. I. S. А также еще 5,9 миллиардов от МВФ в ближайшие три года.

То есть, в 1,4 раза больше, чем пообещали хотя бы на словах — и такой довесок никто даже обещать не будет.

Правда, есть еще история с саммитом НАТО в Турции. И сейчас активно муссируется тема о том, что Марк Рютте ищет для своих киевских друзей 40 млрд евро на 2027 год. А итальянская Corriere della Sera уже пишет, что с учётом позиции США, которые не хотят финансировать украинский кризис, эти 40 млрд евро постепенно в согласованиях превращаются в 10–12 млрд.

Но их еще найти нужно.

Так что же, киевский режим рухнет под тяжестью социально-экономического кризиса? Это вряд ли. Денег на войну им дают ровно столько, сколько позволяет держаться, а остальное списано как ненужное ввиду того, что рано или поздно боевые действия на Украине завершатся ее поражением. Но построенная в Европе военно-промышленная инфраструктура никуда не исчезнет и продолжит клепать смерть.