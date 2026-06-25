Жаркими июньскими ночами одесситов, помимо ТЦК и работы ПВО, преследует еще одна напасть. На улицах возле фонарей появились сотни огромных насекомых, в которых горожане уверенно опознали саранчу.

ИА Регнум

Одесситы уже по традиции, понимая, что рассчитывать на помощь от государства не следует, взялись за дихлофос, лопаты и тапки. К борьбе с незваными гостями подключились даже одесские коты. Но пока это не слишком помогает: наглые твари чувствуют себя уверенно и все больше захватывают пространство.

Был даже забавный эпизод, разошедшийся по социальным сетям, где насекомые деловито допивают оставленную кем-то бутылку пива.

Через сутки после «вторжения» власти подключили экспертов, которые объясняют, что бить тревогу не из-за чего: никакая это не саранча, а серый кузнечик — вид безопасный и даже полезный.

Одесситы поверили этому ровно настолько, насколько вообще способны верить киевской власти, то есть никак. Они пришли к выводу, что эти «кузнечики» пришли помочь освободиться от зеленых насаждений — последних оставшихся посадок, сдерживавших суховеи.

И были, в общем, правы: эпизод с насекомыми — не курьёз, а симптом того, как украинская «декоммунизация» дожёвывает остатки советского наследства на юге.

Гости с неба

Опасения появились у одесситов не на пустом месте.

Еще в ноябре 2025 года украинские энтомологи прямо предупреждали: мягкая зима позволит яйцам саранчи пережить холодный сезон и летом 2026-го следует ждать нового нашествия, ещё более массового, чем прошлогоднее.

Однако с голубых экранов продолжает сыпаться благость: орнитолог и фотограф Сергей Курочкин объясняет, что улицы города у моря заполонила длиннокрылая форма серого кузнечика Decticus verrucivorus. По его словам, «при благоприятных условиях — мягкой зиме, тёплой влажной весне и большой численности популяции — часть кузнечиков развивает более длинные крылья и получает способность к активным перелётам».

Птицы, по его словам, восприняли событие как «настоящий праздник изобилия». Городские власти со ссылкой на «специалистов» поспешили объявить, что эти насекомые для региона естественные и для людей не опасны.

Но единого мнения не сложилось.

Профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко в газете «Думская» заявила прямо: это саранча. И добавила: «Этот вид не является характерным для Одесщины. Вероятно, насекомых могли занести воздушные потоки из южных регионов, а также, возможно, с территории оккупированной части Запорожской области».

То есть, и в этом тоже виноваты русские.

Однако настоящие причины тут просты и понятны: изначально существовавшая в Причерноморье пустыня (превращенная в сельскохозяйственный регион благодаря «оккупации»), снова забирает своё.

Ещё в XIX веке засухи и пылевые бури были не редкостью, как и проблема нашествий саранчи, вызывавшие неурожаи и голод.

Так Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор граф Михаил Воронцов предписанием от 22 мая 1824 года командировал в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский молодого ссыльного коллежского секретаря Александра Пушкина — «потребовать от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются».

Воронцов, по обыкновению, преследовал две цели сразу: выяснить судьбу урожая и убрать поэта подальше от собственной супруги.

Вернувшись в Одессу, поэт сдал в канцелярию вместо положенного донесения короткое стихотворение:

Саранча:

23 мая — Летела, летела;

24 мая — И села;

25 мая — Сидела, сидела;

26 мая — Всё съела;

27 мая — И вновь улетела.

Биографы поэта спорят, было ли это в действительности. Но подробности поведения жадных пожирателей всего зеленого поэт передал точно.

8 июня 1824 года Пушкин подал прошение об отставке. Уже к августу его выслали из Одессы в Михайловское. Саранча, как говорится, вышла поэту боком.

А степи Новороссии продолжали страдать от неё ещё больше века — до тех пор, пока за дело не взялась уже советская власть.

«План преобразования природы»

После голода 1946–1947 годов, который задел и южные районы страны, постановлением Совета министров СССР от 20 октября 1948 года был принят «Сталинский план преобразования природы».

Он предусматривал высадку полезащитных лесонасаждений, создание государственных лесных полос, строительство прудов и водоёмов и внедрение травопольных севооборотов. Главная задача — защитить степь от суховеев, остановить эрозию почв, превратить юг в устойчивую сельскохозяйственную базу страны.

Позже было создано Каховское водохранилище.

Однако после развала СССР и отделения Украины построенная при Союзе система начала стремительно деградировать и разваливаться, особенно после победы Майдана. Для юго-востока частые засухи и летняя сорокоградусная жара стала нормой жизни, а война лишь усугубила эту ситуацию.

Апогеем ситуации стал подрыв ВСУ Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, про которое ИА Регнум подробно рассказывало. Если же коротко, то уничтожение водохранилища ещё больше ухудшило экологию Причерноморья, лишив многие территории источника пресной воды для орошения. И нашествие саранчи почти по всему югу Украины в июле 2025 года стало последствием.

Под ударом ненасытного роя в первую очередь оказываются главные продукты сельхозэкспорта: подсолнечник, кукуруза, свёкла, овощи и зерновые.

В сети появились видео с работником сельхозпредприятия, который из кабины трактора демонстрирует, как рои насекомых опустошают кукурузное поле. Жара испепелила часть урожая, а «безобидные кузнечики» уничтожают то, что осталось после засухи.

Эколог Игорь Антахович прямо сформулировал в комментарии украинским СМИ: «нашествие саранчи этим летом на юге Украины — не первое, но, к сожалению, далеко не последнее». Главный его аргумент — изменение климата.

О реальной причине — уничтоженной мелиоративной системе и высохшем Каховском «море» — украинские эксперты предпочитают умалчивать.

Да и официальная украинская статистика по урожаю рисует удивительную картину. Согласно ей, в 2022-м урожайность зерновых составила 53 млн тонн, в 2023-м — 58 млн тонн, в 2024-м — 56 млн тонн, а в 2025-м уже до 60 млн тонн.

Чудеса, да и только, заграница обзавидовалась.

Но если посмотреть на украинскую же статистику экспорта зерновых, которую подделать сложнее, чем цифры урожая, картина становится несколько иной. По оценкам Forbes Ukraine, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 40,1 миллиона тонн зерна против 51 миллиона годом ранее — падение на 21% за один сезон.

Экспортная выручка по зерну удержалась почти на прежнем уровне ($8,1 миллиарда против $8,3) только благодаря выросшим мировым ценам. Сальдо торговли агропродукцией с ЕС, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, сократилось с $8,9 до $6,1 миллиарда. Общий агроэкспорт по итогам 2025 года просел на 8,8%.

Текущий 2025/2026 маркетинговый год ещё хуже. По данным Зарубежной службы сельского хозяйства Минсельхоза США (FAS USDA), за июль–декабрь 2025 года Украина отгрузила пшеницы на 20% меньше, чем годом ранее. Экспорт кукурузы упал почти в три раза — с 5,9 до 2,2 миллиона тонн за полугодие. Ячмень — минус 35%.

И это при якобы рекордном урожае.

Разница между картинкой Минагрополитики и данными таможен укладывается в простую формулу: либо часть «урожая» существует только в отчёте, либо реальный сбор падает, а отчёты подгоняются. И то, и другое — в духе временщиков, которые меньше всего рассчитывают, что кто-то будет всерьёз проверять их бухгалтерию.

Пустыня возвращается

Когда лето 2026-го подарило Одессе очередную партию насекомых, украинская публичная сфера среагировала ровно так, как могла: ни одного слова про истинные причины катастрофы — опустынивание, выпиленные и сожженные лесополосы и уничтоженную мелиорацию.

Зато много слов про то, что насекомых, возможно, занесло «с временно оккупированной территории», что это «брачные игры самцов» и что они даже «помогают экосистеме».

Особо евросвидомые горожане подхватили гастрономическую инициативу: в украинском сегменте известной соцсети они начали делиться рецептами кузнечиков в масле, ссылаясь на «передовую европейскую моду»: восьмая казнь египетская им явно «до смаку».

Но мода непременно перегонит все передовые тренды. Перелётная саранча, размножающаяся в том числе и на дне бывшего Каховского моря, уже через месяц может массово атаковать поля Запорожской, Херсонской и Одесской областей. И снова уцелевшие после «бусификации» аграрии будут вручную опрыскивать поля — потому что специальной техники для обработки высоких посевов попросту нет.

Государственные компенсации финансовых потерь от вредителей не предусмотрены.

Тридцать пять лет проедания советского наследства, 12 лет «декоммунизации» и четыре года войны, проводимой «саранчой» в Киеве, привели к тому, что на месте земли, которую полвека отвоёвывали у засушливой степи лесополосами, водохранилищами и каналами, возвращается голая выжженная пустыня.

Та, которую Пушкин зафиксировал в 1824 году в своих строках «всё съела и вновь улетела». С той разницей, что сегодня сжирают не листья, а саму страну подчистую и улетать собираются вместе с наворованным на «просвещённый» Запад.

Восстанавливать же Северное Причерноморье — заново сажать деревья, чистить русла рек, ремонтировать высохшие и заросшие каналы, возрождать ирригацию из нынешних властей не возьмётся никто. У временщиков иная задача: успеть, как саранча, доесть всё, что находится в поле зрения.