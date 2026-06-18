Создание иллюзии коллективного единства, коим маниакально озабочены власти Евросоюза, порой приводит к парадоксальным результатам. В рамках «борьбы за демократию» против «опасного инакомыслия» первой жертвой становится плюрализм мнений.

ИА Регнум Фернан Картайзер и Ларс Хайзе

Политиков, чиновников и общественных деятелей, заподозренных в отклонении от «линии партии», в Брюсселе и в европейских столицах уже не только порицают с высоких трибун и стигматизируют через системные СМИ, но и по-настоящему пытаются привлечь к суду. Зачастую — по совершенно посторонним делам. Что навевает нехорошие воспоминания о темных временах политических репрессий.

Например, на днях немецкий парламент единогласно принятой резолюцией снял иммунитет с депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ларса Хайзе. Прокуратура Штутгарта подала ходатайство о наложении не него штрафа «за нарушение закона об авторском праве». Согласно делу, в мае 2024 года, перед своим избранием в бундестаг, Хайзе якобы опубликовал в социальных сетях плакат с фотографиями политических оппонентов без их согласия.

Прокуратура уже подавала 3 февраля 2025 года в районный суд в Шорндорфе (земля Баден-Вюртемберг) ходатайство о назначении наказания для Хайзе. Следователи требовали наложить на него штраф в размере 60 дневных ставок. Однако после того как 23 февраля 2025 года политик из АдГ был избран, производство по делу было временно приостановлено из-за иммунитета. Снятие которого должно позволить возобновить разбирательство.

Хайзе — далеко не единственный депутат бундестага от АдГ, находящийся в прицеле германской Фемиды. В последние месяцы народные избранники от стремительно набирающей популярность правоконсервативной партии попадали под подозрение в совершении уголовных преступлений и лишались иммунитета. Кто-то — из-за предполагаемого нацистского приветствия, как Маттиас Моосдорф, кто-то — по обвинению в «незаконных сделках» с Белоруссией, как Йорг Дорнау.

В Брюсселе, как и в Берлине, не особенно церемонятся с диссидентами. Президент Европарламента Роберта Метсола обрушилась с критикой и угрозой санкций на евродепутата от Люксембурга Фернана Картайзера, отважившегося отправиться на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в нарушение общеевропейского бойкота.

На полях ПМЭФ Картайзер участвовал в разработке и подписании Санкт-Петербургской декларации — по сути, ни к чему не обязывающего документа, в котором было лишь обозначено стремление «возобновить диалог между Европой и Россией, как это пытаются сделать Соединенные Штаты».

Метсола, однако, от подобной «самодеятельности» Картайзера пришла в бешенство: «Создается впечатление, что между Европарламентом и российской Думой существует неформальный канал связи», — возмутилась она.

Люксембуржец был обвинен в том, что нарушил «свой долг по поддержанию достоинства и репутации Европарламента». Также Метсола вне себя от ярости из-за того, что ситуация на Украине в декларации названа конфликтом, а не войной.

Связались не с тем парнем

Впрочем, если депутатам Европарламента и бундестага европейскому политическому мейнстриму еще удается заткнуть рот с помощью санкций, то, столкнувшись с политическими тяжеловесами вроде Илона Маска, система начинает сбоить.

Американский мультимиллиардер на этой неделе объявил о подаче иска к немецкой государственной телекомпании ZDF. Журналисты канала, до сих пор отмывающиеся от скандала с использованием сгенерированных нейросетью видео для иллюстрации протестов в США, весьма неосмотрительно обвинили Маска в призывах к «охоте на мигрантов».

Немецкий писатель и эксперт по американской политике Ханс Манке опубликовал в соцсети текст, в котором написал: «Немецкое государственное телевидение снова распространило откровенную ложь и заявило, что Илон Маск призвал британцев «охотиться на мигрантов» (после нападения беженца из Судана на коренного ирландца с ножом в Белфасте. — Прим. ред.). Тот же самый телеканал, чей американский репортер неоднократно лгал о Чарли Кирке, — без каких-либо последствий».

Маск ответил на это, написав: «В ходе судебного разбирательства с ними мы выясним, какой идиот написал эту возмутительную ложь». Ведь его комментарий по поводу жуткого преступления в Северной Ирландии был таким: «Только настойчивые и громкие протесты приведут к каким-либо переменам». И никакой «охоты на мигрантов».

Текст же репортера Кристины фон Унгерн-Штернберг в программе ZDFheute live звучал так: «Жестокое покушение на убийство на улице в Белфасте. Кто-то снимает, видео становится вирусным. Затем расистская толпа охотится на мигрантов. К этому призывали британский правый экстремист Томми Робинсон и техномиллиардер Илон Маск. Что за этим стоит? Какие субъекты заинтересованы в том, чтобы использовать насильственное преступление для разжигания гражданской войны?»

Интересно, что даже немецкие коллеги по журналистскому цеху в конфликте Маска и ZDF оказались вовсе не на стороне телеканала. «ZDF обвиняет Маска в заявлении, которого он никогда не делал», — заметила журналистка WELT Анна Шнайдер. Редактор NDR Себастьян Эберле также публично оспорил заявление ZDF. «Уважаемые коллеги из Майнца, при всем уважении. Это ненормально. Мы не можем и не должны так работать. Это совершенно неприемлемо», — пожаловался он в X.

Хотя в руководстве ZDF уже признали, что формулировка журналистки неточна и вводит в заблуждение, от претензий Маска, обладающего принципами, а главное — ресурсами, чтобы их отстаивать, каналу, судя по всему, так просто отбиться не получится.

Увы, далеко не все депутаты от европейских оппозиционных партий обладают сопоставимым с Маском влиянием для отстаивания своей позиции.

Некомпетентность — дочь русофобии

Впрочем, у европейских диссидентов в их борьбе с политическим мейнстримом в Брюсселе нашелся неожиданный союзник — верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Ее некомпетентность, экзальтированность, склонность к аппаратным интригам и одержимость Россией привели к тому, что эстонку начали считать неподходящей фигурой для занятия столь высокой должности даже системные европейские элиты.

Испанская газета El País проанализировала последние заявления Каллас и пришла в ужас от лакун в ее образовании. Эстонка заявляла, что за последние сто лет Россия напала более чем на 19 стран, выражала сомнения, что СССР и Китай победили во Второй мировой войне, а также неоднократно выдавала журналистам за неопровержимые факты непроверенные слухи и сплетни.

В минувший вторник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал чистой клеветой заявления Каллас о том, что китайские военные обучают российских коллег для ведения боевых действий на Украине.

Еще одно слабое место Каллас — публичное обнародование цифр, слабо коррелирующих с реальностью. В прошлом году она пыталась собрать €40 млрд в качестве военной помощи Украине, но сопротивление со стороны Франции, Италии и Испании вынудило её сократить эту сумму до «реалистичных» €5 млрд на боеприпасы.

На прошлой неделе Каллас предложила отправить €6,6 млрд военного финансирования, разблокированного после смены правительства в Венгрии, напрямую Киеву. Однако предложение было оспорено Польшей, которая хочет, чтобы эти средства пошли на компенсацию за оружие, уже отправленное в Киев.

Такая комбинация нелюбви к России и ограниченной компетентности во внешнеполитических вопросах откровенно пугает более адекватных европейских политиков. Поэтому если ранее сообщалось, что Франция и Германия инициировали обсуждение реформы внешнеполитического ведомства ЕС, то сейчас дело перешло к прямой критике главы евродипломатии.

Неудивительно, учитывая фундаментальную структурную несостоятельность Европейской службы внешних действий, что французские чиновники начали продвигать целый ряд реформ, которые по сути лишат ее всякого значения. Французы предлагают расформировать 140 международных представительств службы и создать вместо них всего 18 региональных центров.

Что ещё важнее, функции составления списков санкций и предложений по военным миссиям будут переданы Европейскому совету, а повседневная дипломатическая деятельность будет курироваться Еврокомиссией. Каллас будет подотчетна странам — членам ЕС, а ее ведомство — лишено формальной независимости.

В общем, даже на фоне катастрофического падения уровня европейских политических элит Кая Каллас явно недобирает проходных баллов, для того чтобы возглавлять главное ведомство ЕС по иностранным делам.

Хочется верить (хотя очень трудно избавиться от пессимизма), что ее замаячившая на горизонте отставка приведет к некоторому очищению брюссельского болота, а недавние скандалы помогут Европе вспомнить, что на самом деле означает свобода слова, чем она отличается от правового произвола и где заканчиваются ее границы.