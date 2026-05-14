После предложения Владимира Путина назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от ЕС по мирному урегулированию украинского конфликта в стане евробюрократов началось заметное оживление.

В первых рядах выступила «принцесса войны», глава евродипломатии Кая Каллас, предложившая свою кандидатуру вместо Шрёдера, которого назвала «высокопоставленным лоббистом» российских госкомпаний.

Ранее она заявила следующее: «Должна признаться: думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия». В качестве аргумента она привела свою юридическую карьеру и посетовала: «Разница между политикой и частным сектором в том, что в частном секторе, если ты хороший юрист или переговорщик, тебе не нужно самому об этом говорить — это говорят другие. А вот в политике приходится».

Причем госпожа дипломат, которой «приходится» таким вот образом хвалить свои таланты, вообще отказывает России в возможности иметь свое мнение: «Если бы мы дали России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро», — поделилась размышлениями верховный представитель Европейского союза по иностранным делам.

Компромисс, по ее вполне открытому убеждению, сейчас в принципе невозможен. Европа в украинском конфликте откровенно преследует исключительно собственные цели.

Впрочем, на кандидатуру Каллас со скепсисом смотрят даже в самой Европе. Вот что пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung: «Маловероятно, что Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины».

Русофобское мировоззрение нынешней главы дипломатии ЕС последовательно прослеживается в ее порой излишне эмоциональных высказываниях. В них вопиющее невежество мешается с зашкаливающей агрессией.

«За последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. И это я не считаю африканские страны. На некоторые — по три или четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», — заявляла она украинским СМИ, в очередной раз позабыв, однако, уточнить, о каких именно странах, собственно, шла речь. В очередной раз — потому что мысль о неких 19 странах (и это «не считая африканских») не дает Каллас покоя уже не первый год.

Регулярно блещет дочь бывшего советского функционера Сийма Калласа и познаниями в истории своей страны, утверждая, что Эстония не может праздновать 9 мая День Победы из-за последовавших репрессий со стороны коммунистов. Хотя еще в прошлом году вообще называла напоминание о Победе СССР и Китая во Второй мировой войне «чем-то новеньким». «Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов», — авторитетно отмечала она. Очевидно, за несколько месяцев информация для Каллас «новенькой» быть перестала, но вот радости ей все равно не приносит.

Есть свое мнение у Каи и по поводу приднестровской проблемы. На днях она в очередной раз выразила обеспокоенность тем, что «Россия постоянно нападает на своих соседей». Приведя в пример Молдавию, которая с Россией, как всем, кроме главы евродипломатии, хорошо известно, общих границ не имеет. Тем не менее Каллас твердо убеждена, что «вывод российских войск мог бы стать одним из условий стабильности и безопасности в регионе».

При этом она порой отдает себе отчет в собственной безграмотности, хотя и делает это с малообъяснимым оптимизмом: «Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — такое заявление она сделала в январе 2026 года на пресс-конференции.

Во время своего эстонского премьерства Кая Каллас упивалась борьбой с советским наследием, в основном — с памятниками советским воинам, призывая их сносить до основания. «Эти памятники на самом деле несут боль, и было бы лучше, если бы мы навели порядок в этом вопросе», — говорила она. В этом «наведении порядка» слова не расходились с делом: было разрушено более 200 монументов. В результате в РФ против Каллас возбудили уголовное дело, объявив в международный розыск — кстати, об уместности ее присутствия за переговорным столом.

Складывающаяся в мире ситуация крайне беспокоит эстонского политика. Особенно волнует ее положение дел в сфере спорта и культуры: «Влияние России вновь растет. Это видно по российским спортсменам, которые вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале».

Возникает резонный вопрос: каким образом подобный человек стал главой евродипломатии (мало того — Каллас в свое время рвалась на пост генсека НАТО) и о чем с ней вообще можно договариваться?

Противоречия в политических кругах ЕС существуют, но все-таки их недостаточно для того, чтобы переломить тенденции в политике в отношении России. За последние годы стало очевидно, что Каллас — типичный продукт нынешней евробюрократии, а русофобия и агрессивная антироссийская риторика — теперь для этой среды норма, возведенная в систему.

Даже Ангела Меркель, человек совсем из другого поколения, а потому куда более сдержанный и образованный, признавала, что главной целью Минских соглашений было не завершение гражданской войны на Украине, а предоставление Киеву времени, чтобы набраться сил и лучше подготовиться к войне с Россией.

Поведение Каллас, не скрывающей непримиримого отношения к России, следует логике фрау Меркель, деятельно развивая концепцию противостояния — уже без обиняков. «Победа Украины — приоритет для всех нас. Мы должны предоставлять столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько нужно», — говорила она на слушаниях в Европарламенте.

Тот факт, что Украина — всего лишь инструмент в борьбе коллективного Запада с Россией, европейцы окончательно перестали скрывать. И милитаризация Европы во главе с Каллас и ей подобными вышла на марш.

В России меж тем неоднократно говорили о готовности к переговорам с ЕС по украинской проблеме. «У нас нет никаких условий для диалога с Евросоюзом, но дело в том, что Евросоюз находился в центре украинского кризиса с самого начала», — заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко.

В самом деле, как можно воспринимать «переговорную инициативу» главы евродипломатии всерьез при таких ее высказываниях? Что ЕС может реально предложить России хотя бы для начала диалога? И с кем там его вести? Вот, например, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс вполне честно говорит о стремлении организации затягивать конфликт на Украине, чтобы за его время подготовиться к войне с Россией.

Так что давно пора перестать удивляться таким фигурам, как Кая Каллас. К сожалению, эта странноватая женщина, допускающая с высоких трибун неумные и недипломатичные высказывания, вполне заслуженно возглавляет и олицетворяет сейчас европейский дипломатический корпус. Других кадров в нынешней системе ЕС нет. И при текущем положении дел не предвидится.

Нервная реакция современной европейской публики на озвученное Владимиром Путиным имя Герхарда Шрёдера — политика принципиально иного калибра и масштаба, способного, в отличие от Каллас, не только связать два слова, но и вести сложный политический диалог — в этом контексте особенно показательна. Такие люди «новых европейцев» попросту пугают. Хотя куда проще, конечно, навесить ярлык «пророссийского лоббиста».