Портовая инфраструктура Одессы и прилегающих гаваней подверглась ночной атаке российских реактивных беспилотников. 17 июня в порту гремели взрывы и возникали пожары.

ИА Регнум

По информации координатора подполья Сергея Лебедева, в другой черноморской гавани — Черноморске (Ильичевске) Одесской области удар пришелся по складу с ракетами для немецкого зенитного комплекса IRIS-T. Серия взрывов свидетельствует, что детонировали все или почти все боеприпасы.

Портовая инфраструктура Одесской области — критический элемент украинской логистики — с начала этого года стала объектом систематических и масштабных атак.

Замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью Bloomberg признал: только за первые месяцы 2026-го по гаваням Большой Одессы «прилетало» более 180 раз. Это сопоставимо с общим количеством атак за весь предыдущий год, отметил киевский чиновник. В пиковые периоды мощности портов снижались на 20–30%.

Прямые физические убытки для украинской экономики превысили 11 млрд долларов, из которых не менее 6,5 млрд приходится на уничтоженную или поврежденную технику, элеваторы, зернохранилища. Общие потери отрасли значительно выше и включают недополученные доходы, проблемы с логистикой, сокращение посевных площадей и дефицит кадров.

В конце мая — первой половине июня частота и интенсивность ударов с применением беспилотников-камикадзе и крылатых ракет существенно возросли.

В ночь с 25 на 26 мая была зафиксирована серия ночных ракетно-дроновых ударов. Взрывы произошли как в городской черте Одессы, так и в припортовой зоне. В то же время под удар попала портовая инфраструктура Ильичевска и других городов на черноморском побережье, контролируемом Киевом.

1 июня на Одесскую область обрушились десятки БПЛА типа «Герань». Они поразили цели в морском порту и на прилегающих площадках, произошли масштабные крупные пожары и сильное задымление. По данным подполья, в момент атаки в порту находился балкер BELLA NADIA, а на одном из причалов шли ремонтные работы.

10 июня армия России нанесла новый массированный удар с использованием крылатых ракет и не менее десятка БПЛА. Очевидцы и мониторинговые службы сообщали о высоких столбах дыма над припортовыми объектами. Наши ракетчики и «дроноводы» уничтожили часть недавно восстановленного погрузочно-разгрузочного кластера — что существенно осложнило подвоз подкреплений для ВСУ.

Для вражеского командования Одесса является ключевым объектом сразу по ряду причин. В том числе и потому, что именно здесь находятся центры сборки и хранения безэкипажных катеров (БЭК) для нападений на наши гражданские суда в Черном море.

Также противник не оставляет попыток задействовать «штатские» суда для доставки военных грузов. Гражданские склады переоборудуются для хранения военной продукции. Здесь находятся вооружения и боеприпасы, которые идут сухопутным путем через хаб НАТО в Румынии.

По данным Reuters, через порт Одессы проходят поставки железной руды и более 90% аграрного экспорта Украины. При этом статистика подтверждает тенденцию к снижению отгрузок: если за аналогичный период сезона 2024/25 Украина экспортировала 38,6 млн тонн зерна, то в сезоне 2025/26 объем внешних поставок сократился до уровня чуть более 34 млн тонн и тенденции к сокращению сохраняются.

Игра на выбивание

Армия России продолжает методично выбивать объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ.

В ночь на 18 июня беспилотники «Герань» и баллистические ракеты «Искандер» поразили топливный терминал близ киевского аэропорта Борисполь. Об этом проинформировало Минобороны России.

Другой целью стал нефтеперерабатывающий завод в селе Затурино Полтавской области.

По сообщениям военкоров в соцсетях, еще один удар пришелся на объект фирмы «Укргазпромбуд» в Полтаве. Фирма — дочерняя структура «Укртрансгаза» — специализируется на строительстве, ремонте и техническом обслуживании объектов магистральных газопроводов и в целом украинской газотранспортной системы.

Топливный терминал аэродрома «Борисполь»

Целями атаки в Полтаве стали нефтебаза и буровые скважины по добыче природного газа. Факт установлен на основании тепловых сигнатур объекта, уточнили авторы информации.

Враг лишается «крови войны» — нефти и топлива. В то же время уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и черноморского побережья не позволяет организовать завоз горючего из Европы.

Одновременно идет системная работа по уничтожению украинских беспилотных сил. 18 июня стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ударом авиабомбы ФАБ-500 «накрыл» крупный пункт управления тяжелыми БПЛА «Баба-яга» в Сумской области. Об этом рассказал боец группировки войск «Север» с позывным Фанат.

Координаты цели передали разведчики. Были уничтожены четыре расчета ударных беспилотников ВСУ (больше десятка украинских военных) и дорогостоящее оборудование, которое поставили союзники НАТО. Два пункта управления украинскими БПЛА уничтожили близ города Константиновки в ДНР, где наши военные активно ведут наступление. Центр «дроноводов» ВСУ поразили в селе Колона-Межевая Днепропетровской области.

Тепловая сигнатура объекта подтвердила поражение цели

Одновременно ФАБы выпустили по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Место дислокации нацгвардии Украины у города Доброполья в ДНР атаковали беспилотником «Герань».

Эти действия — часть скоординированного выведения из строя украинской инфраструктуры и логистики близ линии фронта и в глубоком тылу.

16 июня армия России ударила по энергетическим и транспортным объектам, местам хранения, сборки и запуска дальнобойных беспилотников, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах Украины. В атаке наши военные задействовали авиацию, БПЛА, ракетные и артиллерийские установки.

18 июня в Киеве, Броварах (Киевская область), Сумах, Чернигове, Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В Полтаве зафиксировали шесть взрывов, после чего в городе частично пропало электроснабжение. На онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации зафиксировано: опасность объявляли в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.